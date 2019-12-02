16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных

Как живут люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и что им необходимо, чтобы встать на ноги

Фото Алексея Андронова
Фото Алексея Андронова

2 декабря в Сургуте открылась социальная гостиница, где постояльцами стали люди, освободившиеся из исправительных колоний. Два мобильных корпуса, которые вмещают 16 жильцов, расположились в поселке Кедровый, на территории Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Создатели гостиницы, руководство автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Шаг вперёд», рассказывают, что на некоторое время дом здесь могут найти бывшие заключенные, которым некуда идти — обычно у них нет ни жилья, ни родственников, которые протянут руку помощи.

«Люди в гостиницу в основном приходят сами. Мы выезжаем в колонии и информируем граждан о наших услугах, поэтому после освобождения они знают куда обратиться. Проживание в гостинице будет предоставляться на срок от трех до двенадцати месяцев. Мы мотивируем граждан на скорейшее трудоустройство. У центра заключено соглашение о сотрудничестве с центром занятости населения, соответственно, оказываем содействие», — отмечает руководитель проекта Наталья Прокошева.

Экс-заключенные, пришедшие в гостиницу, не только получают крышу над головой. Помимо жилья, за которое постояльцы могут не платить в течение первых трех месяцев, освобожденным предоставляют психологическое сопровождение, юридические консультации, помощь в поиске родственников и восстановлении родственных связей, содействие в трудоустройстве и прохождении медицинского обследования. Все эти социальные услуги, по мнению организаторов проекта, нужны, чтобы найти ниточку, благодаря которой человек не захочет больше возвращаться в колонию.

«Пусть это будет несколько человек, но это результат, и это частично поможет остановить рецидивную карусель. За прошлый год из четырех исправительных учреждений, расположенных в Югре, освободилось около тысячи человек. Из них 120 нуждались в помощи по трудовому и устройству поиску места жительства», — объясняет создатель гостиницы.

Обустраивать мобильные здания помогали и люди, которые жили в соседнем Центре социальной адаптации. Некоторые из них также ранее отбывали сроки в исправительных учреждениях. Те, кто уже прошли период реабилитации, говорят, психологическая помощь и поддержка в таких случаях имеет важнейшую роль.

Девушка, которая просит называть ее просто Наташа, пробыла в колонии 12 лет. Суд вынес ей решение о заключении на 14 лет за убийство, но срок сократили из-за болезни — у Наташи нашли онкологию. Только спустя два года, по словам освобожденной, она чувствует себя человеком — работники Центра социальной адаптации в Сургуте помогли найти работу и не потерять себя.

«У меня была 105-я статья — убийство. Получилось так: защищая одну женщину, я убила мужчину. Освободилась в 2017 году. Родственники от меня отвернулись, говорили: «Ты убийца». Я перенесла операцию и совсем опустила руки. Только в центре мне помогли — я ощутила под собой землю. Без работников центра — я боюсь представить, что бы со мной было. Опорой для меня были их плечи и добрые слова. Я думала, что я инвалид, что никому не нужна. Но мне объяснили, что я обычный человек, как и все, что жизнь не заканчивается. Дай бог здоровья и терпенья людям, которые работают в таких учреждениях. Характер у нас, конечно, очень тяжелый, но специалисты — действительно ангелы», — рассказывает девушка.

Сейчас Наталья продолжает лечение, готовится снимать квартиру и переезжать. Она официально работает уборщицей, но достигнутое — это только начало по планам девушки. «У меня есть специальность — штукатур-каменщик третьего разряда. Пока из-за болезни тяжеловато будет, но я немного подожду, и там посмотрим», — с улыбкой заключает освобожденная.

Также она рассказала, что специалистам удается помочь не каждому — некоторым освобожденным не хватает стремления улучшить свою жизнь, мол, привыкли, что в колонии за них все делают работники. Но, судя по разговорам в комнатах социальной гостиницы, сейчас среди постояльцев немотивированных людей нет.

Трое мужчин разместились в помещении с двухъярусными кроватями. Они разворачивают подарочные мешки от центра с вещами первой необходимости, в том числе в наборе и простенькие смартфоны. Бывшие заключенные обсуждают, где восстановить утерянные документы и куда идти работать. Беседуют с корреспондентами мужчины неохотно — признаются, что не привыкли к такому вниманию. Один из постояльцев гостиницы делится, что за время его заключения все родственники погибли и, если бы центра не было — он бы остался бездомным.

