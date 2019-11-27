Редакция СИА-ПРЕСС попросила ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова прокомментировать информацию о возможной покупке «Сургутнефтегазом» «Лукойла». Публикуем текст его ответа полностью.

Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет. В 2008-2009 годах даже ходили слухи, что «Сургутнефтегаз» может купить «Роснефть». Естественно, что в мире с отрицательными ставками «Сургутнефтегаз» может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции, но именно для этих целей недавно была создана структура, которая займется вопросом инвестирования. Поэтому покупка доли или всей компании «Лукойл» – это не самый очевидный вариант. «Сургутнефтегаз» может вовсе заняться вложениями в других отраслях, так что вероятность подобного сценария не столь высокая.

В то же время владельцы «Лукойл» пока никоим образом не выражали свое желание продать компанию. Бизнес остается прибыльным и вполне эффективным. У компании нет проблем с заемными средствами для финансирования новых проектов.

В целом руководство «Сургутнефтегаза» и «Лукойла» не было замечено в каких-либо дискуссиях на тему слияния и поглощения. По сути, компании работают вполне эффективно и не нуждаются в подобных действиях. Более того, ФАС может не одобрить сделку, так как она предполагает создание еще одного энергетического «монстра». Возможно, в случае ухода Владимира Богданова с поста гендиректора «Сургутнефтегаза» могут появиться новые условия для изменения масштабов компании, но на текущий момент все это больше похоже на спекуляции в интернете.

Если же допустить подобное событие, то для акций «Лукойл» это будет еще один повод для роста, хотя многое определится ценой предложения. Для «Сургутнефтегаза» это в большей степени негативное событие для акций, так как их статус дивидендных бумаг может быть подорван. Более того, менеджмент «Сургутнефтегаза» часто критикуют за низкую прозрачность, и в данном случае валютная позиция является фактором определенных гарантий для инвесторов. Поглощение «Лукойла» приведет к тому, что подобное отношение распространится и на поглощаемую компанию, но уже без стабилизирующей роли валютной подушки.

Можно допустить, что «Сургутнефтегаз» может приобрести долю «Лукойла», но без последствий в виде изменения организационной структуры. Для некоторых инвесторов это может стать признаком того, что компании могут двигаться к цели слияния, но быстрым этот процесс не будет.