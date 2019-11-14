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​Попов, Сидоров и царь Горох

Почему руководство Сургута считает, не должно нести ответственность за решения, которые принимали их предшественники?

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте собираются строить автовокзал, который дай бог появится к 2022 году. Ставить его решили на грибоедовской развязке, что логично вызвало ужас сургутян из Западного жилого района. Дело в том, что бездарное планирование застройки этого большого куска города на протяжении многих лет создает людям серьезные транспортные проблемы.

Частенько слышу ехидные замечания навроде «А вы смотрели, где квартиру брали?» от людей, которые к ЗЖР не имеют никакого отношения и проезжают его только по пути в аэропорт или на дачу. Комментировать не буду, замечу только, что люди берут квартиры там, где им это по карману. И раз город дает разрешение на строительство в этих районах, значит, он рассчитывает на то, что они будут массово заселяться. Да еще как массово! Ведь к 2030 году у властей есть амбициозный план догнать население Сургута до 500 тысяч человек. И Западный жилой район здесь играет ключевую роль, потому что Восточной части города расти особо некуда, Центр давно и прочно застроен, а вот ЗЖР — самый то.

Я порадовалась, когда увидела, что на фоне проектирования нового автовокзала городская администрация решила провести рабочую встречу с жителями западной части Сургута и выслушать их жалобы и предложения. Люди к этой встрече подготовились, пришли чуть ли не с докладами. Не случилось базара, разговор был обстоятельным.

Однако на вопрос собравшихся о том, кто планировал застройку микрорайона, замглавы Алексей Жердев ответить не смог:

— Вам пофамильно? Это при Попове было. Это генплан 2014 года. Здесь этих людей нет ни одного, они все уволились.

Когда я услышала эту с легкостью оброненную фразу, как бы снимающую с нынешней команды администрации всю ответственность, мне вспомнилась похожая реплика директора УКСа Владимира Никитина, который двумя месяцами ранее рассказывал мне во время интервью, что достроить продолжение улицы Маяковского не получается из-за ошибок, которые допустили еще во времена Александра Сидорова:

— Понимаете, организация, которая проектировала объект, и предыдущее руководство [администрации]… Все это было до вступления Вадима Николаевича Шувалова в должность. Сейчас уже даже наказывать некого.

Я понимаю, что разгребать последствия решений, которые принимались 20 и даже 5 лет назад — дело трудное и неблагодарное. Однако почему в интерпретации сургутского руководства «времена» двух бывших мэров воспринимаются как нечто канувшее в Лету? Мне казалось, у нас тут Сургут, а не Япония, где со сменой лидера меняется все вплоть до почтовых бланков и водительских прав.

«Кто это все проектировал? Мы с вами, жители города, — обращается Алексей Жердев к жителям Западного жилого района. — Генплан утвержден, прошли все общественные слушания, процедуры. Общественники и депутаты присутствовали. Правда, там не было принято автовокзала, но там были все дома, которые сейчас Сторожук и остальные застройщики строят <…> Мне тяжело говорить, я тогда не был руководителем города».

Алексей Жердев прав: руководство Сургута в 2014 году, и тем более в 1991, когда утверждался генплан, было совершенно другим. Да и до 2016 года сам замглавы не был сургутянином. Но это не значит, что от достижений и провалов предыдущих команд администрации теперь можно просто отмахнуться, сказав, что это было еще при Царе Горохе, и вообще «Я не я, корова не моя».

Понимаю, чем руководствуются власти в своем нежелании передвинуть автовокзал в другое место. Грибоедовская развязка давно утверждена, документы подготовлены, вот-вот начнется проектирование. А если придется все менять, то на это опять уйдет уйма времени, и вокзал мы увидим только к году так 2025-у.

Но на этом фоне мне хочется припомнить еще одну фразу, которую озвучили на прошлой неделе во время инвестиционного совета: «К моменту появления автовокзала мы построим два новых въезда в город. Это разгрузит грибоедовскую развязку. Таков комплексный подход к застройке города».

Я мало разбираюсь в архитектуре и градостроительстве, однако не логичнее ли сначала создать надежный транспортный каркас и уже потом, исходя из его возможностей, ставить там важный инфраструктурный объект, коим является автовокзал?Потому что то, что предлагается сейчас — это словно построить многоэтажку в чистом поле, заселить туда людей и пообещать, что канализацию и электричество до них дотянут через полгодика.

Хотя с нынешним подходом к благоустройству Сургута это придется разгребать уже следующей команде администрации.

Или не придется. Потому что: «Трудно говорить. Мы тогда не руководили».


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Сегодня в 12:27, просмотров: 744, комментариев: 20


