Вадим Николаевич, не ругайте!

Ну вот чего, спрашивается, мы все взъелись на коммунальщиков за то, что они дворы не чистят? Да таких рачительных, экономных и разумных хозяйственников, как наши управляющие компании, еще поискать надо!

Ну вот смотрите сами. На прошлой неделе – снегопад, снегу по щиколотку, затем оттепель, снежная каша во дворах, в которой мы (а кто ж еще?) накатали глубоченные колеи. Потом резко – мороз, влажный снег превратился в лед, а колеи - в узкие ледяные корытца. Туда как попадешь, то уже не вырвешься, так и приходится ехать, как трамваю по рельсам. Если эта самая скользкая до ужаса колея тебя не выкинет на обочину, где припаркованы машины соседей. Ужас просто! Ползешь и молишься, чтоб кого-то не задеть.

В ночь с понедельника на вторник снова снегопад. Свежий слой лег в ледяные желоба, за день машины его укатали, и вот уже утром в среду по колеям во дворе можно было ехать не с мольбой, а привычно - с матами, подпрыгивая на неровностях. Еще пара хороших снегопадов - и все колеи, ухабы, рытвины сравняются, сгладятся, и ездить будем почти нормально. Зато управляющие компании сэкономили деньги, которые надо было заплатить за грейдеры, мехлопаты и самосвалы. И потом на эти сбреженные средства рачительные коммунальщики смогут сделать нам что-нибудь хорошее – клумбу с петуниями летом высадить, например. Ну вдруг?

Поэтому, граждане дорогие! Вадим Николаевич! Не надо ругать управляющие компании! Они же о нашем благе заботятся, уже зимой о летнем благоустройстве думают.

Примечание: это была ирония. Шутка.

А теперь серьезно.

То, что сначала подтаяло, размякло, а потом замерзло в драбадан, мехлопатам и тракторам-мультикам, которые чистят сургутские дворы, вот это вот все уже ни за что не срыть. Это все равно, что пытаться совковой лопатой разбить бетонную плиту. Как мне сказали сами специалисты – дорожники, тут бы помог только тяжелый грейдер, да только он на наших небольших придомовых территориях не развернется. Вот и остается только ждать милости от природы, надеяться на снегопад, который в наших северных краях, как мне кажется, самый лучший и надежный дорожник.