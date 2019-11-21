​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

Югорским строителям тяжело. В планах регионального правительства введение 900 тысяч квадратных метров жилья, но в октябре построено было 276 тысяч. С одной стороны, как сказала губернатор Наталья Комарова, это на 14 процентов больше, чем в тот же период 2018 года, и успеть сдать все дома в срок можно. С другой – не угасают скандалы с уголовным преследованием строителей, по чьей вине дольщики годами ждут квартир, да и общий экономический фон не внушает оптимизма. СИА-ПРЕСС разбирался, что происходит в жилищном строительстве в Югре, какие у нее перспективы, и что делать дальше.

Падение не первый год

Согласно отчетам о социально-экономическом развитии Югры, в 2017 году в регионе ввели 813 тысяч квадратных метров жилья, из них примерно 113 тысяч (14 процентов) пришлось на индивидуальные дома. В 2018 году пошел нисходящий тренд – 586 тысяч квадратов, из которых 122 тысяч (это уже 21 процент) ИЖС. В 2019 году, как уже было сказано, на октябрь – 276 тысяч квадратов, в которых 72 тысячи (26 процентов) – индивидуальное жилье.

Как правило, декабрь становится для строителей и курирующих их чиновников самым жарким временем, потому что на этот месяц приходятся гигантские объемы ввода домов в эксплуатацию, дабы успеть выполнить план. И они натыкаются на подводные камни.

Так, в разговоре с СИА-ПРЕСС замглавы Сургута по строительству Владимир Шмидт признал, что первоначальный план в 270 тысяч квадратных метров по городу уже невыполним – как минимум из-за того, что в нем присутствуют проблемные дома, завершение которых в 2019 году точно не произойдет – теперь они рассчитывают на 200 тысяч. Но еще есть объекты, которые строители переносят по своей инициативе, поэтому сейчас администрация города договаривается с компаниями, у которых есть почти готовые дома, чтобы они их завершили и оформили до конца декабря.

«Но есть финансовая составляющая, – рассказывает Шмидт. – Ввод дома в эксплуатацию означает, что компания должна заплатить за него имущественный налог. Иногда это не ложится в финансовые планы, поэтому застройщики могут отказаться от своих планов».

«С рынка уйдут две трети компаний»

«Ну вот стоит у нас почти готовы дом, но к нему либо не подведена дорога, либо нет возможности подключить его к сетям, вот мы и переносим его сдачу», – рассказывает СИА-ПРЕСС один из руководителей строительных компаний Югры. Подобные «бытовые» инфраструктурные проблемы он назвал довольно типичными для отрасли.

Вопросы более высокого порядка – недостаточное выделение земли, о чем СИА-ПРЕСС писал неоднократно. Но и это не самое важное – самыми главными вызовами строители называли усложненный доступ к деньгам вкупе с падающей покупательской способностью населения. Для справки – за последние годы реальные денежные доходы югорчан, несмотря на некоторый рост номинальных зарплат, падали в размере от 2,7 до 7,7 процентов в год. Даже благополучной Югре не укрыться от этого федерального тренда.

«В Сургуте снизился приток населения, то есть сама потребность в новом жилье. При этом упала покупательская способность горожан, а люди перестали воспринимать приобретение квартиры как инвестицию. Раньше можно было купить жилье и быть уверенным в том, что оно вырастет в цене. А сейчас таким образом ты в лучшем случае только сохранишь свои деньги», – поделился мнением топ-менеджер строительной компании.

Другой руководитель указывает на то, что получать деньги для строительства стало намного сложнее из-за нововведений с эскроу-счетами. Из-за этого неизбежно проседает доходность бизнеса, а для некоторых компаний это означает банкротство и масштабные проблемы с дольщиками, властями и силовыми структурами. Оставшимся нужно как-то выживать в условиях падающего спроса на жилье. А строительная отрасль – как велосипед: ты едешь, пока строишь и продаешь, останавливаться нельзя. «Думаю, с рынка уйдут примерно две трети строительных компаний, и это еще оптимистичный прогноз», – сказал СИА-ПРЕСС один из известных югорских строителей.

