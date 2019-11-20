Ни стыда, ни совести

Сегодня утром, 20 ноября, я выступила свидетелем на суде, где сургутский автохам пытался доказать, что он не ставил машину на газон, чтобы избежать штрафа в 1000 рублей.

Все началось почти полгода назад. Тогда в СИА-ПРЕСС я курировала рубрику «Эвакуируйте это!», в рамках которой мы еженедельно публиковали фото машин местных автохамов, припаркованных на тротуарах и газонах Сургута. Фото в последующем отправлялись в ГИБДД и Контрольное управление администрации, чтобы виновники понесли наказание.

В одном из выпусков «Трава не расти, человек не ходи» в числе прочих была опубликована фотография, снятая 7 июня в 9 утра. На ней видно, как три машины буквально подперли забор у здания ГИБДД, разместившись в ряд на газоне.

Все трое автохамов получили штраф. Только один из владельцев решил отвертеться от наказания, попытавшись оспорить решение в суде. Тот, кому принадлежит машина по центру фото.

Мужчина лет эдак 35-ти факт того, что периодически ставит авто на газон не отрицал, но заявил, что в тот день и в то время машины там не было, потому что он был на работе, куда на ней и приехал. И, вероятнее всего, судья поверил бы, если бы не свидетель — я. Ведь эта фотография была сделана мной. Мои показания убедили служителя Фемиды.

В общем, в этот раз мужчине не повезло. Тысячу рублей (а мог бы отделаться предупреждением) ему придется заплатить. Ну и сколько времени зря потерял.

Я очень хочу верить, что у него больше не возникнет желания парковаться на зеленой зоне. Хотя если человеку хватило совести нагло попытаться отмазаться, то ничто не помешает ему снова встать на траву.

Кстати, в этом году в Сургуте ответственные структурные подразделения администрации составили 2176 протоколов на автохамов. По ним зафиксировано 20 обжалований, в десяти случаях из них суд оставил назначение наказания, по десяти делам решения еще не приняты. Так что пытаться отвертеться — гиблое дело.