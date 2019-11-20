​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения

Наталья Комарова выступила с инвестиционным посланием, отчетом о работе правительства и обращением к депутатам региональной думы и жителям Югры. В ходе получасовой речи губернатор дала своей команде много поручений. Самые важные и интересные для югорчан задания, выданные правительству Югры – в материале СИА-ПРЕСС.

Инвестиционный бюджет и «институты, бегающие за клиентами»

В 2019 году Югра привлекла инвестиций на почти 940 млрд рублей, это на 17 млрд больше, чем годом ранее. Задача, которую поставила Наталья Комарова – за пять лет, к 2024 году, повысить уровень вложений в экономику региона до 1,4 трлн рублей (если каждый год наращивать примерно по 100 млрд, то получится, что за 2020-2024 годы суммарные инвестиции в Югру должны составить 6 трлн рублей). Работать над этим будут первый замгубернатора Геннадий Бухтин и замгубернатора Алексей Забозлаев. Задания для них:

1. Разработать механизм инвестиционного бюджета, использование которого будет проходить «на принципах конкурсности, публичности, поддержки проектов с наиболее высокой бюджетной эффективностью». Пока непонятно, будет ли это работать как условный Фонд поддержки предпринимательства, только для крупных проектов, или, как предположил после обращения губернатора глава Сургутского района Андрей Трубецкой, это может быть что-то вроде Фонда национального благосостояния, только на уровне Югры.

Так или иначе, этот механизм должен быть разработан через месяц после того, как Госдума примет федеральный закон об инвестиционной деятельности – его проект начнет движение через законодательную машину в декабре.

2. Придумать, как улучшить все институты помощи бизнесу (Фонд поддержки предпринимательства, технопарки и так далее) по принципу «мы бегаем за клиентом» а не «клиент бегает между нами».

3. Стимулировать использование контрактов жизненного цикла в дорожной сфере. Это механизм, при котором компании борются за подряды сразу на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов.

4. Оценить и улучшить систему льгот на налоги для малого и среднего бизнеса в Югре.

Снос аварийных домов и решение проблем дольщиков

В 2019 году бюджет Югры направил 25 млрд рублей на разные жилищные программы – это десять процентов от уточненных доходов региональной казны. За год снесены 100 тысяч квадратных метров в аварийных домах, переселены 1260 семей, а если смотреть широко – то государственную помощь в вопросах жилья получили 30 тысяч югорских семей. Однако заместителю губернатора Алексею Зобнинцеву предстоит решить несколько еще более серьезных задач:

1. Досрочно завершить программу расселения домов, признанных аварийными в начале 2017 года. В ней 906 объектов общей площадью почти в 420 тысяч квадратов, там живут 29 тысяч югорчан. По плану, они должны получить новое жилье к 2025 году, нужно это сделать быстрее.

2. Решить проблемы дольщиков. В 2019 году должны достроиться семь домов, в которых ждут свои квартиры 581 житель округа. Впереди – большая работа с муниципалитетами по этому вопросу, особенно – с Сургутом, где наибольшее количество проблемных домов.

3. Сделать обязательным для исполнения стандарт доступности жилых домов для людей с ограниченными возможностями, а также правила благоустройства возле наемных домов (сейчас таковых в Югре 11 на 2000 квартир).

Плавучие МФЦ и помощь семьям со студентами

Больше всего поручений досталось куратору социального блока – заместителю губернатора Всеволоду Кольцову.

1. К ставшему знаменитым теплоходу «Николай Пирогов», который несколько лет привозит медицинскую помощь в труднодоступные районы Югры, должны быть добавлены новые «коллеги» – мобильные социальные службы (реабилитологи, психологи и так далее) и МФЦ. Куратор «Николая Пирогова», главврач «Центра профессиональной патологии» Николай Ташланов сказал, что мысли о расширении флота и спектра оказываемых с подобных теплоходов услуг у него уже были, и его специалисты начнут разработку этих проектов немедленно.

2. В госпрограммы по улучшению жилищных условий войдут многодетные семьи с детьми, которые учатся в вузах (предельный возраст – до 24 лет).

3. Ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей югорские семьи смогут получать без условия постоянного проживания в регионе.

4. Программы комплексного сопровождения, которые сейчас доступны людям с аутизмом, должны быть расширены на всех югорчан с инвалидностью.

5. В округе начнется развитие «детского» и «семейного» здравоохранения.

Подтягивание двоечников и онлайн-школы

В этой сфере Наталья Комарова сослалась на задачу от президента – чтобы Россия вошла в десятку лучших стран по качеству образования. На этом направлении отдувается опять Кольцов.

1. Обновить программы, в том числе, международные, по повышению квалификации педагогов.

2. Наряду с системой сопровождения одаренных детей ввести аналоги для «слабых» и «средних» учеников.

3. Создать условия для обучения югорчан в онлайн-школах с лучшими российскими и международными практиками.

4. Запуск в 2020 году специального двухразового школьного питания для детей с сахарным диабетом.

Стратегия-2050, Победа-75 и Югра-90

Стратегия развития Югры перенесет свои горизонты с 2030 года на 2050. В ее основе должны быть заложены: диверсификация экономики, создание «коридора опережающего развития» по линии Ханты-Мансийска – Сургута – Нижневартовска, устранение дисбаланса между развитием востока, центра и запада Югры, а также повышение роли муниципальных образований. Тут конкретных исполнителей Наталья Комарова не назвала, а призвала присоединиться всем желающим: «Приглашаю всех к диалогу о будущем».

Кроме того, губернатор анонсировала большие памятные даты, которые мы отметим в 2020 году – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 90-летие Югры. «2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема – в каждом из нас, живущем сегодня, и каждом, кто поднял знамя Победы. Год памяти и славы – это наш год. Он должен стать годом новых открытий», – сказала она.

Читайте также подробный разбор сигналов, которые Наталья Комарова в ходе обращения направила элитам и югорчанам. Полный текст речи губернатора можно найти на портале правительства Югры, а видео – на странице региона «ВКонтакте».