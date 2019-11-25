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​Поздравляю «Бюджет Сургута онлайн»

Пока главным условным «пострадавшим» от внезапных накругок в «Бюджете Сургут онлайн» стал центр помощи животным «Переправа»,фото vk.com/daylapu_surgut
Пока главным условным «пострадавшим» от внезапных накругок в «Бюджете Сургут онлайн» стал центр помощи животным «Переправа»,фото vk.com/daylapu_surgut

Полноценный городской скандал зреет в Сургуте на фоне истории с онлайн-голосованием по распределению небольшого кусочка бюджетных денег. Как пишет моя коллега Людмила Осьминкина, а также неравнодушные горожане в соцсетях, на момент финала «Бюджет Сургута Онлайн», где люди выбирают проекты, рассчитывающие на финансирование из казны, за ночь рванули вперед сразу несколько инициатив, связанных с футболом. Понятно, что это возмущает и обижает тех, кто кропотливо собирал свою поддержку в течение недель по ходу голосования, а также приводит к общественному негодованию на этот же счет: как так?

Не буду разбирать правых и виноватых – я думаю, что все версии и объяснения сторон мы услышим в ближайшее время. Предлагаю заранее сделать некоторые выводы.

Первый – подобный скандал рано или поздно должен был произойти. Я, к слову, думал, что он случится раньше – в конце концов, это уже третье голосование по распределению небольшого бюджета в онлайне. Да, суммы небольшие, но для локальных интересов вполне себе приличные (несколько миллионов рублей на дороге не валяются), так что не было ни малейших сомнений, что кто-нибудь попробует воспользоваться организационной или технической лазейкой в системе. Техническая накрутка, атака ботов, сгон бюджетников / спортсменов / сторонников какой-то идеи, продвигаемой на площадке – что-то подобное должно было случится. Потому что система, раздающая плюшки, к этому не готова и, следовательно, уязвима.

Второй вывод покажется многим контринтуитивным. Многие скажут: «Ну понятно, что все это подтасовки, давайте уже забьем на эти бессмысленные игры в демократию и будем жить как жили». На самом деле все должно быть ровно наоборот. Дело в том, что система сделала самое важное и сложное – она привлекла к себе внимание людей. Ну то есть: нельзя приходить и взламывать то, что не имеет интереса и ценности. А если пришли взламывать (еще раз – неважно, будь то технические методы или организационные, по сути это взлом), и уж тем более, если факт взлома вызывает у людей эмоции, желание добиться справедливости и так далее – это означает, что ценность и интерес к этой теме в общественном сознании сформировались.

Отсюда третий вывод. Самым лучшим решением для городской власти будет: а) дать подробнейшие разъяснения и оценку произошедшему, чтобы ни у кого не осталось сомнений; б) усиливать систему безопасности и повышать удобство будущих голосований; в) готовиться к тому, что в дальнейшем проблемы, манипуляции и скандалы будут случаться, и настраиваться, что их придется как-то оперативно решать.

В общем, пока могу поздравить программу «Бюджет Сургута онлайн» с первым, если угодно, успехом и первым этапом проблем роста. Желаю, чтобы его не забросили и растили на радость горожанам, которые каждый год будут все больше узнавать про эту тему и тренировать свою «гражданскую мышцу», отдавая свой голос за ту или иную идею.


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25 ноября в 23:15, просмотров: 245, комментариев: 0


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