​Революция сверху

Какие интересные вещи сказала Наталья Комарова в ходе своего послания – почти в самом конце (а что говорится в конце – лучше всего запоминается), в части корректировки стратегии развития Югры были слова: «Установить роль муниципальных образований в обеспечении достижения стратегических целейкак полноценного партнера, напарника, источника инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов».

В переводе это означает: дать муниципалам больше свободы, власти, полномочий, ресурсов и ответственности.

Вообще-то это очень круто. Я как один из немногих, кто в последние годы систематически выступал за расширение полномочий городов, децентрализацию власти, разветвление полномочий и включение в решение местных проблем как можно большего количества людей, могу этой идее губернатора только аплодировать. Если эта инициатива воплотится в жизнь, то это будет прорыв в жизни региона, поверьте.

А чтобы оно воплотилось, нужно несколько условий. Я подскажу (считайте, что это мое предложение как журналиста и гражданина для внесения в проект «Стратегии развития Югры – 2050»).

Первое, оно же самое важное: вернуть прямые всенародные выборы глав муниципалитетов в регионе. Только прошедший через выборную процедуру мэр будет точно знать проблемы и чаяния своих избирателей, четко представлять, куда нужно вложить силы и средства, чтобы жизнь людей стала лучше, будет чувствовать свою перед ними ответственность и будет достаточно свободен в мыслях и высказываниях, чтобы быть «источником инициатив», как предлагает губернатор.

Может, избранный народом мэр не будет обладать прямо всеми этими качествами, но быть их носителем у него явно больше шансов, чем у назначенного чиновника.

Второе. Максимально упростить избирательное законодательство в части допуска к выборам регионального и муниципального уровня. Проще говоря – чтобы выдвинуться в депутаты местного парламента было очень просто, а в главы города или депутаты думы округа – достаточно просто. Дайте людям выбор, позвольте разным кандидатам конкурировать за голоса в честной борьбе, и пусть победят сильнейшие. Сильные и инициативные парламенты на местах – это основа эффективности местного самоуправления. Это органы, которые будут контролировать и уравновешивать мэров, отсеивать глупые и излишне затратные инициативы, а также выступать проводниками проблем и чаяний своих избирателей.

Третье. Перераспределить финансовые потоки, чтобы в локальных бюджетах оставалось как можно больше средств – тем больше, чем лучше действуют местные власти. Например, максимизировать (в рамках злополучного закона о местном самоуправлении 131-фз) налоги от бизнеса и НДФЛ. То есть – чем больше власть привлекает к себе бизнеса, тем больше тот платит налогов, которые идут в местный бюджет. Прямая мотивация работать над инвестпривлекательностью муниципалитетов.

Я хочу особо отметить, что тут политические реформы (выборы) не сработают без экономических (перераспределение финансов), и наоборот. Половинчатые изменения не дадут позитивного эффекта, и в чем-то могут даже сыграть в минус.

И я осознаю, что пойти на те реформы, о которых я пишу, в современной политической ситуации в России очень сложно. Но если это вдруг получится – эффект будет в хорошем смысле ошеломительным.