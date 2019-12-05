​Нехватка милосердия

Хочу вернуться к истории с девочками-подростками, которые избивали свою сверстницу. Там недавно появился интересный штрих: уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова в интервью нашим коллегам из «СургутинформТВ» заявила, что будет настаивать на отправку этих детей в закрытую спецшколу, и даже намерена лично выступить в суде с этим ходатайством.

Чтобы вы лучше прочувствовали ситуацию, немного заспойлерю итоги конкурса «социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание 2019» – планируется, что в субботу, 7 декабря, Моховикова получит награду в номинации «Милосердие без границ».

Вот такое милосердие, в общем-то. Без границ.

На самом деле нельзя обвинять уважаемую Татьяну Дмитриевну в бессердечности или жестокости. Думаю, что, отвечая на вопросы журналистов (может быть, даже специально сформулированные таким образом, чтобы спровоцировать спикера на эмоциональную реакцию – мы, журналисты, этим грешим), она в первую очередь думала о пострадавшей девочке и необходимости восстановить справедливость – в своем понимании этого термина.

Но эмоции со временем отступают, и тогда силу обретают рациональные аргументы. А они сейчас таковы: если избивавшие сверстницу подростки попадут в закрытую спецшколу, то мы с более-менее высокой вероятностью можем просчитать их дальнейший жизненный путь. В этом учреждении они могут либо реализовать свою агрессию и начать мордовать местных, либо им самим устроят «темную». Вспомните, как в начале 2017 года в Сургуте вспыхнул скандал, когда выяснилось, что в спецшколе детей избивали и насиловали.

Сложно представить, что после выхода из этой «школы», девушки поступят в университет, и впоследствии будут работать в каком-нибудь хорошем месте. Скорее они пойдут по дорожке, которая будет балансировать между очень плохой жизнью на зоне или не сильно лучшей жизнью на свободе. Если судьба сместит их в сторону тюрьмы, то по ходу они могут сделать нечто более плохое, чем избиение сверстницы в туалете.

Хочет ли Татьяна Моховикова, будущий обладатель премии «Милосердие без границ», такой жизни для этих девочек? Я думаю, что нет. Даже сургутяне, призывавшие в соцсетях посадить этих подростков в тюрьму, да надолго, чтобы всем урок был – если им описать жизненную перспективу, к которой они приговаривают девчонок, сегодня, после выхода из первоначального состояния аффекта, скажут что-то вроде: «Да ладно, выпороть их да отпустить».

К чему я все это. Нашему обществу не хватает того самого милосердия. Мы любим стигматизировать людей и навешивать на них ярлыки-приговоры. Мы забываем, что нужно спасать жизнь не только избиваемой в туалете девочки, но и избивающих – ведь их путь еще можно выправить, если не выбрасывать их за границы общества, а, наоборот, интегрировать в социум.

Да, мы пылаем праведным гневом, когда кто-то (мы частенько называем их «мразями», «подонками», «нелюдями») издевается, измывается или не дай бог убивает невинного. Но, как бы мы ни старались забыть этот факт, преступник тоже является человеком. И если есть шанс сделать так, чтобы он исправился, попытался загладить свою вину перед обществом и прожить нормальную жизнь – за этот шанс надо хвататься и давать человеку соответствующие условия и возможности. Наверное, нельзя изменить каждого, и есть просто неисправимые ублюдки – что поделать. Но если вести себя с оступившимся по той или иной причине людьми как с кончеными ублюдками – они совершенно точно ими будут.