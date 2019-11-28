Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?

«Как должен исчисляться установленный законом месячный срок исковой давности на обращение за судебной защитой, если увольнение состоялось в феврале?»

Трудовым кодексом РФ (ст. 392 ТК РФ) установлено, что по спорам об увольнении работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Гражданским кодексом РФ (ст. 192 ГК РФ) определено, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока (ст.194 ГК РФ).

Таким образом, если трудовая книжка вручена работнику, например, 04.02.2019, то срок подачи заявления в суд об оспаривании увольнения истекает в 24 часа 04.03.2019, если 30.01.2019, то 28.02.2019

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