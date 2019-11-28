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​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

Фото из архива siapress.ru, газеты «Новый Город» и книги «Александр Сидоров. Опережающий время»
Фото из архива siapress.ru, газеты «Новый Город» и книги «Александр Сидоров. Опережающий время»

Александр Сидоров – первый мэр Сургута, управлявший городом 20 лет и, по сути, создавший каркас, на котором экономическая столица Югры продолжает расти. СИА-ПРЕСС собрал десять интересных фактов из жизни самого долгоиграющего главы Сургута.

1. Александр Сидоров – коренной сургутянин. Однако…

Все привыкли называть Сидорова коренным сургутянином, но родился он в Ханты-Мансийске (на тот момент – Самарово) в 1952 году, и спустя год его семья перебралась в Сургут. В детстве он мечтал пойти по стопам отца Леонида Григорьевича – тот на катере возил лес по рекам Югры. Мама, Галина Михайловна, занималась хозяйством, а старший сын Александр и младший Виктор ей в этом помогали.

2. Возглавил город, заняв нужный кабинет

Александр Сидоров пришел к руководству городом в период своеобразного «двоевластья», которое сформировалось на излете СССР в 1990 году. Он был избран (депутатами) главой горисполкома в то время, когда эта структура боролась за первенство с Малым советом народных депутатов под председательством Анатолия Лошакова. Тогда Сидоров занял главный кабинет горисполкома – тот самый, на третьем этаже, просторный, светлый, с комнатой отдыха и санузлом. А боровшийся с ним за власть Лошаков оказался в каком-то обычном кабинете. Знающие внутреннюю номенклатурную кухню люди позже сказали, что это стало решающим моментом в аппаратной победе Сидорова.

3. Собрал Сургут из «лоскутного одеяла» по чертежам Рокецкого

Все знают, что в конце 80-х и начале 90-х годов Сургут представлял собой несколько ведомственных поселков, между которыми местами даже толковых дорог не было.

Но это была только половина беды: в городе почти все так или иначе принадлежало, как бы мы их назвали сейчас, «корпорациям» – дома, детские сады, школы, дороги. И параллельно с собиранием города в единое целое нужно было также брать на баланс всю эту инфраструктуру, чем Сидоров и занимался первые годы работы мэром.

Однако тут нельзя забывать о заслугах предыдущего градоначальника Леонида Рокецкого, при котором был составлен генплан – фактически, чертеж, по которому выполнялись работы.

4. У Сидорова и Рокецкого было очень много общего, но отношения не сложились

Леонид Рокецкий и Александр Сидоров родились в один день – 15 марта – с разницей в 10 лет (первый в 1942 году, второй в 1952), оба получили взлет после долгой работы в «Сургутгазстрое», оба последовательно управляли Сургутом. Собственно, Рокецкий и дал старт политической карьеры Сидорова, позвав его своим замом в горисполком в 1989 году. Но отношения у них толком не сложились.

Рассказывают, что Рокецкий в свою бытность губернатором Тюменской области (с 1993 по 2001 год) конфликтовал с автономными округами, и Сидоров на фоне происходящего демонстративно отстранился от бывшего патрона. Был момент, когда Рокецкий во время предвыборной кампании приехал в Сургут, и мэр города его не встретил и не сопроводил, что является очень характерным политическим жестом.

5. Управлял городом бок о бок с Богдановым

Александр Сидоров часто контактировал с гендиректором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, особенно в 90-е годы. Были моменты, когда в городской казне не было денег, и Богданов звонил Сидорову, чтобы сказать, что он перечисляет налоги, поэтому можно будет в ближайшее время выдать зарплаты бюджетникам.

Однако, как рассказывал в интервью бывший глава Сургута, у них речь никогда не шла о вмешательстве в дела друг друга: «Я не учил Богданова добывать и перерабатывать нефть, он не учил меня управлять городом».

В «Сургутнефтегазе» ходит байка, что отношения между двумя руководителями были такими: Богданов мог ехать по городу, попасть колесом в какую-нибудь яму и позвонить Сидорову с вопросом: «Как же так, мы ведь налоги платим?»

6. Был дружен с Макущенко, но потом они разошлись и стали конкурентами

Дмитрий Макущенко работал первым заместителем Сидорова с 2002 по 2004 год, после чего заявил о своем желании пойти на выборы главы Сургутского района. Рассказывают, что тогда мэр Сургута на аппаратном уровне поддержал главного конкурента своего подчиненного – в тот момент и.о. главы района Леонида Бачинина. Макущенко выборы выиграл.

