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​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа

Фото oktregion.ru
Фото oktregion.ru

Завтра, 10 декабря, Югра отпразднует свое 89-летие со дня образования, хотя история региона как культурного и политического образования намного богаче и началась она более 900 лет назад. В честь почти юбилейной даты СИА-ПРЕСС подготовил 10 фактов про Югру.

1. Раньше Югра была «ближе к Москве»

В старых источниках Югрой называли дальние земли к северо-востоку от Москвы вдоль Северного океана – там, где сейчас Ненецкий автономный округ и республика Коми. Считается, что оттуда вышли наши «родственники» по языку – венгры, которых раньше называли «уграми». Но потом, в 1606 году, топоним «Югра» был забыт и долгое время не использовался, он вернулся в оборот в новейшей истории России, когда стал названием Ханты-Мансийского автономного округа.

2. Новгород активно сообщался с Югрой до того, как Ермак сделал это «мейнстримом»

Первым русским воеводой, который пришел в Югру для сбора дани, был представитель Великого Новгорода Ядрей. Правда, его отряд почти полностью перебили, но в итоге захватчики добились своего, и Югра стала колонией северо-восточного княжества Руси до 1470-х годов. В Новгороде даже учредили специальное «предприятие» для курирования сбора налогов с тех земель – «Югорщина». Однако в конце XV века по ходу усиления Москвы будущая столица Росии перебила влияние конкурента в Югре (в ее старом понимании, но частично включавшем нынешнюю территорию округа) и взяла эту область в свой оборот. Это произошло почти за век до легендарного похода Ермака.

3. Югра по размерам могла бы занять высокое место в Европе

Площадь Югры – 535 тысяч квадратных километров. Для сравнения – Франция (если считать ее европейские владения) расположилась на 547 тысячах квадратных километров, и это – третья по размерам страна в Европе. Наш регион больше Испании (498 тыс. кв.км.), Швеции (449 тыс. кв.км.) и Германии (357 тыс. кв.км.). Вообще чтобы получить территорию, сопоставимую с Ханты-Мансийским автономным округом, нужно сложить площади 22 наименьших стран Европы. В мире Югры бы заняла почетное 49 место по обширности владений.

4. Югра богаче более чем половины мира

Если говорить о деньгах, то внутренний региональный продукт Югры в 2019 году, как ожидается, впервые превысит планку в 4 трлн рублей, или примерно $62,5 млрд по нынешнему курсу. Если сравнить это с ВВП стран мира (да простят нас экономисты за столько некорретное сопоставление – ВРП хоть и похоже на ВВП, но все же отличается, мы же хотим просто показать масштаб), то получится, что Югра находилась бы на 74 месте в мире, обойдя, например, Хорватию, Уругвай, Словению, Литву и еще более чем 100 стран.

5. На подходе – очередной миллиард тонн нефти

В 2020 году ожидается, что из недр Югры извлекут 12-й миллиард тонн нефти. Предыдущий миллиард округ отметил в марте 2016 года, а юбилейный десятый миллиард был в феврале 2012 года, то есть один заход за количеством тонн с девятью нолями уходит примерно четыре-пять лет. В 2018 году, кстати, добыча впервые за десятилетие подросла (на полтора миллиона тонн, но все же) и составила 236 млн тонн.

6. У нас есть горы. И даже самая большая на Урале!

В народном представлении Югра – это страна болот. Их действительно много, но кроме них еще есть настоящие горы, причем самая высокая гора Урала – Народная (1895 метров) – находится в Югре. Правда, на границе с республикой Коми, но все же. В общем, если вам интересны походы на вершины, то можно ездить не только в Свердловскую и Челябинскую области или на Алтай, под боком есть приполярные области Югры.

7. Самый суровый мороз в Югре случился при нашей жизни

Отрицательный температурный рекорд, поставленный за всю историю наблюдения за погодой в Югре, был зафиксирован совсем недавно. Так, в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года в регионе воздух охладился до минус 62 градусов. Это при условии, что самым холодным месяцем в нашем регионе считается январь – средняя температура на севере округа в начале года составляет минус 22,8 градуса, а на юге – минус 18,1 градуса.

8. У нас много оленей (в хорошем смысле)

Не секрет, что в Тюмени некоторые водители называют владельцев машин с номерами регионов 86 и 89 (Югра и Ямал) «оленеводами». Отчасти это справедливо – в Югре действительно много оленей, в 2020 году ожидается, что их поголовье вырастет до 46 тысяч. Это пока меньше, чем было на излете Советского союза (50 тысяч), но намного лучше, чем в начале 2000-х (25 тысяч).

9. Югра плодовита звёздами спорта и КВН

Среди уроженцев Югры наибольшее количество федеральных и международных селебрити сосредоточилось в спорте. Самая яркая звезда, пожалуй, это теннисистка и бизнесвумен Мария Шарапова из Нягани. В списке крутых спортсменов: биатлонисты Алексей Волков (Радужный) и Светлана Слепцова (Ханты-Мансийск), боксер Руслан Проводников (Березово).

Из нашего округа вышли две сильнейшие команды КВН – «Кефир» из Нягани (дважды доходила до полуфинала Высшей лиги) и «Борцы» из Сургута (выигрывали награды на «Голосящем КиВиНе» и дважды были в финале Высшей лиги). В культурной сфере можно выделить также певицу Веру Кондратьеву (Лянтор).

Самая главная «политическая» звезда, вышедшая из Югры – мэр Москвы Сергей Собянин (Няксимволь).

Если вдруг мы упустили уроженца Югры, добившегося всероссийской или международной славы – пишите в комментариях, обязательно добавим.

10. В Югре – единственный герб, кроме российского, с двуглавой птицей

Немногие знают, что даже на нынешнем гербе Югры изображена двуглавая птица «Кат ухуп вой» – в новых вариантах герба эту птицу предлагается прорисовать более четко.

На всех остальных региональных гербах подобного нет, разве что у Костромской области есть двуглавый орел – но он изображен на флаге корабля, и, по сути, является калькой национального двуглавного орла с герба страны.

Кстати, вы можете посмотреть весь список праздничных событий в честь дня рождения Югры на специальном сайте.


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Сегодня в 08:49, просмотров: 729, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 08:53
Если так все хорошо, тогда почему трудно попасть к нужному врачу?
Тогда почему КВД в частном состоянии?
Тогда почему школ не хватает ?
Много таких почему

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