Бюджет спасения. Или нет

«Основной механизм, который может повлиять на ситуацию – бюджетные инвестиции для выкупа готового жилья на нужды муниципалитетов, – сказала Наталья Комарова, отвечая на вопрос СИА-ПРЕСС во время своей ежегодной пресс-конференции. – Они создают гарантированный объем закупок, на который строители могут заранее рассчитывать».

Наличие бюджетных денег в качестве субсидий для ипотеки еще может поддержать строительную сферу, но довольно краткосрочно, считают опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты. Один из строителей указывает: если принять за основу необходимость строить в Сургуте около 300 тысяч квадратов, даже если взять стоимость, по которой их выкупает бюджет (около 50 тысяч за квадрат), то получился больше 15 млрд рублей в год. За это время казна направляет на выкуп жилья порядка 1 млрд рублей — то есть 5-6 процентов от условного «объема рынка». Лучше, чем ничего, но явно недостаточно, чтобы капитально поддержать всю отрасль.

Депутат думы Югры и владелец компании «СТХ» Михаил Сердюк после обращения губернатора выступил с заявлением о том, что цена выкупа жилья муниципалитетами, установленная много лет назад, уже далеко не актуальна – с тех пор, как она была утверждена, себестроимость стройки (да и тот же доступ к кредитным средствам) стала намного дороже.

«Условно, в рынке ты бы реализовал квартиры по 65 тысяч за квадрат, а муниципалитету можешь продать только за 53 тысячи, – пояснил Сердюк свою позицию в разговоре с СИА-ПРЕСС. – Но и это не все. Есть нормативы по строительству парковок, среди которых подземные, их мало кто хочет покупать и арендовать – зимой они заняты на 11 процентов. То есть мы тратим на них деньги, они висят мертвым грузом и мы еще вынуждены тратить деньги на их содержание».

А если, например, в таком доме компания продает квартиры муниципалитету по цене ниже рынка, а он отдает жилье, например, сиротам, то едва ли можно рассчитывать на продажу этих парковок, которые становятся балластом уже окончательно.

Что делать?

Практически нечего. На экономическую ситуацию в стране ни власти, ни строители повлиять не могут, а без улучшения в этой сфере сложно ожидать какого-то нового всплеска покупательской активности среди сургутян или жителей Югры – а это, как ни крути, самый важный фактор выживаемости и развития рынка. Переломить ситуацию отчасти смогли бы крупные инвестпроекты, которые будут связаны с притоком денег и людей в регион – заявления о необходимости развивать эту сферу губернатор сделала в ходе обращения, но насколько хорошо все получится – пока неизвестно.

Все, что остается власти – вливать какие-то деньги из бюджета в покупку жилья, чтобы позволять местным компаниям как-то держаться на плаву, а также отслеживать и вовремя обеспечивать инфраструктурные потребности отрасли. А еще, как говорят строители, перестать воспринимать их отрасль как сверхбогатую, и поэтому способную обеспечить всю инфраструктуру самостоятельно, и напоминают, что все затраты, которые девелоперы несут по ходу проекта, в конечном итоге войдут в стоимость квадрата и будут оплачены конечным покупателем — югорчанами. Кажется, ни власть, ни граждане такую аргументацию пока воспринимать не готовы и только с некоторым злорадством припоминают строителям их «золотые годы», когда маржа измерялась сотнями процентов. Однако как сейчас эта система взаимоотношений поможет в грядущем кризисе отрасли — не очень понятно.

Что еще может делать власть — улучшать качество общественных пространств, чтобы люди чувствовали себя в городах комфортно, и проводить, что называется, вербальные интервенции – убеждать граждан в том, что перспективы есть, поэтому можно и нужно вкладываться в жилье на территории.