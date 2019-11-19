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​Люди вместе сильнее!

Фото и видео автора
Фото и видео автора

Недавно я уже говорил о том, что с проектированием нового автовокзала у городских властей возникнут проблемы. Неравнодушные жители микрорайонов, расположенных ближе всех к месту строительства, решили, что нужно предпринимать меры. И вот, 17 ноября состоялся флешмоб, целью которого стало сохранение леса; на самом же деле, все понимают, что это была акция, которая должна спровоцировать активный диалог между населением и городскими управленцами.

Моделирование жителями района ситуации приезда автобуса из другого города

К моему удивлению, на воскресный флешмоб собралось очень большое количество активных жителей из соседних микрорайонов, а именно из Пикса, Крылова и Семена Билецкого. Многие пришли с детьми. Среди участников акции можно было заметить много молодых и активных, небезразличных к проблемам своего города, жителей Сургута. Ведь они действительно являются равноправными членами городского общества, которые покупали квартиры, чтобы жить и воспитывать своих детей, строить будущее, и желают, чтобы к их мнению прислушивались.

Буквально за считанные минуты люди заполнили все дорожки вокруг леса. Тут же приехали ТВ-компании, журналисты. Жители активно давали интервью и дружно становились плотным кольцом вокруг места, где планируется новый автовокзал.

Взявшись за руки, люди хотели показать и доказать, что мнение горожан тоже нужно учитывать, и проблемы, существующие в 39, 40, 41 микрорайонах нужно решать, и чем быстрее, тем лучше.

Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города, наградив его непомерным количеством дешевого высотного жилья. Они построили новые школы и детсады, при этом забыв о том, что людям как-то нужно добираться в эти районы, что сфера общественного транспорта также требует кардинальных изменений. Ведь дороги, которые существуют сейчас в городе, не отвечают даже самым минимальным требованиям по нагрузке, очень много транспорта ездят по одним и тем же маршрутам.

И как пример вышесказанного произошла очень наглядная ситуация того, как будет вести себя автотранспорт во время приезда очередного автобуса из соседнего города. Когда все 300 участников акции начали расходиться по домам, улица С.Билецкого встала минут на пять, водители нервничали и сигналили (не только в поддержку жителей, нет), а многие не удержались и начали объезжать людей прямо на пешеходном переходе.

Дабы избежать подобных неприятностей и несчастных случаев, для проектирования такого объекта нужно сначала просчитать все нагрузки на транспортную сеть. Уже на самом начальном этапе строительства (которое власти обещают начать в этом году, однако никакого проекта у них, вероятно, еще нет!) будет перекрыта часть дороги. Наверное, именно это люди и хотели показать властям: может быть, сначала лучше подумать, всё обмозговать хорошо, и желательно не раз? Ведь всем прекрасно известна поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Приехавшие гости идут на остановку с автовокзала, дорога встала минут на пять

Хотят ли горожане автовокзал? Конечно, да. Он нужен такому большому городу, но нужно думать на перспективу. Если Сургут собираются превращать в хаб (как для людей, так и для транспорта) и строить новый мост далеко за центром, так может стоит подумать о большом пересадочном пункте, где будет соединен автовокзал с междугородними маршрутами? А для этого необходимо учитывать маршрутную сеть по округу, по району, и даже международные маршруты (да, такие есть в Сургуте). К этому можно еще и прибавить городскую сеть автобусов и маршруток (куда без них), которые тоже пора где-то квартировать (а у нас пока что такой узел имеется только на ж/д вокзале и остановке УБР).

Надеюсь, как и большинство приходивших на флешмоб, что диалог продолжится и найдутся не просто аргументы «не дадите построить вокзал, не будет у вас новых дорог», а появится реальный запрос от властей к людям на предмет их конкретных пожеланий. Перед проектированием важного объекта в таком проблемном для автотранспорта месте города нужно решить массу проблем, и горожане действительно могут помочь в этом вопросе.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 433, комментариев: 7


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 14:07
Уважаемая редакция!"И вот ,15 ноября...".Событие состоялось 17 ноября.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 14:19
Уважаемый Евгений!В нашем городе давно назрела проблема (кардинальное изменение)-надземных и подземных переходов.Например,возле "СНГ".На данный момент очень выручают "кнопочные" переходы,которые имеют пропускную способность по времени.Например,магазин "Славянский". Припозднился пешеход к колонне ожидавших,жди пока проедут машины или подбеги.
zemlymag 6xz34e
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Сегодня в 14:21
Ошибся немного
zemlymag 6xz34e
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Сегодня в 14:22
Я каждый будний день перехожу дорогу у Ауры, еду с работы, и меня уже раза три чуть не сбивали, притом что горел зелёный, но видно пешеходы сейчас не столь важны как автомобили
6xz34e
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Сегодня в 14:51
Соглашусь.бывают такие случаи.Но...-золотое правило жизни -к любому цвету светофора-убедитесь в безопасности,так как машина больше,чем вы.
c13 6xz34e
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Сегодня в 14:58
просто лежачих не хватает на таких участках
d|RRcj{}50TpzZm{ 6xz34e
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Сегодня в 15:07
"в нашем городе давно назрела проблема (кардинальное изменение)-надземных и подземных переходов" сразу видно человека, который совсем пешком не ходит. Вот вызывной светофор это дело, согласен!

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Мнения

​Люди вместе сильнее!

​Люди вместе сильнее!
Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города
Евгений Яровой, сургутянин Сегодня в 13:51
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Автовокзал раздора
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