Тут Дмитрий Щеглов в своей статье, посвященной кризису строительной отрасли Югры, задался сакраментальным вопросом, что делать...

Что делать? Господи! Покупка жилья за счет бюджета, вербальные интервенции, улучшение качество общественных пространств... Ну, что это, товарищи, за детский лепет? Что за устаревшие подходы? Никакой у вас, товарищи, фантазии. Размах отсутствует совершенно, потому и прозябаете (хотя многие завидуют). Шире надо смотреть на проблему! И равняться на лучших. На флагмана, товарищи, равняться — на дорогого сердцу каждого жителя Югры Сергея Семеновича Собянина. Ответ же лежит на поверхности!

Все проще пареной репы. Надо устроить югорскую реновацию! В самых лакомых районах городов сносить к чертовой матери старые дома за счет бюджета и строить новые - 30-40 этажные на продажу, выселяя бывших владельцев куда подальше в «равнозначные квартиры». Только не перепутайте с равноценными! В этом слове вся соль. Дорого обойдется...

Ведь дело до чего дошло! В Сургуте, Югре, да по всей России в результате многолетней, а то и многовековой бурной строительной деятельности бедолагам-строителям только и остается, что окраины дешевые далекие осваивать. Центр-то с ближайшими окрестностями по странному стечению обстоятельств в любом городе, городке, городочке, поселке, деревне и деревеньке уже давным давно застроен. А тут - немного фантазии, беззакония, цинизма, и открывается просто поле непаханое!

Сбывается голубая мечта «строительного комплекса» - вечный двигатель и кольцо Мебиуса в одном флаконе.

Сломали старые дома, построили новые. Первая волна реновации закончилась? Начинай новую, ломай, что построено в первую. Ломай-строй-ломай-строй. И больше никогда никакого кризиса!

И законы о незаконном отъеме собственности у законных владельцев уже есть. И все это в исключительно благих целях, дабы поддержать городской строительный комплекс в кризисные времена. И волшебное слово «равнозначный» вы уже знаете. Ломай-строй — не хочу!

А вы «покупка жилья за счет бюджета, вербальные интервенции, улучшение качество общественных пространств»... Нет, товарищи, это никуда не годится. Давайте уже отойдем от стереотипов, откажемся от устаревших подходов, взглянем на проблему по-новому, отринем всякий стыд, окончательно наплюем на институт частной собственности и дружно пойдем в светлое будущее строительного комплекса!

Правда, деньги от этого у потенциальных покупателей не появятся, но, судя по тому, что наиэффективнейшего менеджера Всея Руси, тов. Собянина, такая мелочь как падение реальных доходов, а, следовательно, и спроса не сильно волнует, то и в Югре тоже все как-то само собой образуется...