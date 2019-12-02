В Сургуте готова к открытию выставка федерального масштаба «Россия — моя история»

В Сургуте прошел предварительный показ мультимедийного парка «Россия — моя история», открытие которого запланировано уже на эти выходные, 7 декабря, в преддверии празднования 90-летия со дня образования ХМАО-Югры.

Что представляет из себя парк?

Это огромное пространство на первом этаже жилого комплекса «Возрождение», которое разделено на отдельные залы, связанные между собой многочисленными коридорами и переходами. В каждом зале представлен тот или иной эпизод истории России. Все они объединены в четыре основные экспозиции — история Рюриковичей, Романовых, Россия с 1914 по 1945 и история новейшего времени.

«Проект парка посвящен истории России с древнейших времен и до наших дней, — говорит директор парка Виталий Малыхин. — Идея экспозиции зародилась в 2013 году, когда в Москве проходила выставка к юбилею дома Романовых. Через год появилась аналогичная выставка Рюриковичей. С 2015 года выставка в ее комплексном виде начала шагать по стране».

Сургутский парк — единственный в своем роде?

На данный момент открыто 20 исторических парков по всей России. Последний заработал в начале этого года в Челябинске. Сургутский комплекс станет 21-м по счету. В планах в 2020 году открыть экспозиции еще в четырех городах.

«Уникальность нашего парка «Россия — моя история» в том, как стремительно он развивался. Идея, что неплохо было бы присоединиться ко всероссийскому проекту, появились в сентябре прошлого года; в ноябре было принято протокольное решение, и губернатор Наталья Комарова в своем послании обозначила необходимость реализации данного проекта, его высокую значимость и приоритет. Прошло всего чуть больше года, и вот мы уже запускаемся. Поверьте, для объектов такого масштаба это сроки небывалые», — отмечает Виталий Малыхин.

Кто отвечал за появление парка в Сургуте?

Партнером проекта выступило правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а застройщиком — ООО ИСК «Северстрой». Поддержку оказала и администрация Сургута, которая взяла на себя благоустройство прилегающей к зданию парка территории.

Что планируется в день открытия?

Помимо бесплатного посещения самого выставочного комплекса и экскурсий можно будет хорошо провести время и на улице.

«Глава города Вадим Шувалов пошел на то, чтобы предусмотреть на территории ледовый городок. Будет построена площадка для народных гуляний. 7 декабря они начнутся около 11 утра, и вплоть до темноты подготовлено много развлечений. Будут реконструированы исторические события, битвы времен Великой Отечественной войны, стрельба из пушек, дегустация национальных блюд, катание на собачьих упряжках, а также розыгрыш от Деда Мороза», — отметил Виталий Малыхин.

Кстати, на открытии ждут и главного российского Деда Мороза из Великого Устюга, которого специально пригласили в Сургут по такому случаю. Ему все желающие дети смогут передать свои письма с пожеланиями к Новому году.

Кому в первую очередь будет интересен парк?

Организаторы и авторы проекта говорят, что парк «Россия — моя история» напоминает учебник из школьной программы, просто перенесенный на экраны и интерактивные доски. Поэтому наибольший интерес экспозиции вызовут у школьников и учителей.

«На базе парка будет создаваться самые различные клубы, семинары, конференции, проводиться уроки, — говорит Виталий Малыхин. — Здесь будет организован сувенирный киоск, ретро-фотоателье, кафе и многое другое. Мы предполагаем, что если, например, класс проходит какую-то тему по школьной программе по истории, то ученики вместе с преподавателем смогут бесплатно прийти в нужный им выставочный зал, чтобы бесплатно получить наглядную дополнительную информацию. Кроме того, помимо базового федерального контента представлен и региональный. Подготовлено более 270 статей, около 50 различных авторов принимало участие в работе над ними».

Сколько будет стоить посещение?

250 рублей — взрослый билет, 100 — детский. Студенческий билет обойдется в 150 рублей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и ветеранов предусмотрены льготные условия.

Справка: Общая площадь парка – 9750 кв. метров. Он находится на четвертом месте по размерам после парков Москвы, Петербурга и Махачкалы.

Кстати: В парке не ловит сотовая связь. Но можно подключиться к wi-fi.