Позже, в 2009 году, когда решалась судьба кресла главы Сургута, одним из претендентов на должность называли именно Макущенко. Тогда сторонники Сидорова в политсовете «Единой России» технично «удалили» главу района из партийного шорт-листа на пост мэра.

7. Первую лояльную к себе думу организовал с четвертого раза

Сидоров в определенный момент начал испытывать трудности в работе парламентом – а именно с третьим созывом (так называемой «нефтяной думой», где заседал будущий глава города Дмитрий Попов). Именно тогда, в начале 2000-х, депутаты остановили несколько крупных инициатив сургутской администрации, и во время выборов 2006 года глава учел ошибки прошлого, сформировав максимально выгодный для себя состав – с умеренно лояльными фракциями нефтяников, газовиков, бюджетников, составлявшими большинство. Проблемы и скандалы в думе не закончились, но решения так или иначе стали продвигаться проще.

К слову, именно эта дума в 2010 году отвергла предложение нового губернатора Натальи Комаровой ввести в Сургуте двуглавую систему управления с главой – сити-менеджером.

8. Самый долгоиграющий мэр в новейшей истории Югры

Александр Сидоров возглавлял Сургут 20 лет. За это время дважды был избран и ушел в отставку президент Борис Ельцин, дважды был избран Владимир Путин, и единожды – Дмитрий Медведев. В Нефтеюганске за это время сменилось четыре мэра (один из них – Владимир Петухов – был убит), четыре мэра Нижневартовска (на одного из них дважды покушались), два мэра Ханты-Мансийска.

9. Согласился пойти на пост омбудсмена, чтобы «не мешать новому главе»

Александр Сидоров сам рассказывал, что в 2010 году пошел на переезд в Ханты-Мансийск на должность уполномоченного по правам человека, чтобы не перетягивать на себя внимание администрации города. Он говорил, что после долгих лет работы могла сложиться ситуация, что его неформальную просьбу аппарат исполнил бы быстрее, чем официальный приказ нового главы Дмитрия Попова.

10. Его жена всю жизнь проработала учителем

Жена Александра Сидорова всю жизнь проработала учителем.

Их дети, старшая Наталья и младший Илья, повзрослев, перебрались в Москву, где сейчас живут со своими детьми.

Говорят, что поэтому Александр Леонидович позитивно воспринял предложение стать депутатом Госдумы – дабы проводить больше времени в столице рядом с семьей.


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28 ноября в 09:05, просмотров: 2144, комментариев: 19


