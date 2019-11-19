​Революция сверху

Какие интересные вещи сказала Наталья Комарова в ходе своего послания – почти в самом конце (а что говорится в конце – лучше всего запоминается), в части корректировки стратегии развития Югры были слова: «Установить роль муниципальных образований в обеспечении достижения стратегических целейкак полноценного партнера, напарника, источника инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов».
В переводе это означает: дать муниципалам больше свободы, власти, полномочий, ресурсов и ответственности.
Вообще-то это очень круто. Я как один из немногих, кто в последние годы систематически выступал за расширение полномочий городов, децентрализацию власти, разветвление полномочий и включение в решение местных проблем как можно большего количества людей, могу этой идее губернатора только аплодировать. Если эта инициатива воплотится в жизнь, то это будет прорыв в жизни региона, поверьте.
А чтобы оно воплотилось, нужно несколько условий. Я подскажу (считайте, что это мое предложение как журналиста и гражданина для внесения в проект «Стратегии развития Югры – 2050»).
Первое, оно же самое важное: вернуть прямые всенародные выборы глав муниципалитетов в регионе. Только прошедший через выборную процедуру мэр будет точно знать проблемы и чаяния своих избирателей, четко представлять, куда нужно вложить силы и средства, чтобы жизнь людей стала лучше, будет чувствовать свою перед ними ответственность и будет достаточно свободен в мыслях и высказываниях, чтобы быть «источником инициатив», как предлагает губернатор.
Может, избранный народом мэр не будет обладать прямо всеми этими качествами, но быть их носителем у него явно больше шансов, чем у назначенного чиновника.
Второе. Максимально упростить избирательное законодательство в части допуска к выборам регионального и муниципального уровня. Проще говоря – чтобы выдвинуться в депутаты местного парламента было очень просто, а в главы города или депутаты думы округа – достаточно просто. Дайте людям выбор, позвольте разным кандидатам конкурировать за голоса в честной борьбе, и пусть победят сильнейшие. Сильные и инициативные парламенты на местах – это основа эффективности местного самоуправления. Это органы, которые будут контролировать и уравновешивать мэров, отсеивать глупые и излишне затратные инициативы, а также выступать проводниками проблем и чаяний своих избирателей.
Третье. Перераспределить финансовые потоки, чтобы в локальных бюджетах оставалось как можно больше средств – тем больше, чем лучше действуют местные власти. Например, максимизировать (в рамках злополучного закона о местном самоуправлении 131-фз) налоги от бизнеса и НДФЛ. То есть – чем больше власть привлекает к себе бизнеса, тем больше тот платит налогов, которые идут в местный бюджет. Прямая мотивация работать над инвестпривлекательностью муниципалитетов.
Я хочу особо отметить, что тут политические реформы (выборы) не сработают без экономических (перераспределение финансов), и наоборот. Половинчатые изменения не дадут позитивного эффекта, и в чем-то могут даже сыграть в минус.
И я осознаю, что пойти на те реформы, о которых я пишу, в современной политической ситуации в России очень сложно. Но если это вдруг получится – эффект будет в хорошем смысле ошеломительным.
Второе - слишком многое регламентируется федеральным законодательством, тут вам Комарова точно не помощник, чего бы она там лично не хотела. Но если вы лично хотите стать муниципальным депутатом - какая-нибудь партия могла бы вас выдвинуть. Ну или самодвигом пойти, тоже нормальный вариант. Но от партии проще будет.
Третье - было бы идеально перераспределить деньги, но, опять же, центр все вытаскивает, тут без глобальных перемен мало что можно сделать. Полностью схему межбюджетных отношений менять надо.
Однако из без такого перераспределения, если к власти приходит нормальный человек, который рачительно относится к финансам, не транжирит, не ворует, то все вполне может начать улучшаться и без существенных перемен в деньгах.
Расскажу из личного опыта немного. Вот на осенних выборах избрали мы в Псковской области 3 "яблочных" глав районов. И только в этих 3 районах, при всей их нищете (псковщина один из самых бедных регионов РФ), вовремя решили вопросы с долгами ресурсоснабжающим организациям и запустили отопление на подведомственных территориях. Вся область мерзла, а в этих районах в домах уже было тепло.
Губернатор Ведерников там сразу остальным устроил разнос на тему "почему у нас оппозиция выглядит эффективно, а вы бездельники!?", смешной скандал был.
Я это к чему: даже просто политически уже можно многое изменить. Хотя, конечно, всеми конечностями поддержу улучшение финансовой самостоятельности муниципалитетов.