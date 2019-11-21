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​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

Рассказываем, как так получилось

Фото vk.com/public126576411
Фото vk.com/public126576411

Югорским строителям тяжело. В планах регионального правительства введение 900 тысяч квадратных метров жилья, но в октябре построено было 276 тысяч. С одной стороны, как сказала губернатор Наталья Комарова, это на 14 процентов больше, чем в тот же период 2018 года, и успеть сдать все дома в срок можно. С другой – не угасают скандалы с уголовным преследованием строителей, по чьей вине дольщики годами ждут квартир, да и общий экономический фон не внушает оптимизма. СИА-ПРЕСС разбирался, что происходит в жилищном строительстве в Югре, какие у нее перспективы, и что делать дальше.

Падение не первый год

Согласно отчетам о социально-экономическом развитии Югры, в 2017 году в регионе ввели 813 тысяч квадратных метров жилья, из них примерно 113 тысяч (14 процентов) пришлось на индивидуальные дома. В 2018 году пошел нисходящий тренд – 586 тысяч квадратов, из которых 122 тысяч (это уже 21 процент) ИЖС. В 2019 году, как уже было сказано, на октябрь – 276 тысяч квадратов, в которых 72 тысячи (26 процентов) – индивидуальное жилье.

Как правило, декабрь становится для строителей и курирующих их чиновников самым жарким временем, потому что на этот месяц приходятся гигантские объемы ввода домов в эксплуатацию, дабы успеть выполнить план. И они натыкаются на подводные камни.

Так, в разговоре с СИА-ПРЕСС замглавы Сургута по строительству Владимир Шмидт признал, что первоначальный план в 270 тысяч квадратных метров по городу уже невыполним – как минимум из-за того, что в нем присутствуют проблемные дома, завершение которых в 2019 году точно не произойдет – теперь они рассчитывают на 200 тысяч. Но еще есть объекты, которые строители переносят по своей инициативе, поэтому сейчас администрация города договаривается с компаниями, у которых есть почти готовые дома, чтобы они их завершили и оформили до конца декабря.

«Но есть финансовая составляющая, – рассказывает Шмидт. – Ввод дома в эксплуатацию означает, что компания должна заплатить за него имущественный налог. Иногда это не ложится в финансовые планы, поэтому застройщики могут отказаться от своих планов».

«С рынка уйдут две трети компаний»

«Ну вот стоит у нас почти готовы дом, но к нему либо не подведена дорога, либо нет возможности подключить его к сетям, вот мы и переносим его сдачу», – рассказывает СИА-ПРЕСС один из руководителей строительных компаний Югры. Подобные «бытовые» инфраструктурные проблемы он назвал довольно типичными для отрасли.

Вопросы более высокого порядка – недостаточное выделение земли, о чем СИА-ПРЕСС писал неоднократно. Но и это не самое важное – самыми главными вызовами строители называли усложненный доступ к деньгам вкупе с падающей покупательской способностью населения. Для справки – за последние годы реальные денежные доходы югорчан, несмотря на некоторый рост номинальных зарплат, падали в размере от 2,7 до 7,7 процентов в год. Даже благополучной Югре не укрыться от этого федерального тренда.

«В Сургуте снизился приток населения, то есть сама потребность в новом жилье. При этом упала покупательская способность горожан, а люди перестали воспринимать приобретение квартиры как инвестицию. Раньше можно было купить жилье и быть уверенным в том, что оно вырастет в цене. А сейчас таким образом ты в лучшем случае только сохранишь свои деньги», – поделился мнением топ-менеджер строительной компании.

Другой руководитель указывает на то, что получать деньги для строительства стало намного сложнее из-за нововведений с эскроу-счетами. Из-за этого неизбежно проседает доходность бизнеса, а для некоторых компаний это означает банкротство и масштабные проблемы с дольщиками, властями и силовыми структурами. Оставшимся нужно как-то выживать в условиях падающего спроса на жилье. А строительная отрасль – как велосипед: ты едешь, пока строишь и продаешь, останавливаться нельзя. «Думаю, с рынка уйдут примерно две трети строительных компаний, и это еще оптимистичный прогноз», – сказал СИА-ПРЕСС один из известных югорских строителей.

Бюджет спасения. Или нет

«Основной механизм, который может повлиять на ситуацию – бюджетные инвестиции для выкупа готового жилья на нужды муниципалитетов, – сказала Наталья Комарова, отвечая на вопрос СИА-ПРЕСС во время своей ежегодной пресс-конференции. – Они создают гарантированный объем закупок, на который строители могут заранее рассчитывать».

