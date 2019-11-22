​Точечная застройка по-тюменски

Хочу поделиться бытовой историей о том, как в моем дворе в Тюмени происходила точечная застройка. Живу я в несколько отдаленном от центра районе, довольно тихом, но вполне себе благоустроенном. Однако между моим домом и соседним был пустырь – примерно 30 на 30 метров. Там собачники выгуливали питомцев, туда автомобилисты загоняли машины, в итоге летом, осенью и весной эта территория генерировала неплохие потоки грязи (никакого более-менее приличного газона там не было, только сорняки, которые методично уничтожались собаками и колесами).

Когда этот участок внезапно летом обнесли забором – я напрягся. Сперва подумал, что в Тюмень прокрались сургутские чиновники старой закалки, которые согласовали на этом пятачке строительство, например, аптеки, которая превратится в 16-этажный жилой дом. Понятное дело, без парковок.

Спросил строителей – они сказали, что будет магазин. Я все равно напрягся – что за магазин можно отгрохать между домами, опять же, без вариантов припарковать машину? Еще раз – речь чисто о дворе, рядом лишь пара незначительных дорог, все паркоместа, что есть – вечером заняты. Но местные жители как-то не волновались, поэтому и я решил наблюдать.

Каково же было удивление, когда забор убрали, и я увидел это.

Два небольших и довольно цивильных на вид павильона. В центре – брусчатка, скамейки, освещение, елки (их на зиму завернули для утепления, маленькие пока). Рядом – кофейный киоск у тротуара, а также автомат по розливу воды (типа – берегите природу, покупайте только воду, а не пластиковую упаковку к ней).

Специально сфотографировал, как это выглядит ночью.

Если бы они еще эту брусчатку солью посыпали или как-то иначе избавляли от льда — цены бы им не было

Спустя некоторое время в соседнем микрорайоне увидел примерно такую же реализацию одного из пустырей.

К чему это все. С одной стороны, если бы там просто был небольшой сквер с теми же елками, брусчаткой, светом и скамейками – было бы явно лучше. С другой – наверное, город не может заниматься каждым пятачком между домами где-то на отшибе (как минимум на этом этапе его развития и бюджета), сильного районного самоуправления, которое могло бы взять это на себя, тоже не предусмотрено, так что передача этой территории бизнесу, который ее освоил по-человечески, а не как многие из нас привыкли – это решение.

Эти магазины не продуцируют какой-то антисоциальной жести, напротив – они устранили кусок грязи и неустроенности, превратили место между домами в светлое пятно, пытаются стать продуктовой точкой шаговой доступности (пока там фрукты-овощи и мясо-рыба-хлеб, но это еще лишь четверть площадей), удовлетворять потребность народа прикупить кофе по ходу движения к остановке, и так далее.

То есть по большому счету, это прямо точечная застройка. Но в таком формате, который у меня, местного жителя, не вызвал гнева, раздражения и вопиющего чувства несправедливости.

Получается, власть и бизнес могут такие чудеса делать, если захотят. Любопытно, правда?