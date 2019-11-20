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Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан

Фото izborsk-club.ru
Фото izborsk-club.ru

Текст послания губернатора сконцентрирован вокруг двух основных проблем. Поэтому по жанру это именно послание, а не отчет или прогноз развития. Каждая из этих двух тем имеет своего четкого адресата – федеральную власть, с одной стороны, и население – с другой.

Первая тема – это успешная деятельность правительства автономного округа по повышению инвестиционной привлекательности и привлечению инвестиций. Известно, что федеральная власть озабочена низким ростом ВВП, которое сегодня даже и ростом трудно назвать. В этом отношении Югра на фоне других регионов выглядит весьма неплохо, а валовый региональный продукт преодолел рекордную планку в 4 трлн рублей. Так что это ясный сигнал президенту и правительству о готовности округа быть одним из лидеров по инвестиционной привлекательности.

Населению эта экономическая часть послания, вероятно, была интересна в меньшей мере, но все же она может сыграть роль в формировании в общественном сознании ощущения социального оптимизма. Зато этого второго адресата – граждан – весьма волнует вторая тема, связанная с развитием социальной инфраструктуры. Здесь автономному округу тоже есть, чем гордиться, и Н.В. Комарова приводит конкретные примеры и цифры, свидетельствующие об этом.

Это важно, учитывая тренд сегодняшнего российского правительства на сокращение социальной нагрузки государства и нередко бедственного положения социальной сферы во многих регионах. Так что в послании губернатора дается ясный сигнал гражданам Югры о сохранении и развитии этого направления в автономном округе.

Также хорошо, что в послании нет экивоков на сложность мировой обстановки, конъюнктуры, санкции и пр. Ясно дается понять, что рассчитываем на свои силы. Кроме того, стиль изложения отличает конкретность, приводятся многочисленные примеры, названия реальных объектов, имена людей и пр.

Особо стоит подчеркнуть, что Н.В. Комарова вновь, как и в прошлом послании, проводит мысль о необходимости постоянного прямого диалога власти и граждан, привлечении их к принятию решений, понимания людьми политики властей автономного округа, об их поддержке этой политики, о доверии власти. Может быть, это самая главная мысль послания.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 247, комментариев: 1


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 14:00
Все равно не слушал и не читал... Так что трудно понять о чем речь идет

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