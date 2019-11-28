Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Мой дом был исключен из программы капремонта, так как признан аварийным. Куда будут направлены деньги, оплаченные за взнос? Можно ли их вернуть?» – обратилась с вопросом в редакцию СИА-ПРЕСС одна из читательниц.

На этот вопрос ответили представители Югорского фонда капитального ремонта.

Дом может быть исключен из программы капитального ремонта, по нескольким причинам. К примеру, если дом признают аварийным и подлежащим сносу, при очередной актуализации программы из программы его уберут. Также дом может быть исключен, если физический износ его основных конструктивных элементов равен или превышает 70%. Кроме того, не включаются в программу дома, в которых менее пяти квартир.

Важно, что в случае исключения дома из региональной программы, собственнику возвращаются все уплаченные им деньги. При этом средства могут не вернуть, если их планируется направить на цели сноса или реконструкции дома.

Оформить возврат можно, направив в Югорский фонд капитального ремонта заявление о возврате денежных средств, приложив необходимый перечень документов. Так, необходима выписка из Единого государственного реестра недвижимости, документы, подтверждающие право собственности на помещение, выписку из лицевого счета, предоставленную организацией, которая ранее начисляла взносы на капремонт и доставляла квитанцию, а также банковские реквизиты счета (для перечисления денежной суммы).

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