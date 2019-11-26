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​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

«Сургутнефтегаз» может купить «Лукойл» – такое предположение недавно всплыло в нескольких крупных телеграм-каналах для трейдеров. Откуда взялся этот слух, что в нем может быть правдой, а что стопроцентная выдумка – разбирался СИА-ПРЕСС.

Что случилось?

Трейдерский телеграм-канал «РынкиДеньгиВласть» и некоторые его коллеги недавно выдали предположение, что «Сургутнефтегаз», имеющий на депозитах около 3 трлн рублей, может купить «Лукойл», и назвали это «идеальным исходом для обеих компаний».

«Сургутнефтегазу» становится невыгодно хранить деньги на депозитах. Процентные ставки по всему миру падают. ЦБ даже обсуждает отрицательные ставки по вкладам в валюте. В таких условиях держателям крупных запасов денежных средств приходится искать альтернативные депозитам методы инвестиций. Лучшим вариантом такой инвестиции для «Сургутнефтегаза» является покупка доходного актива, который органично дополнит его собственный бизнес», – пишут инсайдеры.

Под «органичным дополнением» они имеют в виду то, что обе компании в основном работают в Западной Сибири, и что у «СНГ» две трети нефти не попадают в собственную переработку, а «Лукойл» имеет возможность расширить свои НПЗ и принять «сургутскую» нефть.

В качестве предпосылок к продаже акций «Лукойла» специалисты назвали тот факт, что недавно компания выкупила собственные ценные бумаги на рынке на $3 млрд, а также повысила дивиденды – вроде как подобные действия обычно предшествуют продаже.

Такое вообще возможно?

Опрошенные нашей редакцией эксперты допустили, что теоретически подобное решение могло быть принято, но его реализация была бы очень сложной в первую очередь из-за позиции федеральной антимонопольной службы, которая едва ли согласует создание нового энергетического гиганта. По итогам 2018 года «Лукойл» стал самой дорогой частной компанией в России (среди всех бизнесов – третье место после «Роснефти» и «Сбербанка») со стоимостью $53,8 млрд, выручкой 8 трлн рублей и численностью штата более 102 тысяч человек. «Сургутнефтегаз» в рейтинге крупнейших занимал девятое место – стоимость почти $14 млрд, выручка 1,8 трлн рублей и 112 тысяч сотрудников.

К тому же, справедливости ради, «Лукойл» стоит больше, чем есть свободных денег у «СНГ» – то есть более 3,5 трлн рублей.

Кто примет решение?

Если у «Лукойла» со структурой владения все понятно, то «Сургутнефтегаз» по прежнему остается самой непрозрачной с точки зрения акционеров крупной компанией в России. «Формально ни у одного из акционеров нет доли в 5 процентов и более, и поэтому «Сургутнефтегаз» не раскрывает их состав в отчетах эмитента, – аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. – Видимо, это «те, кого нельзя называть», иначе бы все знали, а не обменивались слухами. Ну нельзя – так нельзя. Кстати, если это действительно «те, кого нельзя называть», то они могут повлиять и на согласие основных владельцев «Лукойла».

Нужно ли это «Сургутнефтегазу»?

«В мире с отрицательными ставками «Сургутнефтегаз» может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции, но именно для этих целей недавно была создана структура, которая займется вопросом инвестирования, – считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. – Поэтому покупка доли или всей компании «Лукойл» – это не самый очевидный вариант. «Сургутнефтегаз» может вовсе заняться вложениями в других отраслях. Поэтому вероятность подобного сценария не столь высокая».

Кроме того, по мнению эксперта, если «СНГ» направит свои депозиты в столь крупную сделку, то компания скорее потеряет стоимость – так как в условиях непрозрачности владения именно гигантские денежные запасы держат инвесторов и создают для них ощущение безопасности и выгоды. «Поглощение «Лукойла» приведет к тому, что подобное отношение распространится и на поглощаемую компанию, но уже без стабилизирующей роли валютной подушки», – заключает Кочетков.

Алексей Калачев, напротив, считает, что «СНГ» – крайне недооцененная компания именно из-за лежащих на депозитах триллионов, и если часть этих денег будет направлена на работающие активы, то «стоимость акций «Сургутнефтегаза» вырастет в несколько раз только благодаря переоценке активов компании». Эксперт также добавил: «Любое улучшение корпоративного управления может привести к взрывному росту стоимости акций компании».

Нужно ли это «Лукойлу»?

Все эксперты сошлись в мнении, что для «Лукойла» подобное развитие событий привело бы к росту акций – вообще по общим правилам рынка цена покупаемой компании растет, а покупающей – падает. Однако никакой объективной потребности в продаже своих активов у нее нет. «Владельцы «Лукойла» пока никоим образом не выражали свое желание продать компанию. Бизнес остается прибыльным и вполне эффективным. У компании нет проблем с заемными средствами для финансирования новых проектов», – характеризует «Лукойл» Андрей Кочетков.

Итого

Эксперты сошлись во мнении, что возможна сделка между двумя нефтяными гигантами – это фантазии некоторых авторов телеграм-каналов, вероятно, с попыткой как-то воздействовать на рынок, чтобы поработать с теми или иными акциями. В этот смысле аналогичный случай – вечноиграющая история с «Сургутнефтегазом» и «Роснефтью», которые в течение последнего десятилетия неоднократно должны были купить друг друга.

С другой стороны, нужно понимать, что 3 триллиона рублей, находящиеся в активах компании Владимира Богданова, никогда не прекратят будоражить умы аналитиков, инвесторов, а также людей, имеющих реальные шансы эти деньги как-то употребить. Поэтому подобные истории мы будем слышать регулярно.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 478, комментариев: 3


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Комментарии:
Rotnik
не нравится
Сегодня в 13:57
На что только не пойдешь, чтобы хоть как то привлечь внимание Сургутнефтегаза? Жалко вас.....уже тухлые новости обсасываете....что дальше? Расскажете, что была пересторойка в 90-е?
d|RRcj{}50TpzZm{ Rotnik
не нравится
Сегодня в 14:34
Про слияние с Роснефтью и переезд в Питер уже было. Норм статья. Аффтар, пешы есчо
Gopnik
не нравится
Сегодня в 14:43
Не понятно кто купит этот Лукойл, не столь важно ,важно то что Вагит сначала хотел отдать компанию сыну , но планы изменились и теперь он эту тему больше не комментирует.

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