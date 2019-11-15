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Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Фото ОТВ
Фото ОТВ

Пока в Сургуте идет большая общественная дискуссия о том, где должен располагаться автовокзал, а где не должен, СИА-ПРЕСС изучил опыт других городов и подготовил обзор — где местные власти как правило располагают свои центры автоперевозок.

Тюмень

Фото «Регион-Тюмень»

В столице области автовокзал расположен на удалении от центра, на краю нескольких крупнейших городских трасс. Оттуда можно довольно быстро выйти на объездную дорогу и рвануть куда угодно, но чисто физически вокзал ближе всего с выезду на Тобольск и север.

Эта иллюстрация и все последующие карты — из 2GIS

Больших жилых домов рядом с вокзалом нет — там либо офисы, либо складские помещения, а также скверы и газоны, жилая зона через дорогу состоит из пятиэтажек и в плане трафика на центр перевозок никак не завязана.

Пробок вокруг тюменского автовокзала по местным меркам практически нет, в массовом порядке эта часть городских дорог народом используется мало — разве что как объезд крупных заторов в часы пик, но и это не приводит к коллапсу движения на территории.

Екатеринбург

В столице Урала два автовокзала — Северный и Южный.

Фото ОТВ

Возле Северного автовокзала практически нет жилья, только офисные помещения. Очень близко выезды на крупные магистрали, пробок с утра практически нет.

Фото Yandex

С Южным ситуация несколько сложнее. Возле него располагается торговый центр, офисное здание и сквер, однако рядом также находится жилой район.

И вот наглядно — как выглядят пробки чуть позже 9 часов утра.

Омск

Фото Yandex

В Омске власти еще в советский период поняли, что старый автовокзал, который находится недалеко от центра города, на правом берегу Иртыша возле цирка, — это плохая идея для растущего областного центра. Поэтому они решили его оттуда убрать и построить новый на левом берегу. Получилось разумно.

Как и во многих других городах, рядом находятся торговые и офисные центры, через дорогу — жилые дома низкой этажности. В итоге местные жители из этого района двигаются в центр по одним дорогам, а автобусы выезжают из города по другим.

Как видите, ситуация с пробками более чем удовлетворительная.

Томск

Фото tomsk.ru

В Томске вокзал стоит на южной окраине города.

Но несмотря на расположение на отшибе, рядом с ним находится немало жилых домов, хотя и небольшой этажности.

Как видите, этого хватает — пробки вокруг вокзала есть (время фиксации — около 12 часов местного времени).

А теперь перейдем от крупных городов к нашим соседям и северным собратьям.

Нижневартовск

Фото Yandex

В столице Самотлора само по себе расположение вокзала довольно разумное — север города, на выходах к магистралям, ведущим на восток (к Излучинску) и запад (Мегион, Сургут и так далее).

Но есть свои нюансы — напротив вокзала стоят высокоэтажные жилые дома, жители которых вынуждены покидать свой район той же дорогой (на восток), что и часть потока автобусов.

Около 10 утра тут есть некоторое напряжение на дорогах, в утренний пик возможны довольно серьезные пробки на небольшом участке.

Петрозаводск

Фото ptzgovorit.ru

В столице Карелии расположение автовокзала нетипично — географически он почти в центре города, но, что самое важное — прямо на одной из двух важнейших магистралей.

И рядом с ним есть россыпь совсем небольших жилых домов с одной стороны, и кольцо с трассой и зелеными зонами с другой.

Данных о пробках по Петрозаводску, к сожалению, не было.

Мурманск

Фото Северпост

В Мурманске автовокзал стоит на северо-западной окраине, как всегда — на одной из ключевых магистралей.

И рядом — опять невысокие дома и сквер, а с одной из сторон вообще незастроенная территория.

Итого

Если посмотреть на опыт городов России, то принцип размещения автовокзалов в целом можно свести с трем пунктам:

— объект должен находиться рядом с дорогой, выводящей на важные междугородние трассы;

— рядом с ним желательно не располагать жилые дома высокой этажности, лучше, чтобы рядом были скверы или торговые центры, где люди могут проводить время в ожидании автобуса;

— возможно, самое важное — чтобы местные жители и автовокзал не пользовались одной и той же дорогой при выезде.

К какому месту расположения автовокзала в итоге придет Сургут — вы прочитаете на siapress.ru.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 215, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:33
Дык оптимально у ситимолла.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:36
А, еще лучше у ленты
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:24
Где на Руси жить хорошо? Где, где, конечно в Лондоне.
Д.Щеглов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:25
Думал, что это только я Лондон всюду пихаю, а это, оказывается, поветрием пошло.

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Мнения

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