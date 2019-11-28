Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили

Читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на новость о том, что власть Сургута призывает горожан голосовать за идеи о благоустройстве парка «За Саймой».

Северная Корея, Пхеньян. Красивые многоэтажные дома и архитектура, чистые улицы, широкие проспекты и никаких пробок. Мечта россиян, проживающих в городах с нагроможденными многоэтажками и забитыми автомобилями улицами. И по российским меркам, пожалуй, Пхеньян войдет как минимум в пятерку лучших для проживания городов России. Но что-то тут не так.

В российском рейтинге лучших для проживания городов на первом месте стоит Казань. На втором Грозный, на третьем Тюмень. Но позвольте, а где же Москва? Москва тоже где-то в лучших, а почему не на первом месте? Ведь доходы граждан, проживающих в Москве, выше, чем в любом другом городе России. Вот те на…

Тогда по каким критериям оцениваются города России? Может быть, по количеству бюджетных денег, которые тратятся на благоустройство? Но, пардон, затраченных бюджетных средств на одного жителя Москвы в среднем приходится не то чтобы больше чем в любом городе России, но даже больше чем на жителя Лондона. Что-то тут не так.

И вот оно, это сладкое слово свобода, точнее демократия. Демократия по-русски.

Видимо лучшими для проживания в России считаются города, где граждане принимают активное участие в благоустройстве своего города, определяя, что нужно делать в городе в первую очередь и как. Очень модная нынче тема – демократия и свобода выбора граждан. Создадим демократичное общество – призывают россиян «либеральные» глашатаи демократии – будем активно участвовать в жизни города. И чиновники идут на попятную под натиском свободолюбивых граждан. Так и рапортуют: больше свободы муниципалитетам и больше участия граждан в жизни города.

Все бы ничего, но… Не знаю, как там в Казани и Тюмени, но как-то не верится, что тот же Пхеньян застраивали, согласовывая каждый метр застройки с жителями. Да и с демократией там говорят не очень. Или Грозный… И опять – что-то тут не так.

А может дело в демократии, которую навязывают россиянам – чем бы не занимались, лишь бы денег не просили. Демократия без доступа к экономике и ресурсам страны, которые выражаются в достойных доходах граждан.

Какая-то странная демократия. Сказка про вершки и корешки, которые распределяются между большей частью населения РФ и истеблишментом.

Истеблишменту деньги, а россиянам «демократия» – «участие» в жизни города и решении городских проблем, «свободные» и «честные» выборы, и т.д. и т.п.

Хотелось бы спросить у «либерально» настроенных «демократов», ратующих за «демократию» в России – а можно и то, и другое? И сначала деньги…

Ну а с достойными доходами, глядишь и демократия у россиян наладится. И все остальное. А то, как-то получается, что дело не в демократии, а будто россиян в сторону уводят. От хлеба насущного.