Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?

«Отсутствовал на рабочем месте в связи отбыванием наказания в виде административного ареста, могут ли меня уволить за прогул?»

В соответствии с действующим трудовым законодательством прогул - это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей.

Задержание, заключение под стражу или административный/домашний арест - события, которые не зависят от воли сотрудника. Будучи задержанным, находясь под стражей или под арестом, работник физически не способен исполнять свои должностные обязанности, он ограничен в действиях. Поэтому нельзя сказать, что он допустил грубое нарушение в рассматриваемой ситуации.

Отбывание административного ареста, назначенного в соответствии с постановлением суда, не зависит от воли сотрудника, поэтому служит уважительной причиной отсутствия на работе. И в данном случае отсутствие на рабочем месте прогулом не является.

Таким образом, увольнение отсутствующего сотрудника по указанным причинам можно в дальнейшем оспорить в суде.

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