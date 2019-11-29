​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году

На сегодняшний день в Сургутском районе более 27 тысяч человек проживает в аварийном жилье — это более 20 процентов всего населения муниципалитета. Свыше 700 многоквартирных домов или 219 тысяч квадратных метров здесь признаны непригодными. Наиболее проблемными зонами расселения считаются Солнечный, Белый Яр, Лянтор и Барсово, где расположено больше половины всего ветхого жилищного фонда муниципалитета. Острый вопрос в Сургутском районе решают ударными темпами — в этом году из аварийных домов расселят более 1 000 человек, им предоставят свыше 24 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели суммарно было выделено порядка 2,4 млрд рублей. Такие показатели рекордные для муниципалитета.

Власти муниципалитета понимают важность проблемы расселения — по словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого — это «вопрос номер один» для местной администрации. Однако Трубецкой отмечает, «деревяшки» — наследие прошлого, и на их расселение уйдут годы, ведь в муниципалитете сосредоточенна большая часть ветхих домов Югры.

«Конечно, и мне хотелось бы решить эту проблему одним махом, но так не бывает. И мы не сдаемся. Возводя этаж за этажом, мы точно знаем, что строим не просто квадратные метры, о которых люди мечтали десятилетиями, а создаем прочный, железобетонный фундамент для комфортной жизни в районе на долгие годы вперед», — говорит Андрей Трубецкой.

Стоит отметить, что в рамках переселения район не только рассчитывает на помощь из окружной казны, но и выделяет средства из собственного бюджета на покупку новых квартир.

«По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем» в 2019 году из окружного и местного бюджета было выделено финансирование 1,48 млрд рублей на расселение жителей Сургутского района из аварийных домов. Кроме того, в рамках адресной программы из муниципального, регионального и федерального бюджетов на эти же цели было направлено 93 млн рублей», — заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, у жителей муниципалитета есть возможность выбора — они могут взять выкупную стоимость аварийной квартиры или переселиться в новостройку и доплатить часть суммы. Предусмотрено, что при переселении из аварийного жилья собственнику необходимо оплатить 20 процентов от стоимости квартиры сразу, а в течение пяти лет отдать оставшуюся часть. Существуют и льготные категории, к которым относятся, например, многодетные семьи. Им предлагают оплатить 10 процентов от стоимости сразу, а в течение 10 лет отдавать оставшуюся часть. Кстати, в основном переселенцы предпочитают квартиры компенсациям.

Кстати, на территории муниципалитета действуют уникальные программы поддержки для льготных категорий. В 2018 году появилась новая форма поддержки многодетных— семьи, стоящие в очереди на участки под индивидуальное жилищное строительство, получают денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Данные средства они могут направить на улучшение жилищных условий, а также частично оплатить квартиру или жилой дом, погасить ипотечный кредит и выплатить первый взнос в кооперативе.