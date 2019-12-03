​Город как среда обитания

Когда вы слышите об экологии (чаще о «плохой экологии») в городе, вы представляете себе дымящие трубы, чахлые деревья или что-то подобное. В общем в понятие «экология» обычно вкладывают все, что связано с загрязнением окружающей среды и состоянием остатков природных экосистем в условиях города.

Это все, конечно, тоже относится к экологии. Но не только, или даже не столько это!

Основное направление экологии города или урбоэкологии — изучение популяции человека, в частности, ее перемещение в течение всей жизни из одной экологической ниши в другой (жилье, место работы, транспорт, рекреация и т. д.). Да, если для животных среда обитания — лес, то экология животных и изучает лес и место животных в этом лесу. А для человека место обитания — город. И экология города изучает не только то, чем человек дышит или какую воду пьет, но и как перемещается по городу, где живет, какой у него вид из окна, как город удовлетворяет его потребностям и так далее.

Вообще понятие «городская среда обитания (проживания)» появилось в обиходе сравнительно недавно. оно введено в научный оборот Общероссийской общественной организацией «Российский союз инженеров», Министерством регионального развития РФ и Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ в ходе выполнения подпункта г) пункта 1 Поручений Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012, выданного по итогам совещания «О мерах по реализации жилищной политики» от 14 февраля 2012 г.

Про экологию города именно в таком аспекте можно почитать у Глазычева. Например, он пишет:

Прикладной аспект исследований в рамках экологии города, находящейся в процессе становления, очевиден. Так, при проектировании многоэтажных зданий необходимы исследования состава воздуха в различных частях помещений, которые позволили бы вести такое проектирование на основе надежных и точных знаний об оптимальном микроклимате в интерьерах. Начато изучение зависимости сердечно-сосудистых заболеваний от взаимного расположения крупных построек на территории микрорайона (роль локальных перепадов атмосферного давления у разных точек наружного фасада здания). Если недавно простое увеличение объема озеленения городской территории почиталось благом, то теперь необходимы исследования влияния породного состава зелёных покровов города на его проветриваемость и аллергические заболевания и т.п.

Это что касается влияния окружающей городской среды на физиологию человека. Об этом вообще практически никто не говорит, ограничиваясь содержанием типичных контролируемых загрязнителей на уровне ниже ПДК!

А если еще принять во внимание психологический аспект городской среды?

Так, по мнению известного датского градостроителя Яна Гейла, хороший город должен быть устроен таким образом, чтобы среднестатистический пешеход, двигающийся со скоростью примерно 5 км/ч, встречал новое интересное место примерно каждые пять секунд. Плохое проектирование среды и однообразие архитектуры приводит к развитию скуки и снижению «уровня счастья» у горожан.

Или вот, например, изучение того как и где люди переходят дорогу.

Это тоже в общем-то задача экологическая. Помните у Виталия Бианки «Снежную книгу»? Про разгадывание следов зверей на снегу. Вот и эти следы, что на фото, многое могут рассказать. Такие тропки примерно каждые 10 метров. Где-то более, где-то менее интенсивные.

Вот, например, достаточно сильно протоптанная тропинка. Она как раз напротив дорожки к магазину на противоположной стороне. Должны ли учитываться такие «экологические» маркеры при проектировании городской среды? Очевидно, должны.

В общем, резюмирую. Экология города и человека в городе — это про любое взаимодействие города и человека, человека и среды обитания. И под «плохой экологией» стоит понимать не только превышение, например, ПДК оксидов азота в воздухе, но и банально неудобные, неэргономичные пешеходные переходы, плохую транспортную доступность отдаленных районов или «скучные» фасады домов. Для человека с точки зрения экологии это ничуть не менее важно, чем такие общепринятые экологические характеристики среды как площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя или содержание загрязнителей в воздухе и питьевой воде.

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