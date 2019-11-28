​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

Александр Сидоров – первый мэр Сургута, управлявший городом 20 лет и, по сути, создавший каркас, на котором экономическая столица Югры продолжает расти. СИА-ПРЕСС собрал десять интересных фактов из жизни самого долгоиграющего главы Сургута.

1. Александр Сидоров – коренной сургутянин. Однако…

Все привыкли называть Сидорова коренным сургутянином, но родился он в Ханты-Мансийске (на тот момент – Самарово) в 1952 году, и спустя год его семья перебралась в Сургут. В детстве он мечтал пойти по стопам отца Леонида Григорьевича – тот на катере возил лес по рекам Югры. Мама, Галина Михайловна, занималась хозяйством, а старший сын Александр и младший Виктор ей в этом помогали.

2. Возглавил город, заняв нужный кабинет

Александр Сидоров пришел к руководству городом в период своеобразного «двоевластья», которое сформировалось на излете СССР в 1990 году. Он был избран (депутатами) главой горисполкома в то время, когда эта структура боролась за первенство с Малым советом народных депутатов под председательством Анатолия Лошакова. Тогда Сидоров занял главный кабинет горисполкома – тот самый, на третьем этаже, просторный, светлый, с комнатой отдыха и санузлом. А боровшийся с ним за власть Лошаков оказался в каком-то обычном кабинете. Знающие внутреннюю номенклатурную кухню люди позже сказали, что это стало решающим моментом в аппаратной победе Сидорова.

3. Собрал Сургут из «лоскутного одеяла» по чертежам Рокецкого

Все знают, что в конце 80-х и начале 90-х годов Сургут представлял собой несколько ведомственных поселков, между которыми местами даже толковых дорог не было.

Но это была только половина беды: в городе почти все так или иначе принадлежало, как бы мы их назвали сейчас, «корпорациям» – дома, детские сады, школы, дороги. И параллельно с собиранием города в единое целое нужно было также брать на баланс всю эту инфраструктуру, чем Сидоров и занимался первые годы работы мэром.

Однако тут нельзя забывать о заслугах предыдущего градоначальника Леонида Рокецкого, при котором был составлен генплан – фактически, чертеж, по которому выполнялись работы.

4. У Сидорова и Рокецкого было очень много общего, но отношения не сложились

Леонид Рокецкий и Александр Сидоров родились в один день – 15 марта – с разницей в 10 лет (первый в 1942 году, второй в 1952), оба получили взлет после долгой работы в «Сургутгазстрое», оба последовательно управляли Сургутом. Собственно, Рокецкий и дал старт политической карьеры Сидорова, позвав его своим замом в горисполком в 1989 году. Но отношения у них толком не сложились.

Рассказывают, что Рокецкий в свою бытность губернатором Тюменской области (с 1993 по 2001 год) конфликтовал с автономными округами, и Сидоров на фоне происходящего демонстративно отстранился от бывшего патрона. Был момент, когда Рокецкий во время предвыборной кампании приехал в Сургут, и мэр города его не встретил и не сопроводил, что является очень характерным политическим жестом.

5. Управлял городом бок о бок с Богдановым

Александр Сидоров часто контактировал с гендиректором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, особенно в 90-е годы. Были моменты, когда в городской казне не было денег, и Богданов звонил Сидорову, чтобы сказать, что он перечисляет налоги, поэтому можно будет в ближайшее время выдать зарплаты бюджетникам.

Однако, как рассказывал в интервью бывший глава Сургута, у них речь никогда не шла о вмешательстве в дела друг друга: «Я не учил Богданова добывать и перерабатывать нефть, он не учил меня управлять городом».

В «Сургутнефтегазе» ходит байка, что отношения между двумя руководителями были такими: Богданов мог ехать по городу, попасть колесом в какую-нибудь яму и позвонить Сидорову с вопросом: «Как же так, мы ведь налоги платим?»

6. Был дружен с Макущенко, но потом они разошлись и стали конкурентами

Дмитрий Макущенко работал первым заместителем Сидорова с 2002 по 2004 год, после чего заявил о своем желании пойти на выборы главы Сургутского района. Рассказывают, что тогда мэр Сургута на аппаратном уровне поддержал главного конкурента своего подчиненного – в тот момент и.о. главы района Леонида Бачинина. Макущенко выборы выиграл.

Позже, в 2009 году, когда решалась судьба кресла главы Сургута, одним из претендентов на должность называли именно Макущенко. Тогда сторонники Сидорова в политсовете «Единой России» технично «удалили» главу района из партийного шорт-листа на пост мэра.

7. Первую лояльную к себе думу организовал с четвертого раза

Сидоров в определенный момент начал испытывать трудности в работе парламентом – а именно с третьим созывом (так называемой «нефтяной думой», где заседал будущий глава города Дмитрий Попов). Именно тогда, в начале 2000-х, депутаты остановили несколько крупных инициатив сургутской администрации, и во время выборов 2006 года глава учел ошибки прошлого, сформировав максимально выгодный для себя состав – с умеренно лояльными фракциями нефтяников, газовиков, бюджетников, составлявшими большинство. Проблемы и скандалы в думе не закончились, но решения так или иначе стали продвигаться проще.

К слову, именно эта дума в 2010 году отвергла предложение нового губернатора Натальи Комаровой ввести в Сургуте двуглавую систему управления с главой – сити-менеджером.

8. Самый долгоиграющий мэр в новейшей истории Югры

Александр Сидоров возглавлял Сургут 20 лет. За это время дважды был избран и ушел в отставку президент Борис Ельцин, дважды был избран Владимир Путин, и единожды – Дмитрий Медведев. В Нефтеюганске за это время сменилось четыре мэра (один из них – Владимир Петухов – был убит), четыре мэра Нижневартовска (на одного из них дважды покушались), два мэра Ханты-Мансийска.

9. Согласился пойти на пост омбудсмена, чтобы «не мешать новому главе»

Александр Сидоров сам рассказывал, что в 2010 году пошел на переезд в Ханты-Мансийск на должность уполномоченного по правам человека, чтобы не перетягивать на себя внимание администрации города. Он говорил, что после долгих лет работы могла сложиться ситуация, что его неформальную просьбу аппарат исполнил бы быстрее, чем официальный приказ нового главы Дмитрия Попова.

10. Его жена всю жизнь проработала учителем

Жена Александра Сидорова всю жизнь проработала учителем.

Их дети, старшая Наталья и младший Илья, повзрослев, перебрались в Москву, где сейчас живут со своими детьми.

Говорят, что поэтому Александр Леонидович позитивно воспринял предложение стать депутатом Госдумы – дабы проводить больше времени в столице рядом с семьей.