​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

В Сургуте общественность возмутилась из-за подозрительно быстро меняющихся результатов народного голосования по проекту «Бюджет Сургута онлайн». По этому поводу высказался председатель председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

Считаю, что любое подобное голосование, хоть распределение денег в «Бюджет Сургута онлайн», хоть за новомодные выборы руководителей департаментов в правительстве Югры должны быть платными. Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель.

Но тогда будет больше гарантий того, что голосуют реально заинтересованные в реализации проекта люди, а не те, кому прилетела команда сверху, или кто смог найти выход на включение административного или студенческого ресурса.

То же самое и с выборами руководителей департаментов. Куда в данном случае пойдут средства – надо подумать, но опять же, удастся избежать откровенно накрутки голосов. Если кто-то начнет покупать голоса тех же студентов – это не останется незамеченным.

И, опять же, будет понятна заинтересованность гражданского общества в этих онлайн-выборах, и, как следствие, сама эффективность этого инструмента.