Сургут взбудоражен историей про девочек-подростков, которые на камеру избивали сверстницу. Редакция СИА-ПРЕСС попросила психолога Валерия Меренкова разобрать эту ситуацию с его профессиональной точки зрения.

Прежде чем дать так называемую «психологическую оценку» столь яро обсуждаемому случаю, оговорюсь: все нижеследующее не исключает моего человеческого сочувствия избитой девочке, ее семье и, кстати, избивающим девочкам тоже. Но психологу часто приходится смотреть на вещи и ситуации с той стороны, которая большинством не поощряется.

Скажу честно, я не читал никаких материалов, тем более комментариев по этой ситуации и дальнейшее пишу только на основании просмотренного видео. Во-первых, видео с места событий – лучший материал, все остальное – мнения. Во-вторых, исключительность этой ситуации лишь в том, что она стала известной, в отличие от десятков таких же в нашем городе, сотен и тысяч – в России. В-третьих, все материалы по таким ситуациям развиваются в трех актах: первый – «Какой ужас! Неужели это у нас?!», второй – поиск запятой в «казнить нельзя помиловать», третий – «что тут говорить – ведь мы сами такие». Мне достался третий акт.

Итак, что лично я увидел на этом «страшном» видео. Фактически – подростковую разборку. Такие разборки я видел в своем подростничестве, и даже в санатории для инвалидов, так как я сам – человек с ДЦП. Говоря языком подростков, девочка чем-то очень сильно проштрафилась. Причем необязательно это были какие-то действия с ее стороны. «Заслужить» такое поведение в свой адрес она могла и бездействием, и просто своей натурой, которая не пришлась по вкусу «агрессорам». Вспомним крыловское «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Подростничество – возраст гормонов, возраст конкретных отношений и четких цветов. С этим можно что-то делать, да некому, так как современные взрослые по уровню своих представлений и вообще ориентировки в межличностных отношениях не намного старше подростков (а то и младше). Вспомните, как из-за нейтральной реплики в автобусе, маршрутке или в очереди к врачу разгорается словесная дуэль, потому что никому не хватает ума остановиться и сказать: «Простите, я вас не так понял». Поэтому подростки сегодня вынуждены учиться всему самостоятельно, и учатся, как правило, не тому.

В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра. Девочка в этой игре – психологическая жертва, с точки зрения подростков, не безгрешная. И в таком контексте это не избиение, а «праведное наказание», как вариант, за слабость.

Заметьте, девочка не пытается защититься. Например, удар кулаком: не заметить его мог только слепой. Девочка даже не попыталась увернуться. Можно ли защититься в такой ситуации? С точки зрения примитивных отношений – можно. А подростковые отношения – примитивные: глаз за глаз, зуб за зуб, свой – чужой. Любая кошка, мелкая собачонка при угрозе пытаются защититься, либо демонстрацией агрессии (пусть и псевдо), либо бегством. Поймите меня правильно, но если бы эта девочка (гипотетически!) хотя бы просто отпустила тормоза, стала кидаться на них, давая понять «помирать, так с кем-то из вас», они бы от нее отстали. На примитивном уровне непонятное пугает. Но защиты нет.

На видео девочка-жертва действует как разумный человек: она подчиняется силе, признает вину, делает все, чтобы все это быстрее закончилось хотя бы на этот раз. Но перед ней не «разумные» люди, а примитивный азарт, буйство агрессии, подогреваемое эффектом шоу – ведь ведется съемка. Кинуться, укусить, разорвать кому-то колготки или куртку – шоу может остановить только шоу. Звучит дико, знаю. Но это дико для сознания и абсолютно нормально для архаичных уровней подсознания. Поэтому решить подобные ситуации можно, только изменив собственный шаблон поведения, даже рискуя «огрести» еще больше. Но тут – дело выбора. К слову говоря, разыграть такое шоу стоило хотя бы ради того, чтобы в секунды их замешательства выбежать из того же туалета в «Сити-Молле» и нажать кнопку пожарной сигнализации, чтобы привлечь внимание.

Мне очень нравится советский мультфильм про Маугли. Это отличная метафора одновременного сосуществования трех миров: хищников, травоядных (условно) и Человека. Хищники (то бишь агрессоры) живут по своим законам и берут силой, группой, хитростью. Травоядные (жертвы) слабы, поэтому тоже живут по своим законам – коллективной поруки, равенства, моральных принципов и т.д., дающим в момент опасности запищать: «Так нельзя! Это нечестно!». А есть Человек, который, обладая разумом, не чурается сильных сторон хищников, фильтрует и осознанно принимает действительно стоящие моральные принципы и ориентиры, а главное – умеет выбрать первое и второе в соответствии с ситуацией.

В реальной жизни таким Человеком для ребенка должен стать взрослый. Ведь эти «жестокие» девочки на самом деле, как и большинство современных подростков, ищут рамки, границы, правила. Но задать их современное общество не может, потому что само их потеряло. И когда пытается чему-то научить, делает это фальшиво. А ничто так не убивает доверие, как фальшь.

Что делать, чтобы подобных ситуаций не было? Ничего. Потому что не быть их вообще не может. А что делать, чтобы их стало меньше? Очевидный ответ: задавать правильные, а, главное, честные ценностные ориентиры. Но таких сегодня нет, зато примеров «кто сильнее (наглее), тот и прав» – хоть отбавляй. Подросток все очень хорошо впитывает, но фильтровать не может. Так что они – подростки – самое качественное зеркало общества.

Что сделать конкретно с этими подростками? Подружить. Можете назвать меня идиотом. Но это единственно верный вариант. Потому что они все жертвы. Просто одни жертвы смекнули, что можно прятать свою «жертвость» в агрессию.

Можно ли их подружить? Можно. Но нужен очень хороший, съевший ни одну собаку на работе с подростками психолог. Хочется думать, что такой есть в Сургуте, но лично я с ним не знаком. Сейчас этих девочек запишут в девианты, они попадут в систему, возможно, в определенные закрытые учреждения, где их агрессия и оппозиция всем «лохам» (а для них – это мы с вами) закрепится. Так что, несмотря на все материалы и комментарии (этот – в том числе), очередной раунд в борьбе за мир в детских душ мы успешно проигрываем. Но для своего успокоения мы найдем виновных в медиа, компьютерных играх, соцсетях и т.п.