С непростыми историями своих гостей организаторы проекта отлично знакомы. По мнению специалистов, поэтому и важна работа психологов и ощущение плеча для отчаявшихся людей. «Судьбу каждого обратившегося человека мы знаем и стараемся хоть как-то помочь им, но самое главное, чтобы они сами этого очень хотели. Таким людям, как правило, помогать легче, — отмечает Наталья Прокошева. — Категория эта очень сложная. Трудно научиться работать с ней, но поддержка необходима. Важно, чтобы люди поверили в то, что существуют общественные организации и государственные, которые готовы помочь».

Помимо обеспечения психологического комфорта постояльцев, создатели гостиницы обеспокоились и их безопасностью: для жильцов действуют правила внутреннего распорядка, а также территория охраняется сотрудниками силовых структур: работают камеры видеонаблюдения и экстренная кнопка вызова группы быстрого реагирования. Кроме того, стоит отметить, что среди запретов для постояльцев самые строгие — на употребление алкоголя, курение и нарушение покоя других жильцов.

На данный момент, в Югре это первый опыт по созданию социальной гостиницы. Проект сургутских активистов был поддержан грантом губернатора округа. На двух мобильных корпусах, обещают организаторы, проект не закончится.


«Мы обратились в администрацию Сургута и в Управление социальной защиты населения по городу и району с просьбой о выделении для «Центра социальной помощи «Шаг вперёд» помещения в капитальном здании, чтобы мы смогли регистрировать наших граждан по месту пребывания, — рассказала Наталья Прокошева. — Так у граждан появиться возможность трудоустроиться в государственные, а не только частные организации, получить возможность получения гарантированных мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, возможность получения полного спектра медицинского обслуживания и многие другие социальные гарантии».

Создали проекта серьезно рассчитывают на содействие от чиновников администрации, ведь, по словам представителей центра, снижение преступного рецидива улучшает благополучие общества, а самостоятельно выбраться из трудной жизненной ситуации может не каждый.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:03, просмотров: 83, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных

​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных
Как живут люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и что им необходимо, чтобы встать на ноги
Анастасия Якупова Сегодня в 19:03
82 0
​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»

​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»
Журналист «Эха Москвы» – о гражданах-иноагентах, спасении российского интернета, уезжающей молодежи и Собянине
Дмитрий Щеглов 30 ноября в 12:38
2462 7
​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам

​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам
Безопасность, налоги, чистые улицы, поиск ближайшего бассейна и борьба с шумными соседями
Дмитрий Щеглов 29 ноября в 17:10
1305 1
Дачники Сургута пытаются вернуть себе свет и готовятся к зиме без тепла

Дачники Сургута пытаются вернуть себе свет и готовятся к зиме без тепла
Илья Низовских 29 ноября в 16:19
5306 4
​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы

​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы
Редакция СИА-ПРЕСС 29 ноября в 15:01
1919 17
​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году

​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году
Анастасия Якупова 29 ноября в 09:38
889 0
​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему

​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему
Именно муниципальные депутаты ближе всего к «земле», острее чувствуют проблемы людей, сами с ними сталкиваются и видят, что можно решить эффективно без включения в многолетние программы, стратегии и планы развития до 2050 года
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 28 ноября в 19:19
1192 10
Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили

Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили
Сказка про вершки и корешки, которые распределяются между большей частью населения РФ и истеблишментом. Истеблишменту деньги, а россиянам «демократия»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 28 ноября в 18:43
1147 23
Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 28 ноября в 16:10
690 0
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?

Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 28 ноября в 15:17
938 1
​Дайте депутатам денег

​Дайте депутатам денег
Если он ленивая и равнодушная задница, то либо бахнет всю сумму туда, где попроще, либо вообще облагородит свой двор. А если разумный человек — распределит на благо района
Дмитрий Щеглов 28 ноября в 13:22
1341 24
​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова
Редакция СИА-ПРЕСС 28 ноября в 09:05
2544 19
​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог 27 ноября в 17:33
1385 9
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 ноября в 16:40
1061 8
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов 27 ноября в 16:16
792 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута 27 ноября в 16:07
1472 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика