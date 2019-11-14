Ремонт дорог в Сургуте. Хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы?

Июньские прогнозы о срыве сроков проведения ремонта дорожного полотна в Сургуте, к сожалению, подтвердились.

В конце октября мы провели плановый мониторинг в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – совместно с представителями власти и дорожного хозяйства проинспектировали ключевые объекты, заявленные к ремонту на 2019 год. Результаты оставляют желать лучшего – общая картина, на сегодняшний день, не имеет 100 процентов стройготовности.

Ремонтные работы на ул. Рабочей

На мосту возле СОКБ, улицах Сибирской и Рабочей регулярно собираются пробки из-за несанкционированной парковки вдоль дороги – за пять месяцев строительных работ здесь не везде успели установить дорожные знаки. Нерешенными остались вопросы с организацией доступной среды на тротуарах и устранение замечаний по пешеходным переходам – на некоторых из них присутствуют ямы и неровности, что значительно затрудняет передвижение маломобильных групп населения.

Подрядчик замечания обязуется устранить, но когда? На календаре середина ноября, минусовая температура, дороги завалены снегом. Каков будет результат ремонта в таких экстремальных условиях – остается только догадываться.

Еще один показательный и «больной» для Сургута вопрос – ремонт дороги на перекрестке 30 лет Победы-Маяковского. Проблемный долгострой достался городу «в наследство» – в свое время на строительство дороги не хватило финансирования, и объект, пройдя несколько торгов, оказался заморожен на несколько лет.

В августе этого года стройку возобновили – дорогу перекрыли, перекопали, но доделать весь комплекс работ до наступления холодов, разумеется, не успели. Очевидно, что для реконструкции объекта такого уровня сложности три месяца – слишком малый срок. Да и дорога, ко всему прочему, оказалась с «сюрпризом» – обнаружились сети, о которых в проектной документации не было ни слова. В результате многострадальный перекресток снова отложили на будущий год – с пометкой «требуется доп.финансирование» и надеждой на лучшее.

Вывод напрашивается очевидный – ни город, ни подрядчики попросту оказались не готовы освоить выделенную федеральным бюджетом сумму в размере 1 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Безусловно, стоит отдать должное муниципалитету, сумевшему привлечь в город такие колоссальные средства. Однако важно понимать целесообразность их использования и имеющиеся мощности – по факту, в Сургуте львиную долю работ сегодня выполняют два крупных подрядчика. Каждый из них ведет пул проектов окружного масштаба, на фоне которых сургутские дороги, так или иначе, выходят на второстепенный план.

Неудивительно, что мы получили такие неоднозначные результаты ремонтной кампании – подрядные организации, в буквальном смысле этого слова, работали на износ. И сейчас, глядя на сложившуюся ситуацию, хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы? Ведь впереди решение еще одного насущного для Сургута вопроса – межевание земли и благоустройство межквартальных и междворовых проездов.

Во время июньского мониторинга мы акцентировали внимание на этой проблеме, поскольку в ОНФ поступило множество обращений от жителей. Представители власти тогда сослались на приоритетность ремонта автодорог, результат которого описан выше.

Сегодня в планах на 2020 год к ремонту заявлены несколько крупных объектов дорожного хозяйства, среди них – ул. Билецкого, Лермонтова, Маяковского (от Мира до Профсоюзов) и 30 лет Победы (от Пролетарского до Ленина). Нацпроект набирает обороты, и у Сургута, вошедшего в число пилотных городов, есть все возможности для качественной проработки дорожного вопроса.

Но практика показала, что без заблаговременного планирования и должного контроля – этот процесс может превратиться в обычный «слив» бюджета на малоэффективные ремонтные мероприятия, которые выполняются с нарушением ГОСТа и положенных сроков.

Сможет ли Сургут адаптироваться к новым условиям — покажет время.

ОНФ в Югре продолжает держать ситуацию на контроле.