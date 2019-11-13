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​Наталья Владимировна, почему так больно?

Пиариться за счет нефтеюганских детей-спортсменов, погибших три года назад, стало модно. К тренду присоединились журналисты и губернатор

Пресс-конференция Натальи Комаровой длилась три часа
Пресс-конференция Натальи Комаровой длилась три часа

Накануне, 12 ноября, в Ханты-Мансийске прошла пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. На встрече журналисты огласили важные региональные проблемы, а глава их прокомментировала. Самым эмоциональным (и одновременно бессмысленным) стал вопрос главного редактора газеты «Вестник Сургутского района» Ирины Ленькиной: «Почему так больно?». Это она интересовалась, отчего не проходит скорбь о юных акробатах из Нефтеюганска, которые погибли три года назад в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

«Недавно вы посетили открытие мемориала в Нефтеюганске в честь детей, которые не вернулись с соревнований из Ханты-Мансийска. Казалось бы, происходят другие дорожные аварии, и там, к сожалению, тоже гибнут дети. У меня вопрос: три года прошло, почему так больно?», — обратилась к губернатору журналист.

Глава региона начала объяснение со слов: «Потому что больно», рассказала, что во многом считает причиной трагедии халатность взрослых, а далее заключила: «Невозможно это прокомментировать — что бы ты сказал, ты не доскажешь».

После у губернатора задрожал голос.

Тут стоит отметить, что пресс-служба правительства округа заранее согласовывала все темы от журналистов, ведь редакции присылали их заранее, а во время встречи разговор модерировал ведущий. Вопрос о детях был задан одним из последних на конференции не просто так, а потому что ведущий сам предоставил слово главреду «Вестника». Ее реплика была совершенно неинформативной и направленной, скорее, на выдавливание слез. Очевидно, что эта драма четко спланирована — правительственные специалисты по СМИ знали о темах и устроили театр во время деловой беседы.

И я не говорю, что губернатор черства в отношении этой трагедии. Я не отрицаю ее слова о собственной ответственности за смерть 10 детей и двух взрослых. Но пиар политиков на мертвых детях из Нефтеюганска уже превратился в тренд. Сначала Единая Россия одела школьников в фирменные курточки на открытие памятника погибшим спортсменам (хотя партия никакого отношения к мемориалу не имеет). Теперь журналисты лезут в душу к главе округа, лишь бы хайпануть. В этой ситуации неуместно все: время, место, сама формулировка вопроса. В Югре множество актуальных проблем, о которых важно рассказать. А этот вопрос — бессмысленный. Он не уменьшит количество ДТП с детьми, не поможет родителям, потерявшим детей, не вернет погибших, даже поводом для новости не станет. В итоге остается только непонимание — так зачем делать больно?


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Сегодня в 17:45, просмотров: 437, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:28
Хмм, а зачем комаровой пиар - не холопы же ее избирают
старикан
не нравится
Сегодня в 19:10
теперь у губеров мода такая пошла слезу пускать над сирыми-убогими, бедными-несчастными. человечность типа показывают

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