Наличие бюджетных денег в качестве субсидий для ипотеки еще может поддержать строительную сферу, но довольно краткосрочно, считают опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты. Один из строителей указывает: если принять за основу необходимость строить в Сургуте около 300 тысяч квадратов, даже если взять стоимость, по которой их выкупает бюджет (около 50 тысяч за квадрат), то получился больше 15 млрд рублей в год. За это время казна направляет на выкуп жилья порядка 1 млрд рублей — то есть 5-6 процентов от условного «объема рынка». Лучше, чем ничего, но явно недостаточно, чтобы капитально поддержать всю отрасль.

Депутат думы Югры и владелец компании «СТХ» Михаил Сердюк после обращения губернатора выступил с заявлением о том, что цена выкупа жилья муниципалитетами, установленная много лет назад, уже далеко не актуальна – с тех пор, как она была утверждена, себестроимость стройки (да и тот же доступ к кредитным средствам) стала намного дороже.

«Условно, в рынке ты бы реализовал квартиры по 65 тысяч за квадрат, а муниципалитету можешь продать только за 53 тысячи, – пояснил Сердюк свою позицию в разговоре с СИА-ПРЕСС. – Но и это не все. Есть нормативы по строительству парковок, среди которых подземные, их мало кто хочет покупать и арендовать – зимой они заняты на 11 процентов. То есть мы тратим на них деньги, они висят мертвым грузом и мы еще вынуждены тратить деньги на их содержание».

А если, например, в таком доме компания продает квартиры муниципалитету по цене ниже рынка, а он отдает жилье, например, сиротам, то едва ли можно рассчитывать на продажу этих парковок, которые становятся балластом уже окончательно.

Что делать?

Практически нечего. На экономическую ситуацию в стране ни власти, ни строители повлиять не могут, а без улучшения в этой сфере сложно ожидать какого-то нового всплеска покупательской активности среди сургутян или жителей Югры – а это, как ни крути, самый важный фактор выживаемости и развития рынка. Переломить ситуацию отчасти смогли бы крупные инвестпроекты, которые будут связаны с притоком денег и людей в регион – заявления о необходимости развивать эту сферу губернатор сделала в ходе обращения, но насколько хорошо все получится – пока неизвестно.

Все, что остается власти – вливать какие-то деньги из бюджета в покупку жилья, чтобы позволять местным компаниям как-то держаться на плаву, а также отслеживать и вовремя обеспечивать инфраструктурные потребности отрасли. А еще, как говорят строители, перестать воспринимать их отрасль как сверхбогатую, и поэтому способную обеспечить всю инфраструктуру самостоятельно, и напоминают, что все затраты, которые девелоперы несут по ходу проекта, в конечном итоге войдут в стоимость квадрата и будут оплачены конечным покупателем — югорчанами. Кажется, ни власть, ни граждане такую аргументацию пока воспринимать не готовы и только с некоторым злорадством припоминают строителям их «золотые годы», когда маржа измерялась сотнями процентов. Однако как сейчас эта система взаимоотношений поможет в грядущем кризисе отрасли — не очень понятно.

Что еще может делать власть — улучшать качество общественных пространств, чтобы люди чувствовали себя в городах комфортно, и проводить, что называется, вербальные интервенции – убеждать граждан в том, что перспективы есть, поэтому можно и нужно вкладываться в жилье на территории.


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21 ноября в 09:42, просмотров: 2086, комментариев: 14


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Комментарии:
Моби
не нравится
21 ноября в 10:10
Довольно странно, что округ, повышая планы, не понимает, что именно этим он надувает пузырь.
tdn
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21 ноября в 10:13
Вербальные интервенции - о как! А так - что, на ЖД не построят еще 250 человейников на 25 этажей?? Какая жалость )
zemlymag
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21 ноября в 10:19
У меня только один вопрос, как долго будет строится столько жилья? Уже сейчас оно никому не нужно, а в следующем году? А через два года? Чем заниматься будет строительная отрасль?
Dochimacho
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21 ноября в 10:31
Замечательно, что не построят много. Не к чему совсем.
6xz34e
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21 ноября в 11:39
Жилье всем необходимо,но процент огромный.Все ведь понимают,покупаешь одну квартиру себе,вторую в подарок банку.К тому же, выясняло государство,что у людей есть деньги("долевка"-купи по квадрату),тут же отобрало. Придумали "эскроу -счет"-эта схема даже Мавроди не снилась.
Флудер
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21 ноября в 11:40
Вот действительно : горшочек, не вари! Хватит! Пусть строят садики, школы, больницу домучают. Остановитесь на 5 лет, пусть город переварить то, что сейчас есть.
Решение по парковкам: местный закон, который не разрешает купить (или поставить на учёт) авто, если покупатель не может подтвердить, что у него есть место для парковки. Не обязательно покупать, можно предъявлять договор аренды. На машиноместа во дворах тоже заключается договор с управляющей компанией.
Понятно, это только общая идея, детали прорабатывать надо.
Сергей Б
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21 ноября в 12:13
Оказывается, не все так радужно в Югорском королевстве к концу второго срока правления губернаторши, как она рассказывает.

