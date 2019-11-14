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Автовокзал — отступить, чтобы выиграть

Фото admsurgut.ru
Фото admsurgut.ru

В истории с автовокзалом администрация Сургута пока двигается в правильном направлении — когда после окончательной презентации объекта зазвучали голоса беспокойства, власть начала собирать людей и активно с ними консультироваться и убеждать. Впереди — развилка, на которой нужно сделать правильный выбор.

А он, собственно, один — остановить процесс, сделать шаг назад и предложить людям другие варианты размещения автовокзала. Может, как предложил Евгений Яровой, перенести его через дорогу, или, как написал Сергей Антонов, вообще убрать в другой район, вроде Черного мыса (с заделом на потенциальный второй мост через Обь), или собрать другие предложения.

В общем, вернуться к нормальному обсуждению. Показать, что власть услышала и поняла беспокойство и чаяния людей, которые боятся превращения их района ж/д в одну гигантскую пробку — настолько, что делают заявления по типу «не дадим построить автовокзал на том месте».

Другой вариант развития событий интуитивно близок представителям российской власти — просто принять действующий план и двигаться в его фарватере. С логикой типа «мы власть, мы лучше разобрались, мы знаем, что делаем, с людьми для проформы все обсудили, пора действовать».

Я призываю администрацию Сургута, если там формируется нечто подобное в головах, срочно прибить эти мысли-тараканы тапками и больше никогда так не думать. Потому что время руководства городами и регионами по механике «железной рукой навел порядок» и «как сказал, так и будет» прошло. Не верите — гляньте на Екатеринбург, Шиес, да и собственно Сургут, где люди несколько раз при помощи публичной активности добивались отмены неудобных для них решений.

Если вас гложет, что перенос объекта — это технические проблемы, затраты, возможность потерять инвестора или вроде того, то могу успокоить — если вы попрете трактором продавливать свое нынешнее решение, то издержки будут кратно выше. Не только финансовые, но и политические. Потому что там начнутся пикеты, митинги (люди уже поняли, что эти инструменты позволяют влиять на власть), шум в СМИ, жалобы губернатору и президенту, переносы строительства и так далее.

А еще хуже будет, если вопреки этим митингам объект появится, и опасения людей о пробках и прочих проблемах окажутся реальностью — это уже станет фактором влияния на политические перспективы принимавших решение.

Итого. Администрация Сургута почти научилась учитывать мнение граждан (почти — потому что по загадочной причине не планирует широкое общественное обсуждение концессии по теплу, а это касается каждого сургутянина больше, чем автовокзал). Нужно развивать этот успех и прокачивать это умение. Откажитесь от первоначального плана, продемонстрируйте политический ум и гибкость, выработайте совместное с гражданами решение. И вас запомнят такими — зрелыми, разумными и чуткими к потребностям избирателей руководителями города. Поверьте, в будущем этот пункт в резюме очень пригодится.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 458, комментариев: 17


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Комментарии:
Мимо проходивший
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Сегодня в 13:03
И обгадил, и подлизнул. мастер слова!

А я призываю руководителей города "не вести переговоры с террористами". Иначе в Сургуте вообще ничего никогда делаться не будет. Потому что у каждого решения администрации есть противники, которые каждый раз будут против, и каждый раз вступая в переговоры, а потом откатывая назад, опасаясь митингов, можно вообще ничего не сделать. Вот вам два примера за последние месяцы: "жителикоторыепротив" едва не сорвали строительство школы (грузовики-де ездють мимо дома), и едва не сорвали ремонт теплотрассы (там же деревья!). Представьте теперь что каждый раз была бы бурная дискуссия, которая могла продолжаться месяцами. И что в итоге? Ни школы, ни ремонта. Всем не угодишь, всегда кто-то будет жаловаться и стенать, что его ущемили. нет бы чтоб порадоваться - автовокзал наконец-то построят (кстати при шатунове сиапресс радовался что автовокзал появится в этом месте, если я правильно помню), так нет же..
Мономах
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Сегодня в 13:12
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер
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Сегодня в 13:16
Заднего
Мимо проходивший Мономах
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Сегодня в 13:20
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Albert Leonov
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Сегодня в 13:50
Власть иногда должна принимать жесткие решения, но судя по расчистки места под школу и снос одного известного заведения - с этим проблемно. Ночи длинных ковшей - ждать еще долго. Да и жители тоже особо далеким видением не отличатся. С перспективным мышлением - проблемы.
Дальнейшее развитие ситуации такое примерно:
Отстояли жители и перенесли строительство автовоклаза - Ура! Победа! Все довольные - автовокзала не будет... Но строительство домов в этом районе продолжается. Их меньше не станет, а как понимаю еще больше будет. Соотвественно и пробок больше станет...
Второе: Пришли к компромиссу, строительство автовокзала и строительство нового выезда с города . С указанием сроков и ответственных... Получаем автовокзал и новые выезды ... все довольные...
Или администрация настояла - автовокзал построили а выезды оставлили на потом, денег то нет...
Сергей Б
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Сегодня в 13:53
А лучше, пусть администрация, соберет граждан, желающих обсуждать место расположение автовокзала, на площади. И пару фур со спиртным еще, как в Москве во время ГКЧП. Пусть устроят дебаты. А потом, когда все успокоится и оставшихся в живых растащит ОМОН и скорая помощь, построят автовокзал где надо.

