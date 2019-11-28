​Дайте депутатам денег

Продолжаю свою серию публикаций на тему «make duma great again». Ранее я говорил про многочисленные плюсы от увеличения численности депутатов думы Сургута, а также о необходимости смягчить законодательство о выборах, чтобы допустить как можно больше людей до возможности избраться и, следовательно, дать гражданам широкий спектр политического предложения. Теперь поговорим о депутатах и деньгах.

В разговорах с разными народными избранниками я неоднократно слышал предложение ввести депутатские фонды в городской думе. И тут даже не надо думать – надо вводить, причем если не в следующем году, то совершенно точно в 2021 году.

Во-первых, это худо-бедно повысит статус городских парламентариев по сравнению с окружными и федеральными. Получается, у тех свои фонды есть, хотя они чаще витают в своих эмпиреях, а городские депутаты, находящиеся ближе всего к земле и избирателям, ничего такого не имеют.

Во-вторых, в продолжение предыдущего пункта, это даст городским депутатам хоть какой-то инструментарий независимого решения локальных проблем – поставить лавочку, добавить мусорные урны, посадить несколько деревьев. Сейчас, когда к депутатам приходят с подобными бытовыми вопросами, они вынуждены либо отвечать избирателям в стиле: «Ой, вы знаете, это не мои полномочия, до свидания», либо бегать по администрациям и управляющим компаниям, чтобы решить копеечное дело.

В-третьих, способность управляться с этими фондами приведет депутатов к новым вершинам коммуникации со своим избирательным участком и живущими там гражданами. Потому что с ними нужно будет договориться об использовании денег – может, весь район попросит отдать сумму на ремонт какого-нибудь убитого участка дороги, а может каждый захочет плюшку для своего двора. И попробуй распредели деньги неправильно – получишь такой заряд пороха в карму, что мало не покажется.

В-четвертых, это покажет эффективность и работоспособность депутата. Если он ленивая и равнодушная задница, то бездумно бахнет всю сумму куда-нибудь, куда попроще, либо облагородит собственный двор (не исключаем таких талантов), либо вообще не сможет потратить (хотя не верится). Если он разумный человек, который действительно работал со своими избирателями, а не тупо заклеил весь район своим лицом, после чего на участки пошли люди по корпоративной разнарядке, то он сможет и грамотно распределить сумму, и еще привлечь софинансирование из бюджета или местного бизнеса.

Итого. Я даже не знаю, чего я так долго объясняю очевидные вещи – фонды для сургутских депутатов делать просто надо. По меньшей мере по миллиону рублей в год, а может быть и больше. При этом ни в коем случае не снижая объемы других условно «народных» способов распределения бюджетных денег (их и так крохи).

Помните, что губернатор сказала в своем обращении: люди и их потребности превыше всего, а инструмент реализации потребностей – местное самоуправление. Пора.