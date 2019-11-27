​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

Наталья Комарова провела очередной большой разговор в формате «Губернатор Онлайн» – темой эфира стала новая модель пассажирских авиаперевозок в Югре. Двухчасовой эфир, который транслировался во всех соцсетях главы региона и был выложен в сообществах правительства Югры, за сутки собрал больше 93 тысяч просмотров. О чем говорили и к чему пришли – в материале СИА-ПРЕСС.

Новая схема полетов

Основу для нынешнего разговора заложило поручение губернатора об изменении модели пассажирских авиаперевозок – новая схема была запущена 1 апреля 2019 года. Ее суть – построить механику удобного поэтапного перемещения югорчан авиационной техникой. Например, из самых отдаленных населенных пунктов на вертолете до аэропортов местного значения, оттуда – в региональные узловые хабы (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск), а оттуда – куда душе угодно.

Стартовая инфраструктура для этого в регионе имеется – девять аэропортов, три из которых (вышеозначенные хабы) – международного уровня. «Такого нет ни в одном регионе России. Но доступа к этой инфраструктуре у югорчан нет», – говорила Наталья Комарова перед тем, как дать поручение разработать новую модель полетов. Губернатор также подчеркнула, что в доступность авиаперевозок для югорчан правительство готово вкладывать деньги – а именно субсидировать некоторые маршруты и помогать местным аэровокзалам и авиаплощадкам с инфраструктурой.

Как это выглядит на практике

Практическая реализация новой модели сейчас выглядит так: главный перевозчик региона, авиакомпания Utair, при поддержке и консультации правительства Югры разработал новые внутренние рейсы, в частности, «Ханты-Мансийск – Сургут», «Ханты-Мансийск – Нягань», «Ханты-Мансийск – Советский», «Ханты-Мансийск – Когалым» и «Нягань – Сургут».

На эти полеты округ дает субсидии – при рыночной цене перелета из Нягани в Ханты-Мансийск в 5000 рублей югорчане могут реально заплатить 2500 рублей, а разницу покрывает бюджет. Таким образом жители отдаленных частей Югры получили возможность на вертолетах добираться до ближайшего аэропорта и перемещаться из него внутренним рейсом в узловой хаб. Важный пункт – эти перелеты стыкуются так, чтобы человеку не нужно было долго ждать следующего рейса.

Но тут югорчанин может столкнуться с проблемой – чтобы добраться до многих регионов России ему придется лететь через Москву – все из-за очень централизованной структуры полетов в нашей стране. Чтобы дать землякам возможность лететь без лишних пересадок, по поручению Натальи Комаровой (которое, в свою очередь, исходит из указа президента о развитии межрегиональных перевозок) из Югры открыто 14 новых рейсов в другие субъекты федерации. Например, в Самару, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург, Пермь и так далее. В итоге модель выстраивается в возможность в течение дня долететь из условного Березовского района хоть в Москву, хоть в Краснодар.

Что получилось

Для чуть более полугода действия новой модели результаты оказались впечатляющими. Как рассказал в эфире «Губернатора Онлайн» гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов, если в 2018 году из Югры в другие регионы перевозчик доставлял 781 тысячу человек, то в 2019 этот показатель ожидается на уровне выше миллиона.

По внутрирегиональным рейсам в 2018 году было чуть менее 50 тысяч пассажиров, а в 2019 планируется 72 тысячи. То есть речь идет о повышении уровня внутренних перевозок на 45 процентов, а межрегиональных – на 32 процента. «Это очень большой рост, который свидетельствует об эффективности новой модели», – отметил топ-менеджер Utair.

Также выросли показатели аэропортов – в Сургуте ожидается два миллиона пассажиров (рост почти на 250 тысяч) по итогам 2019 года, в Нижневартовске воздушная гавань увеличит свой поток до 730 тысяч (плюс 70 тысяч от прошлого года), а в Ханты-Мансийске – до 400 тысяч (на 100 тысяч больше). В ближайшие годы планируется улучшить уровень обслуживания в аэропортах – как локальными усовершенствованиями техники, так и при помощи масштабных реконструкций.

В свою очередь, администрации Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска вместе с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры разработали схемы автобусных перевозок, которые дают югорчанам новые возможности добираться до узловых хабов.

Дальше – больше

В ходе эфира «Губернатора Онлайн» Наталья Комарова неоднократно обратила внимание коллег из правительства и муниципалитетов на необходимость считывания мнений и запросов жителей округа (тот самый тезис из обращения главы региона: «Югорчане заказали – мы сделали»).

Так, к марту 2020 года существующая маршрутная сеть будет адаптирована по итогам пожеланий общественности. Кроме того, в планах на следующий год значится двукратное увеличение маршрутной сети межрегиональных перелетов. Часть из них будет субсидироваться федеральным бюджетом, что означает снижение реальной цены полета для пассажиров.

Также при актуализации маршрутной схемы на 2020 год Utair вместе с правительством Югры учтут потребности въездного и внутреннего туризма, который становится одним из приоритетов и хороших перспектив для региона.

Посмотреть полную запись «Губернатора Онлайн» можно в группе правительства «Югры» «ВКонтакте», либо здесь:

Стоит отметить, что это пятый выпуск онлайн-разговора Натальи Комаровой и ее коллег с югорчанами. Ранее эфиры были посвящены здравоохранению, благоустройству, переселению из ветхого и аварийного жилья и бизнесу. Их записи также можно найти в разделе «Видео» группы «Югра».