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​Лекарство для России

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

С огромным интересом и удовольствием прочитал материал моей коллеги Насти Якуповой о первой в Югре социальной гостинице для бывших заключенных. Если не читали – обязательно загляните. Вкратце: это место, которое общественники организовали на грант губернатора, туда принимают вышедших из колоний людей, которым некуда податься, и дают возможность и условия как-то встать на ноги.

Это очень круто. Потому что, вдумайтесь – примерно три четверти людей, которые попадают в тюрьмы России, возвращаются обратно. Понятно дело, не просто так, постучавшись в дверку, а совершив какое-то преступление. То есть никакой воспитательной функции эта система не несет, и уж тем более о подготовке своих «клиентов» к жизни за заборами с колючей проволокой речи не идет. Зачастую освобождающиеся из тюрем россияне даже не имеют близких и вообще дома, где они могут жить. Когда общественники берутся за решение этой гигантской для страны проблемы – это действительно супер.

Но я пишу это не только для того, чтобы воспевать центр социальной помощи «Шаг вперед» (хотя они более чем достойны), а дабы донести до уважаемых читателей одну важную и не всем очевидную мысль – оздоровление, моральный и даже экономический рост российского социума очень сильно зависит от вот таких общественников. На то есть две важнейших причины.

Первая. Они берутся за проблемы, до которых ни государство, ни бизнес, скорее всего, не дойдут. Помощь вышедшим из тюрем и бездомным, спасение выброшенных на улицу домашних животных, сбор денег на лечение взрослым и детям, работа с инвалидами – это малая часть очень тяжелой работы, которую делают общественники. То есть они в принципе делают жизнь лучше.

Вторая. Опыт совместного действия на продолжительном отрезке времени решает гигантскую проблему недоверия в нашем социуме. Сейчас россияне, вступая в контакт с соотечественниками, скорее отнесутся к ним с настороженностью – таково тяжелое наследие СССР и 90-х годов. Вам может показаться, что в недоверии нет ничего страшного – мол, кому тут доверять, а если и есть кому – то лучше все равно этого не делать, ибо везде мошенники и прочие желающие откусить от вас кусочек. Но все сложнее.

Проблема в том, что масштабное недоверие повышает стоимость каждой экономической транзакции – поэтому у нас везде охранники, контролеры, контролеры контролеров, силовики, инспекторы, и даже огромное количество юристов объясняется этой же логикой. За все это мы платим из своего кармана. Собственно, голая статистика говорит: страны с высоким уровнем доверия живут богаче, чем страны с низким уровнем доверия.

Так вот – уровень доверия повышается при помощи совместной деятельности людей, в особенности – в решении общих проблем и вопросов. В том числе – в общественных организациях. Это позволяет понять, что люди вокруг, в общем-то, в своем большинстве нормальные. Не все пытаются вас обмануть, обматерить, засрать вам подъезд или что они там еще делают, но даже не очень хорошие товарищи, вовлекаемые в какое-то общее позитивное дело, становятся лучше.

Возникает вопрос – что делать власти, чтобы пестовать этих самых общественников. Тут тоже два пункта, выдам их по степени важности. Первый и ключевой – не мешать работать. Второй – не мешать работать и дать денег. При этом контролировать расходование этих денег с разумной степенью бюрократизма. Дальше люди справятся сами.

А что делать вам, уважаемые читатели, чтобы помочь общественникам и, в конечном счете, самим себе и, как сейчас принято, «прекрасной России будущего»? Самое лучшее – либо вступить куда-то волонтером, либо организовать какое-то движение, либо стать регулярным жертвователем для тех, кому вы верите, и кто в пожертвованиях нуждается и их собирает. Это действительно очень важно.


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03 декабря в 20:27, просмотров: 312, комментариев: 5


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Комментарии:
Alkonowa1ow
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03 декабря в 21:18
На грант губернатора-это круто. А где наши 103 долларовых миллиардера. И иже с ними. И ещё. Организовать ночлежку-это просто. А дать им работу, трудоустроить-это какой грант надо. Прежде чем куда попасть службы безопасности его простучат и поставят флажок. А кушать и жить надо каждый день. Вот почему три четверти возвращаются в зону. Там и крыша и кормят и не надо унижаться и доказывать, что хочешь начать жить с чистой совестью на свободе. В советское время были так называемые «химики», условно освобождённые и направленные на стройки химической промышленности. Отсюда и название. Так вот химикам давали работу, общежитие и заработок наравне с вольнонаемными работниками. И человек если за оставшееся время отбывания не нарушил ничего: прогулы, пьянки антиобщественное поведение. Но завершал отбытие наказания условно освобождённым. Адаптировался и уже не начинал с нуля. Потому что государство дало ему шанс. Сегодня государство не может дать главно работы и достойной зарплаты бывшему осуждённому, потому как все работодатели ищут кандидатов без пятен в биографии. Хотя соцгостинница, хоть что-то.
444
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03 декабря в 21:23
Помощь вышедшим из тюрем и бездомным, спасение выброшенных на улицу домашних животных, лечение взрослых и детей, обеспечение инвалидам возможности жить нормальной жизнью, на самом деле все это должно бы быть главными заботами государства. Сам жертвую нескольким организациям, но с купающегося в деньгах государства ответственность снимать никак нельзя.
444 Alkonowa1ow
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03 декабря в 21:35
Просто неприлично нести такое: "Организовать ночлежку-это просто." Если бы было так просто дать прибежище бывшим заключенным, не было бы никакой проблемы, которую людям приходится решать. Не должно государство "давать работу". Все, что оно может и должно сделать - это заинтересовать предпринимателей нанимать бывших заключенных. Снижением налогов, покрытием неизбежных убытков (люди-то работать не привыкли, квалификации не имеют), прямыми субсидиями за каждый день работы каждого бывшего ЗК, льготными тарифами, госзаказами, в конце концов.
По совку рыдать через тридцать лет после его естественной кончины даже как-то странно.
Alkonowa1ow 444
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03 декабря в 23:17
Неприлично я считаю не давать работу. В своё время биржи труда в СССР закрылись в 30- годах. Неприлично не дать человек достойное социальное пособие, если государство не гарантирует этому контингенту наемных работников работу. Примените в конце концов квоту для работодателей с преференциями для них. Это государственный вопрос, участие в этом нужном деле - это факультатив.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:13
Неприличное поведение путинских чиновников с вас не снимает ответственность за ваше совершенно невозможное "Организовать ночлежку-это просто".
Несомненно, государство с триллионым профицитом бюджета обязано обеспечить нормальные социальные пособия всем нуждающимся. Оно обязано позаботиться о том, чтобы отбывшие наказание не становились редицивистами. Но если путинское государство отказывается исполнять свои обязанности, надо не только требовать от узурпаторов власти что-то делать, но и самим не сидеть, сложа руки. Мы же сами становимся жертвами этих вынужденных преступлений. Инициативу волонтёров можно только поддержать. Но и с воров во власти, которым на все плевать, надо продолжать требовать.

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