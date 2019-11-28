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​Дайте депутатам денег

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Продолжаю свою серию публикаций на тему «make duma great again». Ранее я говорил про многочисленные плюсы от увеличения численности депутатов думы Сургута, а также о необходимости смягчить законодательство о выборах, чтобы допустить как можно больше людей до возможности избраться и, следовательно, дать гражданам широкий спектр политического предложения. Теперь поговорим о депутатах и деньгах.

В разговорах с разными народными избранниками я неоднократно слышал предложение ввести депутатские фонды в городской думе. И тут даже не надо думать – надо вводить, причем если не в следующем году, то совершенно точно в 2021 году.

Во-первых, это худо-бедно повысит статус городских парламентариев по сравнению с окружными и федеральными. Получается, у тех свои фонды есть, хотя они чаще витают в своих эмпиреях, а городские депутаты, находящиеся ближе всего к земле и избирателям, ничего такого не имеют.

Во-вторых, в продолжение предыдущего пункта, это даст городским депутатам хоть какой-то инструментарий независимого решения локальных проблем – поставить лавочку, добавить мусорные урны, посадить несколько деревьев. Сейчас, когда к депутатам приходят с подобными бытовыми вопросами, они вынуждены либо отвечать избирателям в стиле: «Ой, вы знаете, это не мои полномочия, до свидания», либо бегать по администрациям и управляющим компаниям, чтобы решить копеечное дело.

В-третьих, способность управляться с этими фондами приведет депутатов к новым вершинам коммуникации со своим избирательным участком и живущими там гражданами. Потому что с ними нужно будет договориться об использовании денег – может, весь район попросит отдать сумму на ремонт какого-нибудь убитого участка дороги, а может каждый захочет плюшку для своего двора. И попробуй распредели деньги неправильно – получишь такой заряд пороха в карму, что мало не покажется.

В-четвертых, это покажет эффективность и работоспособность депутата. Если он ленивая и равнодушная задница, то бездумно бахнет всю сумму куда-нибудь, куда попроще, либо облагородит собственный двор (не исключаем таких талантов), либо вообще не сможет потратить (хотя не верится). Если он разумный человек, который действительно работал со своими избирателями, а не тупо заклеил весь район своим лицом, после чего на участки пошли люди по корпоративной разнарядке, то он сможет и грамотно распределить сумму, и еще привлечь софинансирование из бюджета или местного бизнеса.

Итого. Я даже не знаю, чего я так долго объясняю очевидные вещи – фонды для сургутских депутатов делать просто надо. По меньшей мере по миллиону рублей в год, а может быть и больше. При этом ни в коем случае не снижая объемы других условно «народных» способов распределения бюджетных денег (их и так крохи).

Помните, что губернатор сказала в своем обращении: люди и их потребности превыше всего, а инструмент реализации потребностей – местное самоуправление. Пора.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 250, комментариев: 7


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Комментарии:
444
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Сегодня в 13:40
Одно но. У депутатов и так в руках десятки миллиардов бюджета города Сургута.
Иван Меньшенин
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Сегодня в 13:41
В-пятых: депутаты начнут на выборах "торговаться" с избирателями, используя вновь получаемые на выборах ресурсы. В итоге парламент будет состоять не из тех, кто эффективен, а из тех, кто больше всем наобещает. И они переизберутся без проблем, потому что за срок полномочий многое забудется.

Дело депутата - быть представителем, а не кошельком. И да, пассаж про беготню для решения копеечных проблем мне не понравился. Это и есть работа мундепа, вообще-то, решать проблемы населения. Копеечные, не копеечные, не важно. Но не своими ресурсами, а принуждением исполнительной власти к эффективной работе.

Кроме всего прочего, муниципальный депутат в абсолютном большинстве случаев работает на освобожденной основе, то есть не получает никаких денег за свою работу. Дать ему финансовый ресурс, это соблазнять использовать его так, чтобы и ему "перепала копеечка". Думаю, не все смогут устоять.

Но я согласен с тем, что нужно муниципальных и региональных депутатов уравнять в этом смысле. Но лучше бы снять финансирование регионалов, а не добавлять муниципалам. Да и с федеральных депутатов тоже.

У нас и так ветви власти смешались, давать деньги законодательной ветви - это еще сильнее их смешивать.
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:14
Наконец то, мои слова да.....в уши попали!
Тема замечательная. Расписано все хорошо. Можно добавить
Депутат имеющий свой бюджет, свои копилку или фонд, одним словом реальный финансовый ресурс, сразу поднимает собственную значимость и ответственность. Сейчас они ходят с протянутой рукой, пытаясь вымолить небольшие деньги для обустройства городского пространства на избирательной территории. Ему говорят: голосуй правильно и получишь ништяки , ввиде обустройства сквера или еще чего. А если не правильно, то денег нет в бюджете. А так имея определенный финансовый ресурс - он уже может сам решать что надо, когда надо и где надо!
И не стоит кланяться, выступать в роли просителя....
Независимый депутат, это опасный человек! Он может много крови попортить...
Иван Меньшенин Альберт Леонов
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Сегодня в 14:18
А не проще заставить власть выполнять требования под давлением непринятия бюджета, например? Некоторые еще могут использовать общественное давление, организовывать своих избирателей для этого в межвыборный период.

Хотя, ну да, о чем это я, тут ведь трудиться придется. Работать. А не просто отслюнявливать бабло с барского плеча.
Альберт Леонов Иван Меньшенин
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Сегодня в 14:25
Голову включаем, что такое бюджет города?
90% это защищенные статьи. Остальное, это то, что можно потратить. Школы ремонтировать, дворы, дороги, детсады... все там...
444
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Сегодня в 14:58
Господи... Да городские депутаты и должны избираться людьми для того, чтобы решать местные вопросы. По определению. Именно они - избранные представители горожан - согласно мандату, данному избирателями, должны решать, как и на что тратить городской бюджет, как развивать город, что и где строить, что не строить, где лавки поставить, а где сквер разбить. По определению. Иначе никакие они не депутаты, а ваньки-встаньки без определенных занятий, ширма для отстранивших народ от власти никем не избираемых чиновников. Конечно, можно вместо того, чтобы просто Российскую Конституцию исполнять, раздать никем не избираемым недодепутатам, подвизающимся в городской Думе в свободное от основной работы время, по миллиону или два на карманные расходы, но, черт возьми, решит ли это хоть на толику главную проблему - тотальное, сверху донизу, отстранение народа от власти в России? Восстановит ли то самое целенаправленно отмененное Путиным сотоварищи местное самоуправление, которое "обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления"? И которое никак не вписывается в его антиконституционную вертикаль единоличной власти? Господи, что же с вами, люди, происходит-то. Буквально уже от осознания полнейшей безнадежности до мышей доходим...
вера
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Сегодня в 15:04
с трудом верится что у них нет денег

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