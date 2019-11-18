Автовокзал раздора

Очередной вопрос наделал много шума в нашем северном городе. И это на самом деле не так плохо. Значит, сургутяне, вопреки устоявшемуся мнению, радеют за свой город. Значит, есть у нас пресловутая территориальная идентичность и никакой мы не «город вахтовиков». У нас были, есть и будут люди для которых Сургут ценен как социокультурный организм, а не только как место зарабатывания денег. Речь, конечно же, о планируемом месте строительства автовокзала.

Я тоже каждый день езжу на работу через Грибоедовскую развязку. И прекрасно понимаю чувства людей, которые выступают против выбранного местоположения будущего автовокзала. У меня были абсолютно такие же чувства в конце 2016 года - начале 2017 года, когда я узнал об этом. Однако, эмоции эмоциями, а требовалось разобраться в ситуации на холодную голову. И вот, что получилось.

Транспортная ситуация

Начнем с нагрузки. Проектируемая мощность будущего автовокзала 2,2 млн. пассажиров в год. Парадокс заключается в том, что каким бы не был пассажиропоток автовокзала, почти весь он ИДЕТ и будет идти через западный и северный подъезды к Сургуту. Где бы мы не проектировали автовокзал, этот поток пассажиров в город пойдет через два самых узких «горлышка»: перекресток Югорского тракта с улицы Игоря Киртбая и перекресток проспекта Ленина и улицы Профсоюзов. И как многие отметили, соединение продолжения улицы Игоря Киртбая с Тюменским трактом пока не даст ровным счетом ничего, так как все-равно приведет на перекресток Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая.

Поэтому с самого начала своего депутатского срока я настаивал на том, чтобы в первоочередном порядке проектировать улицу 4 «з». Это единственный возможный подъезд к Сургуту с запада, который ведет в обход указанных мной «горлышек». Выход планируется на Югорский тракт напротив газпромовской базы «Здоровье». Сейчас проектирование уже заканчивается. Нужно в ближайшее время изыскивать средства на ее строительство.

Вернемся к автовокзалу. Межмуниципальные перевозки предусматривают, что маршруты идут из точки А в точку Б с промежуточными остановками в населенных пунктах. Соответственно, если автовокзал будет расположен ближе к центру города, то транзитный транспорт еще больше создаст нагрузку на дороги. Сейчас такой транспорт идет через ж/д вокзал и аэропорт. Так зачем его заводить в город?

Расположение на Грибоедовской развязке позволяет распределить транзитные потоки и потоки, направленные в город. А вот улучшить ситуацию можно. Для этого необходимо увеличить количество маршрутов больших автобусов, связывающих центр северного жилого района с остальными частями города. Заместив, тем самым, маршрутки, останавливающиеся на импровизированном «автовокзале» на проспекте Ленина. Простой пример. Транзитный автомобильный транспорт в Сургут из других населенных пунктов Югры – это 1-3 пассажира в машине. Большой комфортабельный автобус заменяет 10-15 легковушек, 3-4 маршрутки. Представьте освободившееся место в заторе, особенно в выходные дни. Так, почему автобусы будут увеличивать пробки? Совсем наоборот.

Поэтому, а еще по причине отсутствия подходящих земельных участков, недостаточно аргументов строить автовокзал в районе речного вокзала, как это предложил Сергей Антонов (http://www.siapress.ru/blogs/91946).

Депутаты уже спрашивали, и мы еще раз зададим вопрос разработчику проекта комплексной программы транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения о том, как повлияет размещение автовокзала на Грибоедовской развязке на транспортную ситуацию в городе.

Лес

Вообще в новых микрорайонах Генеральным планом города запланировано достаточно много озелененных территорий. Центр северного жилого района не исключение. Здесь предусмотрены парки почти в каждом микрорайоне (38, 39, 40, 42, 43, 44, 45).

Что касается развязки, то, на самом деле, хороший лес был как раз на прилегающих к развязке территориях. На территории 42 микрорайона и 36 коммунального квартала рос отличный кедровый лес. Некоторые сохранившиеся его частички еще можно там увидеть.

А непосредственно внутри внешнего кольца развязки преимущественно смешанный очень загущенный лес. Для того, чтобы там получить приличный парк или лесопарк, необходима большая вырубка и несколько десятков лет, чтобы остальные деревья подросли.

По этой причине, а еще по причине того, что у водозабора, расположенного в 36 коммунальном квартале есть охранная зона, предложение Евгения Ярового (http://www.siapress.ru/blogs/91907) невозможно реализовать.

Более того, в эскизном проекте инвестора половина земельного участка оставлена под парк. И если он ее благоустроит и будет содержать за свой счет, то это будет только лучше городу.

Соседство с жилыми микрорайонами

Здесь может быть два нюанса. Первый – транспортная составляющая, достаточно подробно рассмотренная выше. Стоит только добавить, что нужно не забывать о безопасности дорожного движения и удобстве пешеходов. У меня есть предложения, о которых напишу ниже. И второй нюанс – неудобство для местных жителей, связанное с распространенной в таких местах уличной торговлей, загрязненностью прилегающей территории. Как мне кажется, разграничение со всех сторон автовокзала и жилых кварталов оживленной дорогой будет благом в данной ситуации.

Конечно же, принимая решение, нужно учитывать мнение жителей города, пусть поздно, спустя пять лет и после множества общественных обсуждений. Но вдруг власти что-то упустили и существует лучшее решение?! Только нужно дать на сбор предложений совершенно определенный небольшой срок и рассмотреть предложения по существу. Пока же, из множества предложенных и рассмотренных вариантов, считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.

А жителям города, по моему мнению, стоило бы задать властям следующие вопросы:

- Половина участка осталась свободной, на эскизе там лесопарк. Что на этой половине сейчас или в перспективе планирует делать инвестор?

- Если будет парк, то будет ли инвестор его облагораживать и содержать?

- Что позволяют ему там строить градостроительные регламенты, как мы можем защитить жителей от того, что там появится дополнительный объект?

Также предлагаю требовать от городских властей:

1.Сделать полноценную полосу для выезда транспорта с центрального кольца развязки на улицу Билецкого. Сомневаюсь, что даже сейчас этот поворот удовлетворяет нормативам. Выезжая на улицу Билецкого абсолютно не видно транспорт, поднимающийся со стороны Югорского тракта. Да, это потребует затрат, прежде всего, на перенос сетей. Но это делать необходимо в любом случае.

2.Сделать надземный или подземный пешеходный переход, как минимум со стороны улицы Билецкого, а лучше и со стороны улицы Есенина.

3.Изменить маршрутную сеть городского транспорта. Чтобы больше маршрутов с района ж/д шли в разные части города и очень желательно, чтобы это были полноценные автобусы, а не маршрутные такси.

4.К моменту окончания строительства автовокзала постараться достроить дорогу 4 «з».