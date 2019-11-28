​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему

Депутат думы Сургута Алексей Кучин отреагировал на блог обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова о том, что городским парламентариям нужно выделить собственные фонды.

Интересный вопрос в своей статье поставил Дмитрий Щеглов. Как минимум, дискуссионный.

Действительно, мне кажется странным, почему у окружных, областных и федеральных депутатов есть депутатские фонды, а у муниципальных их нет. Ведь именно муниципальные депутаты ближе всего к «земле», острее чувствуют проблемы людей, сами с ними сталкиваются и видят, что можно решить эффективно без включения в многолетние программы, стратегии и планы развития до 2050 года.

За примером далеко ходить не надо: все депутаты ежегодно обязаны собирать наказы избирателей и стараться их исполнять, но до сих пор не закрыты наказы, данные депутатам думы пятого созыва (работавшего с 2011 по 2016 годы – прим. ред.). Они переходят по наследству из года в год, хотя большинство не требует значительных финансовых вливаний. Между тем они несут не обезличенное социальное благо, как, например, новая магистральная дорога или новогодняя иллюминация, а решают проблемы конкретного жителя или дома.

Важно понимать, что мы живем в эпоху дефицитных муниципальных бюджетов, закрыть все потребности город не в состоянии. Муниципальная дума является органом представительным, в ней депутатам нужно решать не только общегородские вопросы и утверждать нормативные акты, но и добиваться решения проблемы своих микрорайонов, улиц, дворов. У каждого есть свои «больные» вопросы, которые регулярно задают жители, каждый заинтересован в их решении. Но в условиях дефицитного бюджета приоритетность и очередность выполнения запросов депутатов определяет исполнительный орган – администрация города.

Считаю, даже небольшие фонды, исчисляемые сотнями тысяч рублей в год, могли бы решить множество конкретных проблем горожан. Также нужно понимать, что в предложении о фондах не говорится о передаче реальных денег депутатам, речь о резервировании небольших сумм в бюджете за избирательными округами, распоряжаться которыми будут также профильные подразделения администрации города, но с подачи депутатов и на четко оговоренный список статей.

Кстати, подобный механизм в нашем городе уже существует. Это проект «Бюджет Сургута Онлайн», сама идея инициативного бюджетирования, когда люди сами определяют, что они хотят изменить в своем городе – классная! Есть проблемы с технической реализацией, пока не будет налажен механизм верификации пользователей посредствам интеграции с Госуслугами, РОИ, паспортными службами или другим государственными сервисами, вопросы, связанные с объективностью онлайн голосований никуда не денутся. Но почему бы не подумать о создании подобного «бюджета» на избирательные округа или включению их в существующий проект?