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Комментарии:
Мимо проходивший
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Сегодня в 12:37
А почему делать одновременно дороги и строить автовокзал в вашем мире невозможно? Сейчас есть деньги на новые въезды - они делаются. появился инвестор на автовокзал - логично дать ему возможность построить объект, пока он не передумал.
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 12:40
Новые дороги и въезды в лучшем случае улучшат существующую обстановку если появятся сейчас, Но с учетом перспектив застройки максимум на что они способны, это - не ухудшить действуещее положение.
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 12:46
Решение администрации расчитано на воловатость и лояльность сургутян. Дескать пока суть, да дело, мы лесок срубим, да сваи забьем...а там и деваться вроде некуда. Некрасиво
Моби
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Сегодня в 12:53
Типичная отмазка чиновников.
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 12:54
Ну смотри. Один новый въезд в часы пик будет работать на СНГ - автобусы смогут почти напрямую (игнорируя развязку) ехать на нефтяной "овтовокзал" (тут так модно говорить). Второй отправит жителей 25 и рядом расположенных микрорайонов на объездную, минуя опять же развязку. Существующую улучшат? несомненно. Развязка будет разгружена. Так? То есть пробки если они даже там есть - уйдут. Так? А теперь возьмите расчеты администрации - 1 автобус в 10 минут вроде, да? Сильно на пробках скажется 1 автобус в 10 минут? Если подойти к вопросу без истерик и воплей, а объективно.
Теперь давайте посмотрим на другие места, которые звучат в предложениях от бухгалтеров и им подобных. Одно из предложений - на этой же развязке, только сбоку. Если цель уйти от коллапса, это вряд ли сработает, вообще не понимаю как это возникло.
В конце существующей объездной на реке. Как новые въезды помогут решить проблему загруженности дорог с "овтовокзалом"? Никак. Автобусы будут ходить по объездной либо по городу. И в том и другом случае у вас же у всех будут вопли и стенания что все стоит в пробках. Автовокзал идеально ставить на въезде в город, чтобы не загружать центральные улицы и объездную.
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 13:08
Транспорт СНГ на развязке и сейчас не создает пробок, так что мимо. Расчет администрации 1 автобус в 10 минут-это фантазии отдельно взятых людей. Сбоку от развязки-бред, согласен. Насчет объездной-не понял, ее функция как раз разгрузить внутригородскую сеть дорог, затем и построили.
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 13:12
1. Нет, не мимо. Попробуй в 17-17.30 в город попасть со стороны Б.Яра.
2. Мб фантазии, но и все что вы говорите - это фантазии. А тут хотя бы какие-то расчеты.
3. Да, функции объездной именно в этом, а вы предлагаете ее дополнительно нагрузить вместо того, чтобы оставить "овтовокзал" на въезде в город. Когда на объездной появятся пробки не чета нынешним, все поедут в город и создадут там что? Пробки! И кто будет виноват? Администрация, которая построила "овтовокзал" не там где нужно. И будет ли кто-то винить сиапресс или жителей? Конечно нет, всегда во всем виноваты чиновники (и мономах среди них)
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 13:39
Грузовики, фуры, междугородние автобусы останутся на объездной, въезд в город им будет запрещен. Ну не будет где мотоциклистам и прочим гонщикам где спидометр положить, я не расстроюсь
Albert Leonov
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Сегодня в 13:40
Ни кто не хочет брать ответственность на себя. Кто был на встрече с губернатором - тот слышал ответы в стиле: му-хрю. Там и помощь зала просил пан-голова, но она не помогла и чего только не было... По большому счету все это потому что нет персональной отвественности за принятые решения. ЕЕ просто НЕТ!
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 13:55
И объездная перестанет быть быстрым способом добраться домой. И многие, кто сейчас передвигаются по объездной, вернутся в город. Ну включите логику блин. Все что вы говорите не противоречит моим аргументам. Это не контраргументы тому, что "овтовокзал" должен быть на въезде в город, а не с другой стороны от него
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 14:02
Да нормально с объездной, 1 автобус же в 10 минут всего и новых 2 въезда в город. И мост
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 14:08
Так тогда и нормально все с развязкой. Или нет? Только разница в том что на развязку уже есть инвестор, а на речной еще хз.
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 14:10
Инвестор не на развязку, а на автовокзал. Нравится? Забирайте
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 14:15
Мне? Нет. я не инвестор (а жаль). позвоните в нижневартовск, спросите нужно ли им другое место. вполне возможно что нет. это кстати вообще странно что нижневартовский патп будет строить в Сургуте. я бы лучше об этом порассуждал, о неспособности чиновников привлечь инвестора извне региона. но все вцепились в место. очень надеюсь что никакого "овтовокзала" город не получит, что было бы хорошим наказанием вонючкам
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 14:44
Хороший вопрос, зачем он вобще? С существующим пассажиропотоком неплохо справляются в автовокзалах дублерах: сити-молле, аэропорту, УБР, ну и конечно их центральном офисе-на Черном Мысу.
Для жителей Белого Яра и Барсово могли бы на УБР, помимо бесплатного туалета и павильончик с напитками, шоколадками поставить
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 15:26
Вот это логика! Нафига моллы, если на строителе рынок работал, зачем цивилизованные магазины, если ларьками можно заполонить улицу ленина как было в 90-х, зачем строить развязки, если дороги есть, зачем строить школы, если детей можно в три смены посадить учиться. Зачем двигаться, если можно лечь и сдохнуть.
Мономах
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Сегодня в 15:31
Мимо проходимец жжгет не по-детски! Радухарился старичелло! Что сегодня на почте пенсию водкой выдали?
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 16:07
Моллы для школоты в основном и модников в мокасинах. Нормальные люди в других магазинах скупаются
d|RRcj{}50TpzZm{ Мономах
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Сегодня в 16:12
Тоже не знаю чего это он? Из Душанбе же автобус как раз до его района сейчас ходит или на Ауре щас аренда ниже чем на Черном Мысу?
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 16:34
ну я и говорю - на рынке на строителе. твое зашоренное сознание отметает аргументы, оставляя только то, что ты хочешь видеть и на что ты хочешь отвечать. у нас забавный диалог. я тебе объясняю, а ты включаешь броню. на мои аргументы своего ни одного

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