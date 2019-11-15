Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Пока в Сургуте идет большая общественная дискуссия о том, где должен располагаться автовокзал, а где не должен, СИА-ПРЕСС изучил опыт других городов и подготовил обзор — где местные власти как правило располагают свои центры автоперевозок.
Тюмень
Фото «Регион-Тюмень»
В столице области автовокзал расположен на удалении от центра, на краю нескольких крупнейших городских трасс. Оттуда можно довольно быстро выйти на объездную дорогу и рвануть куда угодно, но чисто физически вокзал ближе всего с выезду на Тобольск и север.
Эта иллюстрация и все последующие карты — из 2GIS
Больших жилых домов рядом с вокзалом нет — там либо офисы, либо складские помещения, а также скверы и газоны, жилая зона через дорогу состоит из пятиэтажек и в плане трафика на центр перевозок никак не завязана.
Пробок вокруг тюменского автовокзала по местным меркам практически нет, в массовом порядке эта часть городских дорог народом используется мало — разве что как объезд крупных заторов в часы пик, но и это не приводит к коллапсу движения на территории.
Екатеринбург
В столице Урала два автовокзала — Северный и Южный.
Фото ОТВ
Возле Северного автовокзала практически нет жилья, только офисные помещения. Очень близко выезды на крупные магистрали, пробок с утра практически нет.
Фото Yandex
С Южным ситуация несколько сложнее. Возле него располагается торговый центр, офисное здание и сквер, однако рядом также находится жилой район.
И вот наглядно — как выглядят пробки чуть позже 9 часов утра.
Омск
Фото Yandex
В Омске власти еще в советский период поняли, что старый автовокзал, который находится недалеко от центра города, на правом берегу Иртыша возле цирка, — это плохая идея для растущего областного центра. Поэтому они решили его оттуда убрать и построить новый на левом берегу. Получилось разумно.
Как и во многих других городах, рядом находятся торговые и офисные центры, через дорогу — жилые дома низкой этажности. В итоге местные жители из этого района двигаются в центр по одним дорогам, а автобусы выезжают из города по другим.
Как видите, ситуация с пробками более чем удовлетворительная.
Томск
Фото tomsk.ru
В Томске вокзал стоит на южной окраине города.
Но несмотря на расположение на отшибе, рядом с ним находится немало жилых домов, хотя и небольшой этажности.
Как видите, этого хватает — пробки вокруг вокзала есть (время фиксации — около 12 часов местного времени).
А теперь перейдем от крупных городов к нашим соседям и северным собратьям.
Нижневартовск
Фото Yandex
В столице Самотлора само по себе расположение вокзала довольно разумное — север города, на выходах к магистралям, ведущим на восток (к Излучинску) и запад (Мегион, Сургут и так далее).
Но есть свои нюансы — напротив вокзала стоят высокоэтажные жилые дома, жители которых вынуждены покидать свой район той же дорогой (на восток), что и часть потока автобусов.
Около 10 утра тут есть некоторое напряжение на дорогах, в утренний пик возможны довольно серьезные пробки на небольшом участке.
Петрозаводск
Фото ptzgovorit.ru
В столице Карелии расположение автовокзала нетипично — географически он почти в центре города, но, что самое важное — прямо на одной из двух важнейших магистралей.
И рядом с ним есть россыпь совсем небольших жилых домов с одной стороны, и кольцо с трассой и зелеными зонами с другой.
Данных о пробках по Петрозаводску, к сожалению, не было.
Мурманск
Фото Северпост
В Мурманске автовокзал стоит на северо-западной окраине, как всегда — на одной из ключевых магистралей.
И рядом — опять невысокие дома и сквер, а с одной из сторон вообще незастроенная территория.
Итого
Если посмотреть на опыт городов России, то принцип размещения автовокзалов в целом можно свести с трем пунктам:
— объект должен находиться рядом с дорогой, выводящей на важные междугородние трассы;
— рядом с ним желательно не располагать жилые дома высокой этажности, лучше, чтобы рядом были скверы или торговые центры, где люди могут проводить время в ожидании автобуса;
— возможно, самое важное — чтобы местные жители и автовокзал не пользовались одной и той же дорогой при выезде.
К какому месту расположения автовокзала в итоге придет Сургут — вы прочитаете на siapress.ru.