​Сто тысяч на обочине

Крайне интересная штука выяснилась на встрече жителей Западного микрорайона с администрацией Сургута по поводу автовокзала — замдиректора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин сказал, что автобусное движение в том районе построено по схеме 2013 года. Я думаю, что с небольшими поправками у нас так во всем городе.

Что это значит в переводе. В 2013 году официальное население Сургута было 325 тысяч человек, а накануне власти отрапортовали, что постоянных жителей в городе уже 400 тысяч, а с учетом мигрантов — все 450 тысяч человек. Выросли гигантские густонаселенные микрорайоны, обслуживание которых в плане общественного транспорта находится на уровне каменного века.

Схему обеспечения народа общественным транспортом нужно актуализировать для всего Сургута, нужно всеми правдами и неправдами найти возможность делать выделенные линии для автобусов. И сначала проводить в новые районы дороги, ставить там остановки, и только тогда строить там очередные высотки — уже с четким представлением, как заехавший туда человек может оттуда выехать и попасть в любую часть города без использования личного автомобиля.

Сразу скажу, что все истории о «невозможности сделать выделенную линию для автобуса на дороге шириной меньше четырех полос в одну сторону» – это чушь собачья. Я видел эти полосы на небольших дорогах как минимум в Тюмени и Москве. Все возможно.

В общем, дарю идею для программы действующим или будущим депутатам, а также действующей администрации. У вас сто тысяч нового населения Сургута оказались на обочине без общественного транспорта. Нужно исправляться.