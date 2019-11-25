16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7637   EUR  70,3122  

Футболисты против животных

Кто бы меня сейчас ни уверял в абсолютной честности интернет-голосования, как-то невольно вспоминается недавний скандал федерального масштаба на шоу «Голос. Дети», когда результаты победителя были технично накручены.

Сегодня вечером заканчивается online-голосование за общественные инициативы, которые будут реализованы в Сургуте в следующем году за бюджетные деньги. И боюсь, что итоги этого плебисцита могут свети на нет саму идею так называемого «народного бюджета». Потому что выглядят они, мягко говоря, странно.

Честно говоря, вообще многое в этом голосовании выглядит странно.

Во-первых, площадка. Непонятный, левой рукой на правой коленке сделанный ресурс, ужасно неудобный для волеизъявления (тут еще надо догадаться, куда кликать, чтоб проголосовать), а тем более – просмотра результатов (список инициатив отдельно, позиции по ходу голосования – отдельно, а проценты и число проголосовавших – в самом низу, если хватит терпения доскролить).Полагаю, что выбран он исключительно из-за дешевизны использования, потому как в Сургуте школьные сайты куда как удобней и презентабельней.

Во-вторых, сам «ассортимент» так называемых общественных инициатив. Впечатление такое, что только часть из них были предложены самими общественниками. Остальные будто бы скопированы из плана мероприятий комитетов и департаментов. То есть все они наверняка уже числятся в статьях бюджетных расходов на будущий год, но, чтобы при рассмотрении у депутатов не возникало лишних вопросов, нужен еще дополнительный аргумент в виде определенного количества голосов населения.

Например, введение раздельного сбора отходов на территории города Сургута. Тут сама формулировочка «общественной инициативы» выдает ее авторов прямо-таки с головой! Или проект #ЮНАРМИЯ (комплекс мероприятий, способствующий вовлечению детей, подростков и молодежи во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "ЮНАРМИЯ").

Вы когда и где видели, чтобы реальные общественники из народа такими словами изъяснялись? Да и вообще – программы федеральные, финансируются из государственного и регионального бюджетов, вот пусть и финансируются дальше.

Кстати, узнать кем, какой общественной организацией была предложена та или иная инициатива была предложена, невозможно – никакой информации об этом не предоставлено.

В-третьих, ход голосования. Оно, и это у нас уже традиционно, долгое время шло ни шатко ни валко. Возможно, народ никак не мог разобраться в неудобном ресурсе и толком не понимал куда тыкать. В итоге голосование продлили до 25 ноября. Долгое время в лидерах держались два проекта - Центр для размещения бездомных животных «Переправа», который сейчас обустраивает общественное движение «Дай лапу», и Безопасный двор – система видеослежения с онлайн трансляцией в общем доступе. Такая диспозиция сохранялась до вчерашнего вечера. Точнее даже ночи.

А сегодня утром на финишной прямой гонку совершенно неожиданно возглавила инициатива по благоустройству футбольного поля на территории 50-метрового бассейна (строительство трибун и раздевалок). Буквально за считанные ночные часы она набрала в городе Сургуте аж 1000 голосов фанатов мини-футбола, которые кушать не могут без трибун и раздевалок на ул. Университетской.

Вот вы в такие чудеса верите? Я – нет! И кто бы меня сейчас ни уверял в абсолютной честности интернет-голосования, как-то невольно вспоминается недавний скандал федерального масштаба на шоу «Голос. Дети», когда результаты победителя были технично накручены.

Кстати сказать, это поле с искусственным покрытием было открыто Федерацией футбола в Сургуте только нынешним летом. Опять-таки через «Бюджет online». И сейчас считается едва ли не лучшим в городе. Декларировалось, что поле делается в том числе «в целях развития массового и детского спорта», но детей лично я там за лето видела несколько раз. В основном там гоняли мяч абсолютно взрослые дяди, среди которых были замечены лица многих сургутских бизнесменов. В остальное время поле, огороженное сеткой, стояло закрытым на замок.

Я понимаю, что мужикам – предпринимателям, и одновременно любителям футбола очень хочется переодеваться в комфортных условиях, а играть под восторженными взглядами жен, детей и любовниц.

Вопрос – почему за бюджетный (а значит, кстати сказать, за мой!) счет?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:09, просмотров: 72, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах
Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона
Анастасия Якупова 22 ноября в 18:59
1308 0
Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»

Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»
Знаменитый бандонеонист в преддверии своего выступления в Сургутской филармонии рассказал о том, кто приходит на его концерты, как его нашёл бандонеон, и какие произведения прозвучат в программе «В ритме танго».
Елена Агапитова 22 ноября в 17:46
1081 0
Что делать?

Что делать?
Надо устроить югорскую реновацию! В самых лакомых районах городов сносить к чертовой матери старые дома за счет бюджета и строить новые - 30-40 этажные на продажу, выселяя бывших владельцев куда подальше в «равнозначные квартиры»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 ноября в 11:50
1157 3
Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?

Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 ноября в 17:23
1593 2
От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 21 ноября в 14:17
901 0
​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса
Рассказываем, как так получилось
Дмитрий Щеглов 21 ноября в 09:42
2493 14
​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения

​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения
Редакция СИА-ПРЕСС 20 ноября в 15:43
956 3
Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан

Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан
Также хорошо, что в нем нет экивоков на сложность мировой обстановки, конъюнктуры, санкции и прочее
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук 20 ноября в 12:52
888 2
​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам

​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам
Редакция СИА-ПРЕСС 20 ноября в 09:19
1664 1
​Революция сверху

​Революция сверху
Какие интересные вещи сказала Наталья Комарова в ходе своего послания. Если перефразировать: дать муниципалам больше свободы, власти, полномочий, ресурсов и ответственности
Дмитрий Щеглов 19 ноября в 22:05
1665 28
​Люди вместе сильнее!

​Люди вместе сильнее!
Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города
Евгений Яровой, сургутянин 19 ноября в 13:51
1274 8
Автовокзал раздора

Автовокзал раздора
Из множества предложенных и рассмотренных вариантов считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 18 ноября в 17:46
2527 16
Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными

Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными
Правда, вряд ли это будет безвозмездно
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» 18 ноября в 12:17
1948 1
​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?

​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?
Дмитрий Щеглов 18 ноября в 11:49
13083 11
​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора

​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора
Редакция СИА-ПРЕСС 17 ноября в 14:50
4745 27
Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР
Дмитрий Щеглов 15 ноября в 15:00
3087 23
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика