Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Проект «Бюджет Сургута online» в последние дни вызвал много вопросов и даже негодование со стороны горожан и представителей общественности. Директор департамента финансов администрации Сургута Елена Дергунова дала комментарии по самым спорным моментам голосования.

Почему для голосования по проекту «Бюджет Сургута online» используется наиболее дешевая, а не удобная площадка?

Для проведения голосования используется один из наиболее распространенных порталов для онлайн-голосования https://www.testograf.ru/. Ресурс имеет лицензию, им пользуются и другие структурные подразделения администрации. Понятие «дешевый» очень субъективное, но в случае бюджетных расходов оправданное. Стоимость использования площадки составляет от 25 до 50 тысяч рублей в год.

Конечно, мы заинтересованы в удобном, эргономичном, интуитивно понятном сервисе, но разработка собственного портала будет стоить около трех миллионов рублей, нельзя забывать и о затратах на дальнейшее сопровождение. Кроме того, инициативное бюджетирование набирает популярность как в муниципальных образованиях, так и на региональном и федеральном уровнях. Поэтому мы прогнозируем, что появится единый ресурс для этих целей, поэтому сейчас создание новой площадки на местном уровне неэффективно.

Как обеспечивается достоверность результатов?

Если говорить об идентификации личности, то она сейчас возможна лишь через портал Госуслуг. Интеграция с ним — это дополнительные материальные и трудозатраты. Не все пользователи готовы проходить идентификацию личности, подтверждать данные в МФЦ, оставлять информацию о себе. Опыт показывает, чем проще регистрация, тем выше обратная связь

В настоящая время фильтрация на портале осуществляется по IP-адресу. IP-адрес назначается каждому устройству при подключении, а, следовательно, с одного мобильного устройства можно проголосовать только один раз. У всех устройств домашней сети также единый IP-адрес. Мы считаем, что этого достаточно, так как онлайн-голосование за общественные инициативы — это изучение мнения горожан, получение поддержки, но это не единственный критерий отбора проектов.

Как отбирают «финалистов»?

Отбор идет в несколько этапов. Первый — онлайн-голосование. Это предварительный этап в формировании итогового перечня инициатив к реализации. По его результатам инициативе, набравшей наибольшее число голосов, присваивается максимальное количество баллов — 50. Но в порядке закреплена 100-бальная система оценки инициатив. Поэтому далее предложения будут оценены народном советом. Это коллегиальный орган, который имеет широкий состав — от членов молодежной палаты Думы до представителей ТОС. Они присуждают свои баллы, максимум так же 50. Инициативы-финалисты направляются на проработку структурных подразделений на предмет возможности реализации инициатив в рамках действующего законодательства, полномочий города, предельной стоимости проекта.

Бывает, что инициатива не проходит последний этап и блокируется в администрации, но причины всегда объективные. Например, в прошлом году предприниматель вышел с инициативой обустроить настил возле моста через Сайму. Этот вид работ требует проекта. Автор предложения в итоге нужную документацию не предоставил, поэтому в реализации идеи ему было отказано.

Предложить инициативу могут жители города, достигшие возраста 18 лет, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования. Это указано в положении, которое размещено в открытых источниках, и каждый желающий может с ним ознакомиться. Ограничение есть только по максимальному бюджету: он не должен превышать 5 млн рублей.

При планировании бюджета закладываются расходы на эти инициативы, и общественное одобрение — лишь дополнительный аргумент?

Конечно, расходы закладываются. Как иначе мы можем призывать людей вносить свои предложения, если не гарантируем их финансирование? В проекте бюджета средства зарезервированы в смете департамента финансов в объеме 25 млн. рублей. В настоящий момент проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов находится на проверке в Думе города и Контрольно-счетной палате города Сургута. В дальнейшем средства будут перераспределены в течение 2020 года на инициативы, утвержденные в итоговом перечне. Поэтому общественное одобрение — это руководство к действию, а не аргумент.

Почему не указано кем, какой общественной организацией была предложена та или иная инициатива?

В заявке для участия в проекте «Бюджет Сургута online» указываются персональные данные ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты. При подаче заявки инициатор подписывает согласие на обработку персональных данных, разрешение на публичность в данном согласии отсутствует. Отсутствие конкретной персоны или организации при голосовании, по нашему мнению, как раз обеспечивает непредвзятость и объективность. Вы поддерживаете идею или его автора? Анонимность в данном случае позволяет также избежать давления на инициаторов, сговора между участниками.

Как вышло, что в лидерах держались два проекта, и буквально за одну ночь вдруг «выстрелил» третий?

Голосование было продлено, и информация об этом широко размещалась в СМИ, и после проведенного информирования сразу пошел рост активности на сайте. Но лидер не поменялся. И я вновь обращаю внимание, что впереди еще один этап отбора — народным советом. Не стоит участникам сдаваться раньше времени и искать виноватых.

У всех участников своя тактика: кто-то работает над продвижением проекта в течение всего срока, кто-то набирает определенное количество и успокаивается, а кто-то ждет до последнего и выкладывается «на финише». Все находятся в равных условиях, они понятны и прозрачны, сроки окончания голосования известны. У нас нет цели кого-то отсеивать, мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы свести участие администрации в отборе к минимуму. И примеры реализованных проектов говорят, что нам это удается.