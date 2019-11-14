​Попов, Сидоров и царь Горох

В Сургуте собираются строить автовокзал, который дай бог появится к 2022 году. Ставить его решили на грибоедовской развязке, что логично вызвало ужас сургутян из Западного жилого района. Дело в том, что бездарное планирование застройки этого большого куска города на протяжении многих лет создает людям серьезные транспортные проблемы.

Частенько слышу ехидные замечания навроде «А вы смотрели, где квартиру брали?» от людей, которые к ЗЖР не имеют никакого отношения и проезжают его только по пути в аэропорт или на дачу. Комментировать не буду, замечу только, что люди берут квартиры там, где им это по карману. И раз город дает разрешение на строительство в этих районах, значит, он рассчитывает на то, что они будут массово заселяться. Да еще как массово! Ведь к 2030 году у властей есть амбициозный план догнать население Сургута до 500 тысяч человек. И Западный жилой район здесь играет ключевую роль, потому что Восточной части города расти особо некуда, Центр давно и прочно застроен, а вот ЗЖР — самый то.

Я порадовалась, когда увидела, что на фоне проектирования нового автовокзала городская администрация решила провести рабочую встречу с жителями западной части Сургута и выслушать их жалобы и предложения. Люди к этой встрече подготовились, пришли чуть ли не с докладами. Не случилось базара, разговор был обстоятельным.

Однако на вопрос собравшихся о том, кто планировал застройку микрорайона, замглавы Алексей Жердев ответить не смог:

— Вам пофамильно? Это при Попове было. Это генплан 2014 года. Здесь этих людей нет ни одного, они все уволились.

Когда я услышала эту с легкостью оброненную фразу, как бы снимающую с нынешней команды администрации всю ответственность, мне вспомнилась похожая реплика директора УКСа Владимира Никитина, который двумя месяцами ранее рассказывал мне во время интервью, что достроить продолжение улицы Маяковского не получается из-за ошибок, которые допустили еще во времена Александра Сидорова:

— Понимаете, организация, которая проектировала объект, и предыдущее руководство [администрации]… Все это было до вступления Вадима Николаевича Шувалова в должность. Сейчас уже даже наказывать некого.

Я понимаю, что разгребать последствия решений, которые принимались 20 и даже 5 лет назад — дело трудное и неблагодарное. Однако почему в интерпретации сургутского руководства «времена» двух бывших мэров воспринимаются как нечто канувшее в Лету? Мне казалось, у нас тут Сургут, а не Япония, где со сменой лидера меняется все вплоть до почтовых бланков и водительских прав.

«Кто это все проектировал? Мы с вами, жители города, — обращается Алексей Жердев к жителям Западного жилого района. — Генплан утвержден, прошли все общественные слушания, процедуры. Общественники и депутаты присутствовали. Правда, там не было принято автовокзала, но там были все дома, которые сейчас Сторожук и остальные застройщики строят <…> Мне тяжело говорить, я тогда не был руководителем города».

Алексей Жердев прав: руководство Сургута в 2014 году, и тем более в 1991, когда утверждался генплан, было совершенно другим. Да и до 2016 года сам замглавы не был сургутянином. Но это не значит, что от достижений и провалов предыдущих команд администрации теперь можно просто отмахнуться, сказав, что это было еще при Царе Горохе, и вообще «Я не я, корова не моя».

Понимаю, чем руководствуются власти в своем нежелании передвинуть автовокзал в другое место. Грибоедовская развязка давно утверждена, документы подготовлены, вот-вот начнется проектирование. А если придется все менять, то на это опять уйдет уйма времени, и вокзал мы увидим только к году так 2025-у.

Но на этом фоне мне хочется припомнить еще одну фразу, которую озвучили на прошлой неделе во время инвестиционного совета: «К моменту появления автовокзала мы построим два новых въезда в город. Это разгрузит грибоедовскую развязку. Таков комплексный подход к застройке города».

Я мало разбираюсь в архитектуре и градостроительстве, однако не логичнее ли сначала создать надежный транспортный каркас и уже потом, исходя из его возможностей, ставить там важный инфраструктурный объект, коим является автовокзал?Потому что то, что предлагается сейчас — это словно построить многоэтажку в чистом поле, заселить туда людей и пообещать, что канализацию и электричество до них дотянут через полгодика.

Хотя с нынешним подходом к благоустройству Сургута это придется разгребать уже следующей команде администрации.

Или не придется. Потому что: «Трудно говорить. Мы тогда не руководили».