16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7542   EUR  70,5313  

Автовокзал раздора

Из множества предложенных и рассмотренных вариантов считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.

Очередной вопрос наделал много шума в нашем северном городе. И это на самом деле не так плохо. Значит, сургутяне, вопреки устоявшемуся мнению, радеют за свой город. Значит, есть у нас пресловутая территориальная идентичность и никакой мы не «город вахтовиков». У нас были, есть и будут люди для которых Сургут ценен как социокультурный организм, а не только как место зарабатывания денег. Речь, конечно же, о планируемом месте строительства автовокзала.

Я тоже каждый день езжу на работу через Грибоедовскую развязку. И прекрасно понимаю чувства людей, которые выступают против выбранного местоположения будущего автовокзала. У меня были абсолютно такие же чувства в конце 2016 года - начале 2017 года, когда я узнал об этом. Однако, эмоции эмоциями, а требовалось разобраться в ситуации на холодную голову. И вот, что получилось.

Транспортная ситуация

Начнем с нагрузки. Проектируемая мощность будущего автовокзала 2,2 млн. пассажиров в год. Парадокс заключается в том, что каким бы не был пассажиропоток автовокзала, почти весь он ИДЕТ и будет идти через западный и северный подъезды к Сургуту. Где бы мы не проектировали автовокзал, этот поток пассажиров в город пойдет через два самых узких «горлышка»: перекресток Югорского тракта с улицы Игоря Киртбая и перекресток проспекта Ленина и улицы Профсоюзов. И как многие отметили, соединение продолжения улицы Игоря Киртбая с Тюменским трактом пока не даст ровным счетом ничего, так как все-равно приведет на перекресток Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая.

Поэтому с самого начала своего депутатского срока я настаивал на том, чтобы в первоочередном порядке проектировать улицу 4 «з». Это единственный возможный подъезд к Сургуту с запада, который ведет в обход указанных мной «горлышек». Выход планируется на Югорский тракт напротив газпромовской базы «Здоровье». Сейчас проектирование уже заканчивается. Нужно в ближайшее время изыскивать средства на ее строительство.

Вернемся к автовокзалу. Межмуниципальные перевозки предусматривают, что маршруты идут из точки А в точку Б с промежуточными остановками в населенных пунктах. Соответственно, если автовокзал будет расположен ближе к центру города, то транзитный транспорт еще больше создаст нагрузку на дороги. Сейчас такой транспорт идет через ж/д вокзал и аэропорт. Так зачем его заводить в город?

Расположение на Грибоедовской развязке позволяет распределить транзитные потоки и потоки, направленные в город. А вот улучшить ситуацию можно. Для этого необходимо увеличить количество маршрутов больших автобусов, связывающих центр северного жилого района с остальными частями города. Заместив, тем самым, маршрутки, останавливающиеся на импровизированном «автовокзале» на проспекте Ленина. Простой пример. Транзитный автомобильный транспорт в Сургут из других населенных пунктов Югры – это 1-3 пассажира в машине. Большой комфортабельный автобус заменяет 10-15 легковушек, 3-4 маршрутки. Представьте освободившееся место в заторе, особенно в выходные дни. Так, почему автобусы будут увеличивать пробки? Совсем наоборот.

Поэтому, а еще по причине отсутствия подходящих земельных участков, недостаточно аргументов строить автовокзал в районе речного вокзала, как это предложил Сергей Антонов (http://www.siapress.ru/blogs/91946).

Депутаты уже спрашивали, и мы еще раз зададим вопрос разработчику проекта комплексной программы транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения о том, как повлияет размещение автовокзала на Грибоедовской развязке на транспортную ситуацию в городе.

Лес

Вообще в новых микрорайонах Генеральным планом города запланировано достаточно много озелененных территорий. Центр северного жилого района не исключение. Здесь предусмотрены парки почти в каждом микрорайоне (38, 39, 40, 42, 43, 44, 45).

Что касается развязки, то, на самом деле, хороший лес был как раз на прилегающих к развязке территориях. На территории 42 микрорайона и 36 коммунального квартала рос отличный кедровый лес. Некоторые сохранившиеся его частички еще можно там увидеть.

А непосредственно внутри внешнего кольца развязки преимущественно смешанный очень загущенный лес. Для того, чтобы там получить приличный парк или лесопарк, необходима большая вырубка и несколько десятков лет, чтобы остальные деревья подросли.

По этой причине, а еще по причине того, что у водозабора, расположенного в 36 коммунальном квартале есть охранная зона, предложение Евгения Ярового (http://www.siapress.ru/blogs/91907) невозможно реализовать.

Более того, в эскизном проекте инвестора половина земельного участка оставлена под парк. И если он ее благоустроит и будет содержать за свой счет, то это будет только лучше городу.

