​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?

Всего 41 процент запасов нефти «Сургутнефтегаза» рентабелен, писали недавно все деловые СМИ. Это значит, что в нынешних фискальных условиях компания может добыть себе в плюс 548 млн тонн нефти из имеющихся в ее потенциале 1,3 млрд тонн сырья. Что это значит для «Сургутнефтегаза», его работников и зависящих от работы компании Сургута и Югры?

Как получилось, что так много запасов «Сургутнефтегаза» оказались нерентабельны?

Тут важно понимать формулировку «в текущих фискальных и макроэкономических условиях». Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в разговоре с СИА-ПРЕСС объяснил, что если налоговые или другие экономические условия изменятся, то и статус запасов может стать другим – нерентабельная нефть вполне может стать прибыльной.

«А учитывая, как регулируется нефтяная отрасль в стране и ее значение для бюджета, можно не сомневаться, что, при необходимости, в законодательство будут внесены изменения, что приведет, в том числе, и к изменению статуса запасов компании», – подчеркивает Кабаков.

Означает ли это, что у «Сургутнефтегаза» может упасть добыча?

Чисто с логической точки зрения может показаться так: если рентабельные запасы составляют 548 млн тонн, а компания добывает в год около 60 млн тонн, то ее перспективы явно не радужны. Но все не так просто.

Во-первых, «Сургутнефтегаз» постоянно находится в поиске новых запасов – на компанию приходится почти 20 процентов всего разведочного бурения в России. Во-вторых, нефтяники разрабатывают технологические решения, которые превратят ранее нерентабельную нефть во вполне себе прибыльную. В-третьих, напоминает Ярослав Кабаков, не стоит забывать о лежащих на депозитах компании 3 трлн рублей, которые сами по себе являются мощной «подушкой безопасности» и могут быть направлены на разные цели.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева в разговоре с СИА-ПРЕСС также выразила уверенность, что эта ситуация для «Сургутнефтегаза» совершенно не критична: «Крупные месторождения компании являются одними из старейших и наиболее продуктивных в России, поэтому страхи о возможном падении добычи вряд ли уместны».

Что на фоне этих новостей случилось с акциями «СНГ»? Инвесторы не разбежались?

Опять же: интуитивно кажется, что ситуация должна вести к падению котировок «Сургутнефтегаза». В интервью «Ведомостям» старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко утверждал, что обеспеченность запасами – это «ключевой операционный показатель нефтегазовой компании, он влияет и на ее стоимость, и на кредитное качество».

Но с главной сургутской компанией все случилось ровно наоборот. «Новость о «нерентабельных» запасах никак не отразилась стоимости акций компании, – рассказывает представитель «Финама». – Если 1 ноября, когда появилась информация о них, стоимость покупки одной акции компании на Московской бирже составляла 46,2550 рублей, то на вечер 13 ноября она составила 47,7900 рублей». Более того, на минувшей неделе ценные бумаги компании вообще достигли своего максимума за 13 лет – более 49 рублей за обыкновенную акцию.

Эксперты объясняют это тем, что инвесторам больше интересны не запасы нефти как таковые, а финансовые показатели компании, размер ее задолженности и текущие операционные результаты, в которых «Сургутнефтегаз» хорош.

Итого

«Ситуация в компании стабильная, актив дорогой и прибыльный, а компания очень закрыта. По данным аудита за второй квартал 2019 г. «Сургутнефтегаз» имеет хорошее положение на рынке и прекрасные перспективы», – резюмирует Лукичева.

«Компании еще есть что добывать и без этих запасов, кроме того, можно не сомневаться, что, если возникнет такая необходимость, то регулирование отрасли будет изменено таким образом, чтобы сделать эти запасы рентабельными», – так же оптимистично оценивает перспективы главной компании Сургута Ярослав Кабаков.