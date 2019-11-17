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​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора

Фото admtyumen.ru
Фото admtyumen.ru

Полтора года назад в Тюменской области сменился губернатор. Владимир Якушев ушел в правительство России, а его заменил глава Тюмени Александр Моор – сначала в качестве временно исполняющего обязанности, а затем – избранного главы региона. Несмотря на то, что Моор провел большое северное турне в ходе кампании летом 2018 года, югорчане и ямальцы до сих пор не очень хорошо знакомы с главой юга области. СИА-ПРЕСС подготовил десять фактов про тюменского губернатора.

1. Александр Моор – немец

По отцовской линии предки тюменского губернатора – поволжские немцы, которые приехали в Россию в XVIII веке. Тогда одним из первых приехавших был то ли Андреас, то ли Томас Моор, только фамилия его в оригинале была Mohr, что в переводе означает «мавр». А Moor с немецкого переводится как «болото, трясина».

Семью отца Моора сослали в Тюмень в 1942 году в ходе военной депортации немцев. А по материнской линии губернатор коренной тюменец – род Черкасовых жил в этих краях очень давно и базировался в деревне Костылева недалеко от областной столицы.

2. В юности он чуть не стал охранником в ресторане

Незадолго до окончания школы (самое начало 90-х) Александр Моор с другом узнали, что рядом с их домами открывается ресторан. Они пришли туда устраиваться на работу, и друга взяли официантом, а будущего губернатора – охранником (так как у него в с собой была 16-килограммовая гиря, с которой он шел домой отрабатывать какой-то номер, да и вообще он был сильным спортсменом). Вечером, когда Моор сказал отцу, что нашел работу, тот сделал сыну внушение, что сейчас его задача – выучиться, сдать экзамены и поступить в институт. Так он и сделал – на работу не вышел, получил золотую медаль в школе. С тех пор Моор вспоминает тот случай как переломный в жизни.

3. Знакомство с Якушевым вылилось для него в полугодичную командировку

Не менее переломным моментом в жизни будущего губернатора стал момент знакомства с другим будущим губернатором – Владимиром Якушевым. В самом начале 2000-х Моор (ему тогда было 26-27 лет) возглавлял контрольно-ревизионное управление в «Ханты-Мансийском банке», а Якушев в определенный момент возглавил это предприятие и готовил его слияние с «Запсибкомбанком». Будучи главным шефом, он отправил молодого руководителя Моора в тур по северным отделениям «ХМБ» с большой инспекцией.

Тот взялся за дело с поистине немецкой педантичностью и фактически не был дома полгода. По завершению ревизии Якушев был восхищен подходом молодого сотрудника, что и это стало началом их большой профессиональной дружбы.

4. Моор пришел во власть после вещего сна

После эпопеи с банками, о которой мы писали выше, Моору приснился сон, что они с Якушевым стоят над картой боевых действий, и тот рисует какие-то стрелки и линии атаки. Совсем скоро после этого Якушев, недавно назначенный заместителем губернатора Сергея Собянина, позвал Моора во власть.

Тот согласился, и в 2001 году стал замдиректора департамента экономики Тюмени, а после, в 2005 году, в возрасте 31 года – заместителем губернатора Якушева. В его сферу деятельности вошли инвестиции, промышленность, лесной комплекс и закупки.

5. Первый день на посту сити-менеджера Тюмени оказался очень жарким

Моор перешел на пост сити-менеджера Тюмени в 2011 году, он сменил Евгения Куйвашева (тот ушел заместителем полпреда, а после стал губернатором Свердловской области). И в первый же день работы столкнулся с необходимостью разруливать большой городской конфликт – в столице области объявили забастовку перевозчики. Поэтому с первых дней Моор приступил к реформированию пассажирского транспорта, и сделал это довольно качественно. Позже он признавался, что в ходе решения тех проблем у него на нервной почве отнималась рука, но все закончилось благополучно, и за карьеру главы администрации Тюмени Моор становился лучшим мэром России четыре раза.

6. Он стал последним сити-менеджером Тюмени

Сити-менеджера, как известно, выбирают не граждане, а депутаты, и формально главой города в этой конфигурации власти являлся председатель думы. После того, как в 2018 году Моор пошел на повышение, устав Тюмени поменяли и вернули пост единого главы города (как все это время было в Сургуте), однако выбираемого по-прежнему депутатами. Сейчас столицу области возглавляет Руслан Кухарук.

7. Он очень долго обдумывает решения

Многие в Тюменской области обращают внимание на то, как долго Моор может обдумывать то или иное решение, особенно, кадровое. Иногда посты уровня замгубернатора в правительстве области пустуют месяцами, потому что глава региона просчитывает варианты и ищет подходящие кандидатуры. Недоброжелатели трактуют это как нерешительность, а входящие в близкий круг губернатора объясняют это педантичным немецким подходом к планированию своих действий. Сам Моор по этому поводу говорит: «Принимай на работу долго, увольняй быстро».

8. Моор очень демократичен

При всем этом губернатор Тюменской области с чрезвычайным вниманием относится к общественному мнению.

Если он видит, что какое-то решение, принятое правительством региона, встречает сопротивление людей, которое выливается на улицы или соцсети, он тут же останавливает процесс (например, какую-нибудь важную стройку) и вступает в переговоры с недовольными. В окружении губернатора считают, что он иногда даже слишком трепетно реагирует на любых общественников, даже тех, кто этого «не заслуживает».

9. У него есть фирменная история, от которой на глаза наворачиваются слезы

Во время избирательной кампании 2018 года Моор в одном из роликов рассказал историю, связанную с отцом. Будучи в четвертом классе, он вместе с друзьями испортил новый кожаный стенд, привезенный в школу (они его истыкали иголками). Дело закончилось вызовом к директору. Вечером Александру Викторовичу предстоял разговор с отцом – человеком очень строгим (он детей никогда не наказывал физически, но имел «очень тяжелый взгляд»). Когда глава семейства пришел домой и узнал о произошедшем в школе, он подошел к сыну, стукнул кулаком под столу (от чего лампа подпрыгнула) и спросил: «Ты осознал свою ошибку?» Тот ответил, что да, и с того момента решил больше никогда не расстраивать отца.

Соль истории в том, что каждый раз, когда Александр Моор ее рассказывает, у него наворачиваются слезы на глаза. Это было и в том самом предвыборном ролике, и на одной из пресс-конференций, которую он давал уже в ранге губернатора.

10. Губернатор – многодетный отец

Со своей будущей женой Моор познакомился в школе, в четвертом классе они сидели за одной партой. Поженились они в студенческие годы. Тюменский губернатор утверждает, что жена у него – «лев», и дома всем заправляет она. У четы Мооров четверо детей – двое старших сыновей (оба закончили школу, как и отец, с золотыми медалями), две младших дочери, самой маленькой сейчас три года.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 274, комментариев: 0


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