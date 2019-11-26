Может их сразу убить?

Главная новость последних двух дней в Сургуте: компания подростков избивала 15-летнюю девочку, вымогала у нее деньги, преследовала, угрожала ей и ее семье. В сети опубликовали видео, где над ребенком издевались сверстницы, нанося удары кулаком и ногами по лицу, заставляя встать на колени и просить прощения. Кстати, до конца не ясно за что толпа подростков гнобила ее. Единственная версия, которую озвучивали в сети, якобы, причина травли — «непристойное поведение» школьницы.

Но на самом деле причина не важна. Ни один поступок не дает право человеку бить другого. Казалось бы, банальная идея, однако большей части посетителей соцсетей она не ясна.

После появления новости об этом происшествии жители города начали оставлять сотни комментариев, где говорили, что обидчиков нужно жестко наказать, лучше всего их избить и посадить в тюрьму (пожизненно, конечно). Также популярным мнением среди комментаторов, стало примерно следующее сообщение: «Я бы за своего ребенка минимум руки бы этим «девочкам» сломала. А если бы собственный такое творил — наваляла бы как следует, чтоб месяц сидеть нормально не мог». Странно, что горожане до сих пор не потребовали устроить публичную казнь детей, которые повели себя столь агрессивно.

Только непонятно, как тюремный срок и насилие помогут до них донести, что жестокость — это плохо.

Очевидно, постулат — конфликт можно решить силой — транслируется родителями и в семье. А как бороться с проблемой жестокости, если с юного возраста мамы и папы говорят о том, кого и как «порвать» или тем более используют насилие в качестве метода воспитания? При этом, основной аргумент взрослого человека, который бьет ребенка — «он по-другому не понимает». Не стоит удивляться детским дракам, если малышей растят буквально по законам джунглей.

Я не оправдываю действия компании несовершеннолетних, которые избивали девочку. Но основные модели поведения у ребенка складываются с первых лет в семье. И прежде чем винить ребенка в жестокости, стоит понять, где его познакомили с насилием.