​Суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым продолжается более полугода. Рассказываем, к чему пришли, и что будет дальше

Сегодня, 13 ноября, прошло 27-е заседание суда по уголовному делу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова. По версии обвинения, он незаконно продал песок с бывшей дамбы ГРЭС и нанес ущерб бюджету города, а также неправомерно дал субсидию совхозу «Северное» и со злоупотреблением полномочий купил помещение под билдинг-сад. К чему пришел процесс, что впереди и когда мы услышим приговор (который скорее всего будет оспорен) – в материале СИА-ПРЕСС.

Что было на процессе?

Рассмотрение подобного сложного экономического дела – штука совсем не веселая. Долгое время участники процесса сначала зачитывали материалы – 36 томов по 250 страниц. Затем – просматривали кипу документов, приложенных в качестве вещественных доказательств. И только после этого в суд начали приглашать свидетелей, коих от стороны обвинения набралось 103 штуки, правда, всего в суд явились 58 человек, но этого, по всей видимости, прокуратуре показалось достаточно – ее представитель объявил, что все доказательства вины Попова ведомство представило.

Сегодня бывший глава выступил со своими показаниями, где подробно и детально доказывал свою невиновность. Не будем здесь приводить подробности его линии защиты (да и сделать это в формате краткого пересказа сложно – очень много любопытных подробностей) – лучше сами прочитайте выдержки из речи Попова в суде. Занятно то, что представитель прокуратуры не стал задавать обвиняемому вопросы, а запросил у суда перерыв для подробного ознакомления с аргументацией защиты. Перерыв внушительный – до 2 декабря.

Что будет дальше?

В декабре по делу Попова запланировано восемь заседаний. Как минимум первые будут достаточно жаркими – обвинение будет задавать бывшему главе вопросы, на подготовку коих выделено две с половиной недели. Как говорят адвокаты, Попов ожидает очень жесткого разговора.

После завершения этого этапа настанет очередь свидетелей защиты. Изначально их было 11, но восемь из них уже были вызваны в суд стороной обвинения (в частности, бывший начальник правового управления администрации города Андрей Лазарев и бывшая замглавы Наталья Алешкова), поэтому опрос оставшихся много времени не займет.

И тогда стартует финальный этап рассмотрения дела – прения сторон. Неизвестно, как долго это будет продолжаться, но сторона защиты Попова считает, что приговор мы услышим примерно в январе-феврале 2020 года.

Другое дело, что едва ли он удовлетворит обе стороны – Дмитрий Попов считает себя невиновным и не примет никакого исхода, кроме оправдательного, а для стороны обвинения дело принципиальное, и ее не устроит, если суд посчитает экс-главу невиновным. Так что шанс этого дела перейти в новую инстанцию приближается к 100 процентам. Тут есть плюс для Попова — с 1 октября апелляции на уголовные дела из Югры будет рассматривать областной суд Челябинска, что резко понижает «политический» фактор в рассмотрении истории с песком.

Какие шансы у Попова?

Итоговое решение судьи предсказывать не может никто, но общая статистика, как мы писали ранее, не на стороне Попова – оправдательные приговоры в России выносятся в 0,2 процентах случаев. С другой стороны, защитники экс-главы считают, что, например, приглашенные обвинением свидетели не сыграли какой-то существенной роли в процессе. Чаще всего на вопросы о том, считают ли они действия Попова незаконными, они отвечали отрицательно.

Были лишь несколько человек, которые, по мнению адвокатов, выступили явно на стороне прокуратуры. Из них двое – представители регионального отделения Федеральной антимонопольной службы, а еще трое – ныне действующие работники администрации города (председатель комитета по земельным отношениям Олег Прилипко, начальник правового управления Ирина Гордеева и замглавы Алексей Жердев). Причем, как считают защитники Попова, выступая в суде, эти свидетели почти дословно зачитывали обвинительное заключение.

Что касается линии защиты – то сегодняшнее выступление экс-главы в суде было на 99,9 процентов основано на тех документах, что предоставили суду обвинители. По большому счету это значит, что главное различие между обвинением и защитой заключается в разной трактовке одних и тех же законов. Можно ли это считать, что это играет на руку той или иной стороне – сложно сказать. Вероятно, многое решится в ходе прений.

Все подробности вы, как всегда, прочитаете на siapress.ru.