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
28 ноября в 11:27
Уважаемая редакция!Пункт 11-главный предатель людей Севера-Сидоров Александр.,который проголосовал за пенсионную реформу!Он в июне Тарасу Самборскому дал открытое интервью ,где Тарас задал главный "животрепещущий вопрос"-он ответил,что "это плохо".При этом "хорошо" проголосовал.
Будулай Алмазов 6xz34e
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28 ноября в 12:56
Ага, нашло крайнего. В 90-е надо было налоги платить и детей рожать.
Моби 6xz34e
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28 ноября в 13:49
Не, ну чо ты начинаешь - север севером, но теплое единоросовское место в думе важнее
#злая_училка
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28 ноября в 13:54
А мне Александр Леонидович всегда нравился. Время ему досталось не простое, но характер и воля помогли справится.
Будулай Алмазов
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28 ноября в 14:04
Нынешние власти города с ним рядом не стояли.
вера
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28 ноября в 14:11
самый нормальный
6xz34e
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28 ноября в 14:53
Уважаемый Будулай! В статье осветили все достижения "долгоиграющего" мэра.Я лишь добивала его "некрасивый" поступок,который перечеркнул мое(!) мнение о нем, как о нашем Почетном жителе и мэре,заметьте,мы тогда его выбирали.Это существенная разница,так как нынешнюю власть нам назначают.Понимаете,как в жизни,(например),когда знаменитый артист устроил дебош в самолете,нужно "снять" звание Заслуженного.
Будулай Алмазов 6xz34e
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28 ноября в 15:04
Человек 20 лет рулил городом в не самые легкие времена, и перечеркнул все свои заслуги (в Ваших глазах) тем, что констатировал: лекарство горькое, но принять его нужно. Получается, что если у доктора нет сладкого лекарства, то это плохой доктор. Ну а о причинах болезни больной и задумываться не хочет.
6xz34e
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28 ноября в 21:32
Уважаемый Будулай!Времена "легкими" не были никогда.Быть хозяином города,страны.округа -задача не легкая и очень ответственная.Человек (Сидоров) пришел в студию и всем жителям ответил,что пенсионная реформа,тем более на Севере...нет повышению.Тогда уж скажи Тарасу-не задавай мне такой "неудобный " вопрос.так сказать "не в службу,а в дружбу".
Мономах
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28 ноября в 22:06
Пункт 12 ЧИФ Титул- нагрел народец! Пункт 13 скоммуниздил Горэнерго! Пункт 14 кинотеатр Аврора сынку подарил! Пункт 15 Выкосил 15(совпадение) гектаров леса на Грибоедовской развязке под Ленту ( земельку через своих выкупали) . Пункт 16 Пытается с прежними друганами отжать Городские Тепловые Сети! Еще не все!
Будулай Алмазов 6xz34e
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28 ноября в 22:51
Я вовсе не фанат Сидорова. Царь Петр многое прощал Меньшикову за то, что, хоть и много к рукам прилипало, но дело-то делалось. А сейчас лучше, когда объяснения почему не получается вперемежку с попытками чего-нибудь в концессию сплавить?
Alkonowa1ow
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28 ноября в 23:05
Само по себе 20 лет-это рекорд, который уже никому не побить. И Сидоров уже вошёл в историю города Сургута. Да на этом посту можно много пунктов рисовать, но факт остаётся фактом город в его период прожил без потрясений, развивался, строился, ни одна корпорация не подмяла под себя город. Были упущенные возможности? Были. Не реализовали в городе электротранспорт. Не смогли начать модернизацию сургутских пятиэтажек либо реновацию с привлечением инвесторов. Не смогли реконструировать дорожную сеть под сегодняшний автомобильный трафик. Это можно было делать, но с 2000 года финансы на развитие уже не получал. Как бы Сидоров не бился, но Ханты все подмяли под себя. Золотой дождь пролился на окружную столицу. Все хотелки для столицы Югры, а Сургуте даже на текущий ремонт дорог выделяли крохи и то в августе. О чем мы говорим!
Мономах Будулай Алмазов
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28 ноября в 23:59
И совершенно напрасно прощал! Меньшиков первый российский коррупционер вывозивший деньги за границу. После его смерти императрица выписала из Березова его совершеннолетних детей и как наследников с сопровождением послала за деньгами за границу! Там было ЧЕТЫРЕ годовых бюджета России! Все повторяется?
Мономах Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:02
Мы говорим о том что при Сидорове муниципальные предприятия дорожной отрасли слили за копейки в СКУ , а потом обанкротили! С этого начались проблемы с дорогами!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 01:14
Отрезок ул. Маяковского- ул. Университетская строят более 4-х лет и ещё не закончили! Ведь на пересечении улиц 30 лет Победы и ул.Маяковского проходит несколько пучков кабельной канализации «Нэт Бай Нэт Холдинг»(Югрател) и Ростелекома. Это изначально нужно было учесть и заложить в проекте деньги на их перенос, а неучтенных сети на этапе изысканий либо перепроектировать либо ликвидировать. При Сидорове такие сырые проекты пресекались на стадии ПИР. Что на земле и что под землёй он знал по памяти. А что не знал сам выезжал на объект, если были какие-либо сомнения. Но чтобы так облажится в центре города, это надо суметь. Наши беды- дураки и дороги пересеклись на этой магистрали.
6xz34e
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Сегодня в 08:45
Очевидно, следующая статья будет под названием "долгоиграющий дИпутат Сидоров".Пожелаем удачи!
Сергей Глинских 6xz34e
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Сегодня в 12:55
Согласен на все сто! Дешевый, трусливый предатель.
Сергей Б
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Сегодня в 13:17
Бывший глава Сургута, прикрытый статусом депутатской неприкосновенности.

Шувалов поди за границу сбежит.
Vasilion
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Сегодня в 16:03
11. На теме чековой приватизации создал ЧИФ Титул куда собрал много "активов". Что куда ушло уже никто не найдет ни в Уфе и ни в Питере ни в Москве, но неприкосновенность депутатская очень вовремя пришлась!

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