Мимо проходивший Albert Leonov
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Сегодня в 13:58
Третий вариант увы вполне реален, и вот тут бы включиться жителям сторожуковок, контролировать новые въезды - это разгрузит подъезды к их домам, потому что разгрузит развязку.
А сейчас все идет к первому - хер нам, а не автовокзал. сторожуковки будут по-прежнему стоять в пробках но довоооольные: "победили, отстояли, не пустили".
Мимо проходивший
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Сегодня в 14:01
А почему депутаты молчат? Боятся выразить свое мнение? Типа скоро выборы же (их тут пугали этим), поэтому против вонючек ничего сказать нельзя, но отмена стройки противоречит здравому смыслу?
d|RRcj{}50TpzZm{ Albert Leonov
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Сегодня в 14:05
3 вариант наше всё. Через 5 лет новые люди из администрации будут рассказывать про генплан 2014 года, автовокзал в неправильном месте и просить потерпеть еще пятилетку
Д.Щеглов Albert Leonov
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Сегодня в 14:05
Альберт, ты погружаешься в ложные дихотомии. Почему отсутствие автовокзала означает, что в городе не появятся альтернативные выезды? Никто не говорит, что нужно отменять объект, нужно просто подобрать нормальное место для него, и продолжать развивать город. Так и делаются дела в приличном обществе.
Мимо проходивший Д.Щеглов
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Сегодня в 14:10
В приличном обществе радовались бы что на въезде в город появится автовокзал. А не пытались бы помешать важной для города стройке. А поиск нормального места может растянуться на столько лет, что никакого инвестора потом будет не найти.
Albert Leonov Д.Щеглов
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Сегодня в 14:19
В приличном обществе- поступают так, как поступают!
Приличное общество - это понятие футуристическое. Каждый понимает по своему
Albert Leonov
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Сегодня в 14:38
Строить нужно новые дороги, новые выезды с города. Если это не сделать сейчас, то завтра взвоют, но пока суть да дело - стоять придется в пробках.
Дело не в автовокзале, где он будет находиться, там и будет. Ничего с этим не сделать. Другой вопрос: будет ли он вобще построен? Судя по всему инвестор просто может отказаться. И будем опять вести дискуссию о надобности строительства ...
Albert Leonov
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Сегодня в 14:41
Почему ни кто не восставал и даже не думает протестовать против нового строительства на жд? Почему не обязывает администраций застройщиков делать удобные выезды для жителей новых микрорайонов? Почему сами застройщики не думают об этом?
d|RRcj{}50TpzZm{ Albert Leonov
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Сегодня в 14:47
Кто сильнее, тот и прав. Классика
d|RRcj{}50TpzZm{ Albert Leonov
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Сегодня в 14:53
На бумаге и на презентациях все красиво! 38, 40, 41 уже сколько как сданы, а тротуаров до сих пор нет. Плиты, грязь или доски. Было такое на презентациях, как администрация принимает? И застройщик вроде приличный и не бедствующий-СПС. Потом обижаются на обвинения в коррупции
6xz34e
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Сегодня в 16:04
Итог:"семь раз отмерь...и один раз построй,не создавая проблем".
Д.Щеглов Мимо проходивший
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Сегодня в 16:39
Представьте себе, что не каждый, как вы, готов радоваться любому решению власти и хлопать в ладоши и скакать, положив язык на плечо, в надежде на новую подачку. У людей есть потребности, есть интересы, есть желания, есть антипатии, и они имеют право их выражать, а власть обязана на них реагировать. Но если вам так угодно, на ваши потребности - пусть не реагирует.
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 17:25
Ну это понятно, велодорожки как в Британии, участие в управлении городскими процессами как в нормальном обществе. Надо. Но вот, какие там все-таки доходы у граждан в Британии? А то права за городской быт качаем как в Британии, а доходы как в СССР. Химера получается.

И не в укор авторам сказал. Комментаторов доходы не интересуют, все больше бытовуха. Будто в комментариях один истеблишмент собрался, который владеет экономикой страны. Осталось быт отладить.

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