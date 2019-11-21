От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В реакцию СИА-ПРЕСС обратился читатель с такой проблемой: «Я инвалид IIгруппы, мне положена льгота в оплате за коммунальные услуги в размере 50% от суммы платежа. С этого года субсидия составляет 25%. С чем это может быть связано?»

На этот вопрос ответили представители КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Сургуте:

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (вне зависимости от установленной группы), предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов.

Расчет размера компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством.

Размер компенсации (50 процентов) не подлежал изменению с даты принятия вышеуказанного Закона. Однако, изменение нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках действующего законодательства, может повлиять на размер компенсации, в том числе в сторону уменьшения.

Размер предоставляемой субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не фиксированный, рассчитывается индивидуально и зависит от следующих параметров:

размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

размера регионального стандарта максимально допустимой доли

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в

совокупном доходе семьи;

размера регионального стандарта нормативной площади жилого

помещения;

среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего

гражданина;

величины прожиточного минимума, действующего на момент

обращения за субсидией;

размера понесенных расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг;

размера компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт, предоставленных льготополучателям в соответствии с их льготной категорией (при наличии).

Для того, чтобы гражданин смог получить субсидию, ему необходимо оставить свою заявку, обратившись в социальные службы или многофункциональный центр по месту жительства.

На ряду с гражданами льготной категории «Инвалиды» право на компенсационные выплаты за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и региональным законодательством имеют иные льготные категории граждан:

ветераны труда;

многодетные семьи;

лица, пострадавшие от воздействия радиации;

труженики тыла;

ветераны боевых действий;

и др.

Вместе с тем, гражданам не зависимо от наличия (отсутствия) льготной категории на основании постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт.