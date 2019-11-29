​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы

Подходит к концу очередной политический сезон правления Вадима Шувалова. Позади три с половиной года, впереди – еще один полноценный год и выход на возможное продление полномочий на второй срок. СИА-ПРЕСС подводит предварительные итоги работы главы в 2019 году – ключевые события, кадровые перемены, главные успехи, неудачи и перспективы.

Глава и среда

Самую бурную активность администрация города развила на фронте создания или модернизации общественных пространств. Новая центральная площадь возле «Газпром трансгаза» (получившая массу критики), сквер у Дворца бракосочетаний, обновление сквера «Молодежного», постепенное улучшение «Кедрового лога» (с участием аж самого Богданова – но об этом позже) и, конечно, титульный проект – экопарк «За Саймой».

В этом плане администрация Шувалова, кажется, научилась на своих ошибках. После того, как она попыталась в 2018 году с наскока «причинить пользу» центральному городскому парку и получила довольно жесткий отпор общественности, команда главы поняла, как нужно работать с сургутянами. Весь 2019 год проходит под знаком хотя бы формального, но согласования решений с гражданами – вплоть до выборов внешнего вид урн для мусора. Другое дело, что иногда итоги онлайн-плебисцита не совпадают с дальнейшими решениями чиновников.

В целом команда главы правильно поняла один из запросов сургутян – получить классные современные общественные пространства в городе. Подвижки в эту сторону есть, но пока по большей части декларативные – все прорывные проекты скверов и парков пока существуют на бумаге, и теперь народ ждет действий. В администрации это осознают, поэтому, вероятно, строительство центральной площади идет даже сейчас, в снег и морозы.

Глава и дороги

Сам Шувалов одной из своих главных побед за прошедший год считает вопрос с дорогами. Объективно с этим можно отчасти согласиться – миллиардный порог бюджета в этой сфере город не превышал давно. Хотя оппоненты критикуют администрацию за то, что она вроде как постоянно «занимает» на дорожные работы у бюджета будущих периодов, по сути это не важно – горожане видят, что дело делается.

Возможно, победу с миллиардом на дороги можно было бы признать триумфом, если бы не провал со строительством продолжения улицы Маяковского до Университетской. Слишком важный перекресток был надолго закрыт ради этого проекта, и когда выяснилось, что все было зря, и в итоге перекресток открыли практически неподготовленным для пешеходов – немалая часть пиар-эффекта от мощной ремонтной кампании-2019 канула в лету. Но если в будущем команда главы закроет-таки этот многолетний проект, а также развеет миф «что толку от этого миллиарда, если они ремонтируют каждый год одни и те же дороги» – тогда этот вопрос можно будет записать в актив действующего главы.

Глава и пиар

В сфере презентации и позиционирования своих решений и себя самого Вадим Шувалов, кажется, неплохо оценивает и корректирует свои действия. В начале года был абсолютно неудачный кейс с вручением лопаты директору департамента городского хозяйства Роману Богачу с посылом: «Идите и убирайте снег сами, если не можете организовать». Затем – в целом правильная реакция на критику Сургута со стороны блогера Ильи Варламова и приглашение его в наш город.

Правда, в самое неудачное время – апрель, что привело к не очень успешному для Шувалова итоговому видео. Впрочем, и там он получил свой позитив – часть аудитории хвалила главу за смелость и сам факт появления в проекте скандального блогера.

Но с тех пор глава все меньше лично ввязывается в потенциально проблемные и опасные темы. Например, концессия теплосетей, которая привела к серьезнейшему скандалу в Нижневартовске и все еще может разозлить сургутян. Заметьте: ни глава, ни его команда практически не высказываются об этом вопросе, напирая только на гипотетическую «необходимость решения вопроса». В рецидиве проблемы с уборкой снега Шувалов больше не вручает лопаты, а выступает арбитром и посредником между жителями и управляющими компаниями, грозя последним санкциями за некачественную работу. В проблемной истории с новым автовокзалом, против которого выступают многие горожане, Шувалов высказывается общими словами, но на амбразуру дискуссии с гражданами бросает замов.

То есть можно сказать, что градоначальник в первые три года своей работы серьезно страдал от ошибок в информационной стратегии – его постоянно выдвигали на передний план, что делало его основной мишенью для критики. Теперь он вместе со своей пиар-командой нащупал нужный формат позиционирования себя, стал направлять на потенциально проблемные участки замов, освоил азы «ситуативного маркетинга», и как минимум за последние месяцы не совершает на информационном поле серьезных ошибок.

