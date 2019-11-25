Футболисты против животных

Сегодня вечером заканчивается online-голосование за общественные инициативы, которые будут реализованы в Сургуте в следующем году за бюджетные деньги. И боюсь, что итоги этого плебисцита могут свети на нет саму идею так называемого «народного бюджета». Потому что выглядят они, мягко говоря, странно.

Честно говоря, вообще многое в этом голосовании выглядит странно.

Во-первых, площадка. Непонятный, левой рукой на правой коленке сделанный ресурс, ужасно неудобный для волеизъявления (тут еще надо догадаться, куда кликать, чтоб проголосовать), а тем более – просмотра результатов (список инициатив отдельно, позиции по ходу голосования – отдельно, а проценты и число проголосовавших – в самом низу, если хватит терпения доскролить).Полагаю, что выбран он исключительно из-за дешевизны использования, потому как в Сургуте школьные сайты куда как удобней и презентабельней.

Во-вторых, сам «ассортимент» так называемых общественных инициатив. Впечатление такое, что только часть из них были предложены самими общественниками. Остальные будто бы скопированы из плана мероприятий комитетов и департаментов. То есть все они наверняка уже числятся в статьях бюджетных расходов на будущий год, но, чтобы при рассмотрении у депутатов не возникало лишних вопросов, нужен еще дополнительный аргумент в виде определенного количества голосов населения.

Например, введение раздельного сбора отходов на территории города Сургута. Тут сама формулировочка «общественной инициативы» выдает ее авторов прямо-таки с головой! Или проект #ЮНАРМИЯ (комплекс мероприятий, способствующий вовлечению детей, подростков и молодежи во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "ЮНАРМИЯ").

Вы когда и где видели, чтобы реальные общественники из народа такими словами изъяснялись? Да и вообще – программы федеральные, финансируются из государственного и регионального бюджетов, вот пусть и финансируются дальше.

Кстати, узнать кем, какой общественной организацией была предложена та или иная инициатива была предложена, невозможно – никакой информации об этом не предоставлено.

В-третьих, ход голосования. Оно, и это у нас уже традиционно, долгое время шло ни шатко ни валко. Возможно, народ никак не мог разобраться в неудобном ресурсе и толком не понимал куда тыкать. В итоге голосование продлили до 25 ноября. Долгое время в лидерах держались два проекта - Центр для размещения бездомных животных «Переправа», который сейчас обустраивает общественное движение «Дай лапу», и Безопасный двор – система видеослежения с онлайн трансляцией в общем доступе. Такая диспозиция сохранялась до вчерашнего вечера. Точнее даже ночи.

А сегодня утром на финишной прямой гонку совершенно неожиданно возглавила инициатива по благоустройству футбольного поля на территории 50-метрового бассейна (строительство трибун и раздевалок). Буквально за считанные ночные часы она набрала в городе Сургуте аж 1000 голосов фанатов мини-футбола, которые кушать не могут без трибун и раздевалок на ул. Университетской.

Вот вы в такие чудеса верите? Я – нет! И кто бы меня сейчас ни уверял в абсолютной честности интернет-голосования, как-то невольно вспоминается недавний скандал федерального масштаба на шоу «Голос. Дети», когда результаты победителя были технично накручены.

Кстати сказать, это поле с искусственным покрытием было открыто Федерацией футбола в Сургуте только нынешним летом. Опять-таки через «Бюджет online». И сейчас считается едва ли не лучшим в городе. Декларировалось, что поле делается в том числе «в целях развития массового и детского спорта», но детей лично я там за лето видела несколько раз. В основном там гоняли мяч абсолютно взрослые дяди, среди которых были замечены лица многих сургутских бизнесменов. В остальное время поле, огороженное сеткой, стояло закрытым на замок.

Я понимаю, что мужикам – предпринимателям, и одновременно любителям футбола очень хочется переодеваться в комфортных условиях, а играть под восторженными взглядами жен, детей и любовниц.

Вопрос – почему за бюджетный (а значит, кстати сказать, за мой!) счет?