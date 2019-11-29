​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам

Лондон – очень современный и децентрализованный город, разделенный на 22 района с широкими полномочиями. Любопытно, что почти каждый из этих районов (их средняя численность чуть меньше чем в Сургуте – около 250-300 тысяч человек) создает собственные приложения для смартфонов, и делают это с большим креативом. СИА-ПРЕСС подобрал для вас десять примеров интересных приложений, чьи аналоги могли бы облегчить жизнь сургутян.

1. Circle – круг безопасности

Разработанное центральными властями Лондона при содействии районов приложение Circle (с англ. «круг») призвано повысить безопасность пользователей. Суть его в том, что определенный круг друзей / родственников, в чьих смартфонах стоит это приложение, могут мгновенно дать знать, если с ними что-то не так. Условно, девушка пошла на свидание или поехала домой с вечеринки, и может при благополучном возравщении домой тыкнуть в телефон и дать друзьям сигнал, что все в порядке, либо наоборот, сигнализировать о проблеме.

2. Чистый воздух

Качество воздуха – священная корова для лондонцев, чей город не так давно задыхался в смоге. Для того, чтобы знать ситуацию на улице и планировать свои действия, у них есть целая пачка самых разнообразных приложений (например, Plume).

Они передают сводку о состоянии атмосферы, чтобы вы знали, когда можно выйти на прогулку или пробежку, а когда лучше не высовываться.

3. Библиотека в телефоне

Во многих районах Лондона существуют собственные библиотечные приложения (например, HaringeyLibraries), которые позволяют читать некоторые книги, либо отложить их для своих нужд в ближайшей библиотеке. Или считать в магазине штрихкод понравившейся книги и узнать, есть ли такая в читальных залах вашего района. Плюс, через это приложение библиотеки анонсируют свои мероприятия и приглашают туда местных жителей.

4. Порядок на улицах прежде всего

Еще один популярный формат приложений в Лондоне посвящен наведению порядка на улицах. Например, в LoveCleanStreets (можно перевести как «любовь к чистым улицам») вы можете быстро дать районным властям знать о какой-то проблеме: вандальное граффити, брошенные машины, мусор, мертвые животные, заброшенные дома, дыры в дорогах и так далее.

Чем-то напоминает «Твой Сургут», только в виде приложения (кстати, почему до сих пор нет приложения «Твой Сургут»?)

5. Контакт с властью

Некоторые районы создают специальные приложения, в которых можно, например, записаться на личный прием к местному главе, а также почитать материалы заседания комитетов муниципального совета, скачать какие-нибудь градостроительные планы и так далее. В общем, многое из того, что теоретически возможно найти на сайте администрации Сургута, но практически неподготовленному человеку сделать это нереально.

6. Плыви сюда!

Районы британской столицы борются за здоровье своих жителей, и предлагают им через приложения, например, находить ближайший бассейн (это делает приложение Speedo Fit for Swimmers). Там можно посмотреть расположение, расписание, а также соревноваться с другими посетителями этого бассейна во всяких челленджах по заплывам. Вообще лондонские районы делают массу разных приложений, связанных со спортом и здоровым образом жизни.

7. Подавитель шума

Приложение, которое, наверное, хотел бы себе не только каждый сургутянин, но и любой наш соотечественнник – My Croydon (это название района), предназначенный для жалоб на шумных соседей. При помощи телефона и этой программы вы можете замерить уровень шума, указать его природу (пьянка, дрель, лай собак и так далее) и отправить официальную жалобу в местную администрацию. Там на нее будут реагировать. То есть не надо рассчитывать на полицию или тем более какую-нибудь административную комиссию, которая придет к вашим соседям в тот момент, когда они уже уснули и перестали мешать вам жить, а зафиксировать все самостоятельно и проводить заочную опосредованную воспитательную работу. Мечта.

8. Жилье и налоги

Многие районы запускают приложения, связанные с уплатой налогов и вопросами местного значения. Например, при помощи этой программы вы можете запросить у администрации вывоз крупногабаритного мусора, сообщить о пропаже урн для отходов, отчитываться о том, что вы сдаете жилье и платить за это налог, обратить внимание властей на необходимость ремонта вашего дома и так далее. В районе Croydenэтим приложением пользуются 180 тыся человек.

9. Голосовой проводник

Приложение скорее не для жителей города, а для его гостей (впрочем, туристическая привлекательность, как правило, дает свой профит коренному населению) – VoiceMap (с английского «голосовая карта»).

Программа, которая водит вас по городу и рассказывает о нем в аудиорежиме. Как бы Сургут не был меньше Лондона во всех смыслах, в нем все равно есть о чем рассказать – чем такой формат хуже других?

10. Доктор, у меня приложение

Приложение AskNHS придумано для того, чтобы пациенты поликлиник Лондона и Великобритании в целом чувствовали себя лучше. Это масштабная программа, которая контролирует показатели здоровья человека, и если у него недомогание, виртуальный помощник по имени Olivia подробно расспросит его о симптомах, выдвинет версию, что случилось, а также даст возможность записаться к врачу (или вызвать его). Приложение записывает все существенные данные о здоровье, в итоге получается что-то вроде амбулаторной карты, только лучше, подробнее и в электронном виде.