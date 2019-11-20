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​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам

Фото admhmao.ru
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова выступила с большой речью, которая официально называлась: инвестиционное послание, отчете о работе правительства Югры и обращением губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы Югры. Как выяснилось, прошедшая неделю назад пресс-конференция оказалась информационной «разминкой» перед действительно масштабной рассылкой сигналов для самых разных слоев элит и жителей региона. СИА-ПРЕСС выделил самое главное, о чем сказала Наталья Комарова.

План на пятилетку

В региональном истеблишменте речь Натальи Комаровой расценили однозначно – как программное заявление на новый губернаторский срок. Если на пресс-конференции глава региона заявила о своем желании продолжить работу, то в послании она четко изложила, в каком направлении она хочет двигаться в ближайшие пять лет. Недаром она свела в единую речь вопросы экономики и инвестиций, без которых невозможно планирование какого-либо развития, отчет о проделанной работе и многочисленные планы и поручения – во многом в социальной сфере, – адресованные правительству.

«Общая линия послания: Югра – стабильно развивающийся регион, – рассуждает в разговоре с СИА-ПРЕСС политолог Надежда Ушакова. – Перечислены достижения во всех сферах жизнедеятельности округа, выделены муниципалитеты-лидеры в различных областях, очень тонко подмечены промахи или неудачи некоторых – например, проблемы Сургута с введением системы «Безопасный город». Выделены перспективные, масштабные проекты по развитию инфраструктуры округа. Особо подчеркнута в послании социальная поддержка населения: прослеживаются решения по самым острым вопросам – аварийное жилье, дольщики, малоимущие, доступность среды для инвалидов. Нормой стали конкретные поручения для своих заместителей и различных ведомств по разработке и внедрению решений в определенных сферах для оптимизации процессов».

Наблюдатели подчеркивают, что планы и поручения губернатора вплетены в национальные проекты, которые будут реализовываться в России до 2024 года. Исполнение их целей и показателей – это особо важный пункт в оценке эффективности глав регионов в администрации президента.

«Из обращения губернатора ясно, что Югра движется вперед, развивается экономика, выполняются нацпроекты, – заявил председатель региональной думы Борис Хохряков. – Сейчас мы направимся на очередное заседание и будем рассматривать бюджет округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, где все планы будут подтверждены финансовыми вложениями. Бюджет будет социально ориентирован, но в нем заложены необходимые средства на развитие – строительство дорог, жилья, благоустройства и так далее».

Главы (и не только) – молодцы!

Пожалуй, одним новых и необычных трендов послания губернатора было то, что Наталья Комарова хвалила за различные успешные практики. Сургутский район – за успехи в привлечении инвестиций, Сургут и Лангепас – за благоустройство общественных территорий, Советский и Белоярский районы – за успехи в федеральном конкурсе проектов о комфортной среде, и так далее.

«Впервые за много лет губернатор поблагодарила за работу команды администраций муниципалитетов и назвала те социальные, инвестиционные и экономические практики, которые были реализованы на местах и замечены на федеральном уровне, что повысило рейтинг Югры по многим направлениям, – отметила зампредседателя думы Наталья Западнова. – При этом губернатор сказала спасибо не только муниципальным управленцам, но и нашим социальным партнерам. Например, очень приятно было, что она отметила успехи «Сургутнефтегаза» в экологии».

Эксперты видят в этом желание консолидировать управленческие элиты региона на будущие свершения в формате «Команды Югры» (главный лозунг, под котором «Единая Россия» в регионе шла на выборы в 2016 году). И это не какой-то эмоциональный посыл, а подготовка к новому формату работы, где местное самоуправление будет не исполнителем, а полноценным партнером региональной власти – с соответствующими ресурсами, полномочиями и ответственностью.

А где местное самоуправление – там и простые югорчане, которым Наталья Комарова адресовала массу позитива и неоднократно назвала главными действующими лицами во всем, что делает региональная власть: «Правительство Югрыстроитсвою работу по принципу: югорчане заказали – мы сделали. Прямой диалог с жителями Югры – норма для государственного гражданского и муниципального служащего. Мы учитываем мнение каждого. Это позволяет принимать взвешенные, эффективные управленческие решения. Вовлечение граждан в принятие государственных решений – наш приоритет».

Обновление стратегии

Свое конкретное продолжение нашел впервые прозвучавший на пресс-конференции губернатора вопрос об обновлении стратегии развития Югры. Этому вопросу Наталья Комарова выделила отдельный блок в части «поручения» (более подробно о том, какие задания глава региона раздала в ходе обращения, будет отдельный материал на siapress.ru).

Так, ключевой документ, в котором прописано развитие Югры до 2030 года, будет актуализирован на более масштабную перспективу – до 2050 года. Одним из важнейших пунктов в нем будет диверсификация экономики «на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной отрасли». Особое внимание в стратегии будет уделено «коридору опережающего развития» – цепочке городов (с прилегающими территориями) с особыми условиями и целями роста, предварительно это: Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск». При этом предполагается, что нельзя бросать менее развитые территории – отдельным пунктом стратегии будет устранение дисбаланса между востоком, центром и западом Югры.

И, как было сказано выше, обновление парадигмы управления регионом: «Установить роль муниципальных образований в обеспечении достижения стратегических целейкак полноценного партнера, напарника, источника инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов».

«Служу югорчанам!»

Присутствовавшие на обращении Натальи Комаровой зрители рассказывают, что она была в очень хорошем расположении духа. Когда она зашла в зал, то минут 5-7 ходила и здоровалась лично с каждым, причем не столько с депутатами окружной думы, но и второй половиной зала, где располагались общественники, почетные жители Югры и другие гости мероприятия. Рассказывают, что в сценарии этого не было.

Наблюдатели отмечают, что Наталья Комарова с годами работы губернатором не теряет интерес к общению с простыми югорчанами, а, напротив, расширяет форматы и возможности напрямую разговаривать с людьми.

«Наталья Владимировна избрала новый формат – онлайн-встречи с югорчанами, когда используются все возможные варианты коммуникации и каждый желающий реально может задать губернатору вопрос и получить ответ. Эти встречи длятся по 6-8 часов, но они реально эффективны», – рассказывает Борис Хохряков.

Подтверждая этот тезис, Наталья Комарова завершила свою речь обращением к жителям региона: «Уважаемые югорчане. Стратегические цели, задачи по каждому направлению развития региона определены. Планы их достижения детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. Успех общего дела зависит от каждого из нас. Благодарю за внимание. Служу югорчанам. Служу России».

Полный текст выступления Натальи Комаровой, где озвучено очень много локальных и региональных решений и планов, вы можете прочитать на сайте правительства Югры. Видеозапись речи и ответы на вопросы депутатов региональной думы можно посмотреть в официальной группе нашего региона. Подробный разбор главных поручений, выданных губернатором в ходе послания, вы прочитаете на siapress.ru.


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Сегодня в 09:19, просмотров: 165, комментариев: 0


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