А как же планы партии и правительства – прирост по одному квадратному метра жилья на человека в среднем – для Сургута установили 300 тысяч квадратных метров в год. Показатель роста благосостояния населения, так сказать.

А как же прирост населения в Сургуте до полумиллиона, к которому надо готовить теплосети и для этого надо отдать их в концессию.

«Всё, всё, шо нажито непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..».

Не, правительство Югры здесь не причем. Это федералы. И федералы не причем – это санкции.

«Сибпромстрой» самым дальновидным оказался: не стал повышать качество возводимого жилья, а наоборот, снизил, чтобы снизить цену. Он и будет застраивать Сургут.

А чиновникам что остается. Только и остается улучшать качество общественных пространств, между муравейниками «Сибпромстрой» – чтобы люди чувствовали себя комфортно. Вбухивая мильярды, в эти общественные пространства. Ну и заодно повышать уровень своего благосостояния за счет этих мильярдов. Кто-то сомневается, что чиновники имеют с миллиардов на общественные пространства?

А гражданам что остается? Ясен пень что – участвовать в процессах улучшения качества общественных пространств. Правда благосостояние граждан от этого не улучшается. Ну так – каждому свое. Говорю же – сказка про вершки и корешки.

Вот сейчас сижу, Шнура слушаю: …уй, …уй ) …уй, …уй. Очень созвучно, с российской действительностью.
Сергей Б
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21 ноября в 12:34
В этой стране не рынок двигатель прогресса – когда у граждан повышается платежеспособность и растет оборот на рынках, развивая страну.

В этой стране коррупция двигатель прогресса – когда бабосы идут не на повышение доходов граждан и их платежеспособности, а на нац. проекты по улучшению общественных пространств, с которых имеют чиновники.

d|RRcj{}50TpzZm{ Сергей Б
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21 ноября в 13:16
А Шнура почти все песни как саундтрек к реальности жизни в РФ
Антон Быков Сергей Б
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21 ноября в 14:55
Забыл написать, что денежки на улучшение этих общественных пространств, достают и из нашего кармана и кармана малого и среднего бизнеса. Вот налоги на землю Красноярова в два раза подняла. И еще ныла в СМИ как тяжело ей далось это решение! Вот пытаюсь представить, как ей тяжело было. А не получается! Учитывая ее зарплату в три сотни рублей. Должна похать 25 часов в сутки на благо горожан. А ее работа это только вредительство и запускание своих ручищь в карманы граждан!
Антон Быков
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21 ноября в 14:59
ИЖС 26 % в ЮГРЕ. Ой насмешили. Все дачи посчитали на которые права зарагистрировали и в статистику включили. А ажиотаж, потому что федералы идиотские законы приняли. Вот дачники и актиыизировались. По факту малоэтажной жилой застройкой тут даже не пахнет. Все проекты одно гавно. Вложений никаких. Только вредят и тормозят процесс развития.
Иван Меньшенин
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22 ноября в 15:15
Расскажу историю. Построили в Ханты-Мансийске огромный жилой комплекс, в живописном месте, центр города, супер-виды из окон и т.п. Ценник был, помню, 130 за квадрат еще 5 лет назад (сейчас думаю сильно дешевле).

Так вот там жители до сих пор не могут принять решение по какому-то вопросу, требующему кворума в 50%. А не могут, потому что больше половины до сих пор принадлежит застройщику - не продается никак и всё тут.

Не строить они не могут, в строительной отрасли нельзя останавливаться, заново потом можешь не запуститься, техника и люди должны работать нон-стоп. Строить тоже некуда, жилье не покупают. Вот и находятся сейчас почти все между Сциллой и Харибдой. За исключением тех, у кого безлимитные деньги (из ханты-мансийского НПФ, например, или Газпрома какого-нибудь).
Флудер Иван Меньшенин
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22 ноября в 16:05
Кстати, по слухам в Подмосковье и Белгороде Сторожук строит приличное жилье... Значит, может. Просто, видимо, спросу нет.
Gopnik
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22 ноября в 16:54
В Москве давно запретили строить панельное жилье, только каркасный монолит минимум. Себестоимость панельки 9тыс.за квадрат ,если не меньше вот и прикиньте сколько имеет СПС.

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