Глава и «Сургутнефтегаз»

Что можно записать в безусловный актив Шувалова – потепление отношений администрации города с «Сургутнефтегазом». Известно, что в первый год работы новая команда вызвала у главного предприятия города некоторое отторжение, которое дошло до пика в момент атаки на муниципальный хлебозавод и его директора Сергея Пустозерова.

С тех пор команда главы, по всей видимости, убедила нефтяников, что сменила подход к решению местных вопросов, и смогла войти в контакт с высшим руководством «Сургутнефтегаза».

Пиарщики Шувалова не преминули возможностью козырнуть фактом неформальной встречи главы с Владимиром Богдановым в «Кедровом логу» – они обсуждали модернизацию парка.

Позже заместители градоначальника презентовали топ-менеджерам «Сургутнефтегаза» свое видение этой территории, и вроде как получили позитивные отзывы.

Правда, помешать этой идиллии может концессия теплосетей, которую «Сургутнефтегаз» якобы не одобряет. Но в целом нынешний разворот отношений – достижение для Шувалова.

Глава и губернатор

Профессиональные отношения Вадима Шувалова с Натальей Комаровой в этом году выровнялись. Многие отмечают, что раньше губернатор допускала куда более резкие и критические высказывания в адрес главы Сургута во время публичных мероприятий. Но сейчас говорят, что она очень высоко ценит то, как ее встречают и сопровождают в экономической столице Югры, и работу местной команды воспринимает в целом позитивно.

Комарова даже сделала несколько комплиментов Сургуту во время своего обращения, и не стала критиковать за проблемы с системой «Безопасный город». Пожалуй, единственное, в чем сургутским чиновникам и главе приходится серьезно отдуваться перед губернатором, иногда получая «по шапке» – это тема с дольщиками.

Глава и кадры

Уходящий год оказался довольно бедным на кадровые перестановки. Самой крупной переменой в администрации стал уход замглавы Александра Пелевина, место которого заняла директор департамента образования Анна Томазова. Также Шувалов привел на пост замглавы по строительству свою личную креатуру – энергетика Владимира Шмидта. Также можно отметить уход главного дорожника администрации Игоря Газизова, которого заменил его подчиненный Олег Черемисин.

Стоит отметить еще одну кадровую перемену, связанную не с назначением, а с корректировкой работы: замглавы Сургута Алексей Жердев, который в администрации Вадима Шувалова имеет широкие полномочия, перестал быть раздражителем для элит и части общественности. Вероятно, это тоже результат своеобразной работы над ошибками – в первые годы после назначения Жердева воспринимали как «серого кардинала» городской власти, причем со знаком «минус» – как продюсера всех негативных тенденций, запущенных новой на тот момент командой. К 2019 году он изменился, пересмотрел подходы к работе и стал в целом положительным героем.

Глава и перспективы

В целом уходящий год для Вадима Шувалова можно охарактеризовать фразой «не ошибается тот, кто ничего не делает». Администрация города стабилизировалась, перестала совершать резкие движения, которые ранее приводили к раздражению элит и общественность, и теперь планомерно подступается к продукту, который сможет предъявить по итогам пятилетнего срока главы. Делает она это с локальными ошибками, но несколько запущенных в 2019 году проектов и процессов вполне могут «выстрелить». Опять же – если положительный эффект не будет смазан крупными промахами. Все это дает ему возможность сделать заявку на второй срок.

Но есть проблема возраста. Сейчас Шувалову 61 год, на момент потенциального переизбрания на второй срок будет 63 года. Это не отменяет возможность продлить полномочия на пять лет, до 2026 года, если на то будет желание и политическая ситуация сложится нужным образом, но такого масштабного пространства для маневра, какое было у Александра Сидорова (стал мэром в 38 лет) или Дмитрия Попова (стал главой в 46 лет), у нынешнего градоначальника нет.

Плюсом Шувалова можно назвать то, что он как будто понял наиболее выгодный формат поведения чиновника в новой политической реальности, где важнейшим качеством становится способность взаимодействовать с общественностью. Он никогда не проявляет агрессии к людям (мы знаем массу случаев, когда мэры/губернаторы получали массу проблем из-за неосторожных и глупых слова или действий по отношению к гражданам), он не упрямится в решениях и вполне может признать ошибку и исправить ее. Это, а также активное присутствие в соцсетях, делает его довольно популярным среди сургутян.