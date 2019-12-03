​Лекарство для России

С огромным интересом и удовольствием прочитал материал моей коллеги Насти Якуповой о первой в Югре социальной гостинице для бывших заключенных. Если не читали – обязательно загляните. Вкратце: это место, которое общественники организовали на грант губернатора, туда принимают вышедших из колоний людей, которым некуда податься, и дают возможность и условия как-то встать на ноги.

Это очень круто. Потому что, вдумайтесь – примерно три четверти людей, которые попадают в тюрьмы России, возвращаются обратно. Понятно дело, не просто так, постучавшись в дверку, а совершив какое-то преступление. То есть никакой воспитательной функции эта система не несет, и уж тем более о подготовке своих «клиентов» к жизни за заборами с колючей проволокой речи не идет. Зачастую освобождающиеся из тюрем россияне даже не имеют близких и вообще дома, где они могут жить. Когда общественники берутся за решение этой гигантской для страны проблемы – это действительно супер.

Но я пишу это не только для того, чтобы воспевать центр социальной помощи «Шаг вперед» (хотя они более чем достойны), а дабы донести до уважаемых читателей одну важную и не всем очевидную мысль – оздоровление, моральный и даже экономический рост российского социума очень сильно зависит от вот таких общественников. На то есть две важнейших причины.

Первая. Они берутся за проблемы, до которых ни государство, ни бизнес, скорее всего, не дойдут. Помощь вышедшим из тюрем и бездомным, спасение выброшенных на улицу домашних животных, сбор денег на лечение взрослым и детям, работа с инвалидами – это малая часть очень тяжелой работы, которую делают общественники. То есть они в принципе делают жизнь лучше.

Вторая. Опыт совместного действия на продолжительном отрезке времени решает гигантскую проблему недоверия в нашем социуме. Сейчас россияне, вступая в контакт с соотечественниками, скорее отнесутся к ним с настороженностью – таково тяжелое наследие СССР и 90-х годов. Вам может показаться, что в недоверии нет ничего страшного – мол, кому тут доверять, а если и есть кому – то лучше все равно этого не делать, ибо везде мошенники и прочие желающие откусить от вас кусочек. Но все сложнее.

Проблема в том, что масштабное недоверие повышает стоимость каждой экономической транзакции – поэтому у нас везде охранники, контролеры, контролеры контролеров, силовики, инспекторы, и даже огромное количество юристов объясняется этой же логикой. За все это мы платим из своего кармана. Собственно, голая статистика говорит: страны с высоким уровнем доверия живут богаче, чем страны с низким уровнем доверия.

Так вот – уровень доверия повышается при помощи совместной деятельности людей, в особенности – в решении общих проблем и вопросов. В том числе – в общественных организациях. Это позволяет понять, что люди вокруг, в общем-то, в своем большинстве нормальные. Не все пытаются вас обмануть, обматерить, засрать вам подъезд или что они там еще делают, но даже не очень хорошие товарищи, вовлекаемые в какое-то общее позитивное дело, становятся лучше.

Возникает вопрос – что делать власти, чтобы пестовать этих самых общественников. Тут тоже два пункта, выдам их по степени важности. Первый и ключевой – не мешать работать. Второй – не мешать работать и дать денег. При этом контролировать расходование этих денег с разумной степенью бюрократизма. Дальше люди справятся сами.

А что делать вам, уважаемые читатели, чтобы помочь общественникам и, в конечном счете, самим себе и, как сейчас принято, «прекрасной России будущего»? Самое лучшее – либо вступить куда-то волонтером, либо организовать какое-то движение, либо стать регулярным жертвователем для тех, кому вы верите, и кто в пожертвованиях нуждается и их собирает. Это действительно очень важно.