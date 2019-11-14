Автовокзал — отступить, чтобы выиграть

В истории с автовокзалом администрация Сургута пока двигается в правильном направлении — когда после окончательной презентации объекта зазвучали голоса беспокойства, власть начала собирать людей и активно с ними консультироваться и убеждать. Впереди — развилка, на которой нужно сделать правильный выбор.

А он, собственно, один — остановить процесс, сделать шаг назад и предложить людям другие варианты размещения автовокзала. Может, как предложил Евгений Яровой, перенести его через дорогу, или, как написал Сергей Антонов, вообще убрать в другой район, вроде Черного мыса (с заделом на потенциальный второй мост через Обь), или собрать другие предложения.

В общем, вернуться к нормальному обсуждению. Показать, что власть услышала и поняла беспокойство и чаяния людей, которые боятся превращения их района ж/д в одну гигантскую пробку — настолько, что делают заявления по типу «не дадим построить автовокзал на том месте».

Другой вариант развития событий интуитивно близок представителям российской власти — просто принять действующий план и двигаться в его фарватере. С логикой типа «мы власть, мы лучше разобрались, мы знаем, что делаем, с людьми для проформы все обсудили, пора действовать».

Я призываю администрацию Сургута, если там формируется нечто подобное в головах, срочно прибить эти мысли-тараканы тапками и больше никогда так не думать. Потому что время руководства городами и регионами по механике «железной рукой навел порядок» и «как сказал, так и будет» прошло. Не верите — гляньте на Екатеринбург, Шиес, да и собственно Сургут, где люди несколько раз при помощи публичной активности добивались отмены неудобных для них решений.

Если вас гложет, что перенос объекта — это технические проблемы, затраты, возможность потерять инвестора или вроде того, то могу успокоить — если вы попрете трактором продавливать свое нынешнее решение, то издержки будут кратно выше. Не только финансовые, но и политические. Потому что там начнутся пикеты, митинги (люди уже поняли, что эти инструменты позволяют влиять на власть), шум в СМИ, жалобы губернатору и президенту, переносы строительства и так далее.

А еще хуже будет, если вопреки этим митингам объект появится, и опасения людей о пробках и прочих проблемах окажутся реальностью — это уже станет фактором влияния на политические перспективы принимавших решение.

Итого. Администрация Сургута почти научилась учитывать мнение граждан (почти — потому что по загадочной причине не планирует широкое общественное обсуждение концессии по теплу, а это касается каждого сургутянина больше, чем автовокзал). Нужно развивать этот успех и прокачивать это умение. Откажитесь от первоначального плана, продемонстрируйте политический ум и гибкость, выработайте совместное с гражданами решение. И вас запомнят такими — зрелыми, разумными и чуткими к потребностям избирателей руководителями города. Поверьте, в будущем этот пункт в резюме очень пригодится.