​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных

2 декабря в Сургуте открылась социальная гостиница, где постояльцами стали люди, освободившиеся из исправительных колоний. Два мобильных корпуса, которые вмещают 16 жильцов, расположились в поселке Кедровый, на территории Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Создатели гостиницы, руководство автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Шаг вперёд», рассказывают, что на некоторое время дом здесь могут найти бывшие заключенные, которым некуда идти — обычно у них нет ни жилья, ни родственников, которые протянут руку помощи.

«Люди в гостиницу в основном приходят сами. Мы выезжаем в колонии и информируем граждан о наших услугах, поэтому после освобождения они знают куда обратиться. Проживание в гостинице будет предоставляться на срок от трех до двенадцати месяцев. Мы мотивируем граждан на скорейшее трудоустройство. У центра заключено соглашение о сотрудничестве с центром занятости населения, соответственно, оказываем содействие», — отмечает руководитель проекта Наталья Прокошева.

Экс-заключенные, пришедшие в гостиницу, не только получают крышу над головой. Помимо жилья, за которое постояльцы могут не платить в течение первых трех месяцев, освобожденным предоставляют психологическое сопровождение, юридические консультации, помощь в поиске родственников и восстановлении родственных связей, содействие в трудоустройстве и прохождении медицинского обследования. Все эти социальные услуги, по мнению организаторов проекта, нужны, чтобы найти ниточку, благодаря которой человек не захочет больше возвращаться в колонию.

«Пусть это будет несколько человек, но это результат, и это частично поможет остановить рецидивную карусель. За прошлый год из четырех исправительных учреждений, расположенных в Югре, освободилось около тысячи человек. Из них 120 нуждались в помощи по трудовому и устройству поиску места жительства», — объясняет создатель гостиницы.

Обустраивать мобильные здания помогали и люди, которые жили в соседнем Центре социальной адаптации. Некоторые из них также ранее отбывали сроки в исправительных учреждениях. Те, кто уже прошли период реабилитации, говорят, психологическая помощь и поддержка в таких случаях имеет важнейшую роль.

Девушка, которая просит называть ее просто Наташа, пробыла в колонии 12 лет. Суд вынес ей решение о заключении на 14 лет за убийство, но срок сократили из-за болезни — у Наташи нашли онкологию. Только спустя два года, по словам освобожденной, она чувствует себя человеком — работники Центра социальной адаптации в Сургуте помогли найти работу и не потерять себя.

«У меня была 105-я статья — убийство. Получилось так: защищая одну женщину, я убила мужчину. Освободилась в 2017 году. Родственники от меня отвернулись, говорили: «Ты убийца». Я перенесла операцию и совсем опустила руки. Только в центре мне помогли — я ощутила под собой землю. Без работников центра — я боюсь представить, что бы со мной было. Опорой для меня были их плечи и добрые слова. Я думала, что я инвалид, что никому не нужна. Но мне объяснили, что я обычный человек, как и все, что жизнь не заканчивается. Дай бог здоровья и терпенья людям, которые работают в таких учреждениях. Характер у нас, конечно, очень тяжелый, но специалисты — действительно ангелы», — рассказывает девушка.

Сейчас Наталья продолжает лечение, готовится снимать квартиру и переезжать. Она официально работает уборщицей, но достигнутое — это только начало по планам девушки. «У меня есть специальность — штукатур-каменщик третьего разряда. Пока из-за болезни тяжеловато будет, но я немного подожду, и там посмотрим», — с улыбкой заключает освобожденная.

Также она рассказала, что специалистам удается помочь не каждому — некоторым освобожденным не хватает стремления улучшить свою жизнь, мол, привыкли, что в колонии за них все делают работники. Но, судя по разговорам в комнатах социальной гостиницы, сейчас среди постояльцев немотивированных людей нет.

Трое мужчин разместились в помещении с двухъярусными кроватями. Они разворачивают подарочные мешки от центра с вещами первой необходимости, в том числе в наборе и простенькие смартфоны. Бывшие заключенные обсуждают, где восстановить утерянные документы и куда идти работать. Беседуют с корреспондентами мужчины неохотно — признаются, что не привыкли к такому вниманию. Один из постояльцев гостиницы делится, что за время его заключения все родственники погибли и, если бы центра не было — он бы остался бездомным.

С непростыми историями своих гостей организаторы проекта отлично знакомы. По мнению специалистов, поэтому и важна работа психологов и ощущение плеча для отчаявшихся людей. «Судьбу каждого обратившегося человека мы знаем и стараемся хоть как-то помочь им, но самое главное, чтобы они сами этого очень хотели. Таким людям, как правило, помогать легче, — отмечает Наталья Прокошева. — Категория эта очень сложная. Трудно научиться работать с ней, но поддержка необходима. Важно, чтобы люди поверили в то, что существуют общественные организации и государственные, которые готовы помочь».

Помимо обеспечения психологического комфорта постояльцев, создатели гостиницы обеспокоились и их безопасностью: для жильцов действуют правила внутреннего распорядка, а также территория охраняется сотрудниками силовых структур: работают камеры видеонаблюдения и экстренная кнопка вызова группы быстрого реагирования. Кроме того, стоит отметить, что среди запретов для постояльцев самые строгие — на употребление алкоголя, курение и нарушение покоя других жильцов.

На данный момент, в Югре это первый опыт по созданию социальной гостиницы. Проект сургутских активистов был поддержан грантом губернатора округа. На двух мобильных корпусах, обещают организаторы, проект не закончится.





«Мы обратились в администрацию Сургута и в Управление социальной защиты населения по городу и району с просьбой о выделении для «Центра социальной помощи «Шаг вперёд» помещения в капитальном здании, чтобы мы смогли регистрировать наших граждан по месту пребывания, — рассказала Наталья Прокошева. — Так у граждан появиться возможность трудоустроиться в государственные, а не только частные организации, получить возможность получения гарантированных мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, возможность получения полного спектра медицинского обслуживания и многие другие социальные гарантии».

Создали проекта серьезно рассчитывают на содействие от чиновников администрации, ведь, по словам представителей центра, снижение преступного рецидива улучшает благополучие общества, а самостоятельно выбраться из трудной жизненной ситуации может не каждый.