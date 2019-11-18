Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными

Мы опубликовали экспертный разбор ситуации с «Сургутнефтегазом», у которого всего 41 процент запасов нефти оказался рентабельным, и что это значит для компании. Подробный комментарий по этому поводу для СИА-ПРЕСС дал директор по стратегии ИА «Финам» Ярослав Кабаков.

Сразу нужно отметить, что часть запасов компании признана нерентабельными, как сказано в сообщении СМИ, лишь «в текущих фискальных и макроэкономических условиях», что немаловажно. Это означает, что в случае изменения этих условий, эти запасы не будут такими. А учитывая, как регулируется нефтяная отрасль в стране и ее значение для бюджета, можно не сомневаться, что, при необходимости, в законодательство будут внесены изменения, что приведет, в том числе, и к изменению статуса запасов компании.

Кроме того, действия самой компании по повышению эффективности деятельности, сокращению расходов могут привести к тому, что добыча таких запасов станет рентабельной. Не стоит забывать и о значительных финансовых ресурсах компании, которые тоже являются своеобразной «подушкой безопасности» и могут быть направлены на самые разные цели. Таким образом, понятно, что информация о «нерентабельных» запасах отнюдь не является фатальной для компании, и она продолжит свою работу.

При этом новость о «нерентабельных» запасах никак не отразилась стоимости акций компании. Если 1 ноября, когда появилась информация о них, стоимость покупки одной акции компании на Московской бирже составляла 46,2550 рублей, то на вечер 13 ноября она составила 47,7900 рублей.

Безусловно, для части инвесторов информация о «нерентабельных» запасах компании может иметь значение, но она отнюдь не является ключевой. Инвесторов больше интересуют финансовые показатели компании, размер ее задолженности, текущие операционные результаты. К тому же не стоит забывать о том, что не все запасы компании являются «нерентабельными», ей есть, что добывать при текущих условиях много лет.

Новость о «нерентабельных» запасах также не означает, что через некоторое время у компании упадет либо уровень добычи, либо чистая прибыль. Как уже неоднократно было сказано, компании еще есть что добывать и без этих запасов, кроме того, можно не сомневаться, что, если возникнет такая необходимость, то регулирование отрасли будет изменено таким образом, чтобы сделать эти запасы рентабельными.

Другое дело, что вряд ли это будет сделано безвозмездно для компаний, скорее изменения могут быть сделаны временно. Кроме того, если будут введены какие-либо льготы для компаний, то, скорее всего, им надо будет их затем компенсировать государству, пусть и не сразу.