Соседство с жилыми микрорайонами

Здесь может быть два нюанса. Первый – транспортная составляющая, достаточно подробно рассмотренная выше. Стоит только добавить, что нужно не забывать о безопасности дорожного движения и удобстве пешеходов. У меня есть предложения, о которых напишу ниже. И второй нюанс – неудобство для местных жителей, связанное с распространенной в таких местах уличной торговлей, загрязненностью прилегающей территории. Как мне кажется, разграничение со всех сторон автовокзала и жилых кварталов оживленной дорогой будет благом в данной ситуации.

Конечно же, принимая решение, нужно учитывать мнение жителей города, пусть поздно, спустя пять лет и после множества общественных обсуждений. Но вдруг власти что-то упустили и существует лучшее решение?! Только нужно дать на сбор предложений совершенно определенный небольшой срок и рассмотреть предложения по существу. Пока же, из множества предложенных и рассмотренных вариантов, считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.

А жителям города, по моему мнению, стоило бы задать властям следующие вопросы:

- Половина участка осталась свободной, на эскизе там лесопарк. Что на этой половине сейчас или в перспективе планирует делать инвестор?

- Если будет парк, то будет ли инвестор его облагораживать и содержать?

- Что позволяют ему там строить градостроительные регламенты, как мы можем защитить жителей от того, что там появится дополнительный объект?

Также предлагаю требовать от городских властей:

1.Сделать полноценную полосу для выезда транспорта с центрального кольца развязки на улицу Билецкого. Сомневаюсь, что даже сейчас этот поворот удовлетворяет нормативам. Выезжая на улицу Билецкого абсолютно не видно транспорт, поднимающийся со стороны Югорского тракта. Да, это потребует затрат, прежде всего, на перенос сетей. Но это делать необходимо в любом случае.

2.Сделать надземный или подземный пешеходный переход, как минимум со стороны улицы Билецкого, а лучше и со стороны улицы Есенина.

3.Изменить маршрутную сеть городского транспорта. Чтобы больше маршрутов с района ж/д шли в разные части города и очень желательно, чтобы это были полноценные автобусы, а не маршрутные такси.

4.К моменту окончания строительства автовокзала постараться достроить дорогу 4 «з».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:46, просмотров: 200, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:48
1. Достройте Маяковского, проектировщики.
2. Сынулька ездит на автобусе? Вот смех то будет

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Автовокзал раздора

Автовокзал раздора
Из множества предложенных и рассмотренных вариантов считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 17:46
199 1
Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными

Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными
Правда, вряд ли это будет безвозмездно
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Сегодня в 12:17
365 0
​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?

​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 11:49
3768 8
​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора

​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора
Редакция СИА-ПРЕСС 17 ноября в 14:50
3771 11
Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР
Дмитрий Щеглов 15 ноября в 15:00
2462 23
Ремонт дорог в Сургуте. Хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы?

Ремонт дорог в Сургуте. Хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы?
В городе львиную долю работ сегодня выполняют два крупных подрядчика. Каждый из них ведет пул проектов окружного масштаба, на фоне которых сургутские дороги, так или иначе, выходят на второстепенный план
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 14 ноября в 15:32
1249 5
​Суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым продолжается более полугода. Рассказываем, к чему пришли, и что будет дальше

​Суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым продолжается более полугода. Рассказываем, к чему пришли, и что будет дальше
Дмитрий Щеглов 13 ноября в 18:39
2445 6
​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов впервые выступил в суде по своему уголовному делу. Что он сказал

​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов впервые выступил в суде по своему уголовному делу. Что он сказал
Публикуем выдержки из речи в суде
Редакция СИА-ПРЕСС 13 ноября в 17:34
2047 4
​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом
Создание автовокзала на супер-загруженных улицах и транзитных коридорах окончательно заведет в тупик транспортную проблему северо-западной части города
Сергей Антонов, сургутянин 13 ноября в 15:25
1824 41
​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой
И что она скажет, когда встретит Путина
Редакция СИА-ПРЕСС 13 ноября в 15:03
1274 4
Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм

Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм
Пусть лучше будет живая река с простыми берегами и естественной растительностью, чем большая влажная помойка с шикарными набережными
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 13 ноября в 09:56
1268 5
​Наталья Владимировна, почему так больно?

​Наталья Владимировна, почему так больно?
Пиариться за счет нефтеюганских детей-спортсменов, погибших три года назад, стало модно. К тренду присоединились журналисты и губернатор
Анастасия Якупова 13 ноября в 17:45
1736 5
Дмитрий Щеглов

​Действительно нужная концессия
Можно сколько угодно улучшать город и говорить про комфортную среду, но если у вас любой дождь или тающий снег создаёт в городе моря — все бессмысленно
Дмитрий Щеглов 12 ноября в 13:54
1581 18
Старые проблемы с новым вокзалом

Старые проблемы с новым вокзалом
Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона
Евгений Яровой, сургутянин 11 ноября в 21:40
2526 19
Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 10 ноября в 10:20
1046 0
Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 10 ноября в 10:08
1118 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика