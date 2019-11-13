​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов впервые выступил в суде по своему уголовному делу. Что он сказал

Сегодня, 13 ноября, бывший глава Сургута Дмитрий Попов дал показания по своему уголовному делу в суде. Мы выбрали наиболее важные моменты из его речи про непосредственно «песочное дело» и обвинение по покупке билдинг-сада* и публикуем их, чтобы читатели siapress.ru могли сами оценить его позицию.

*третий пункт обвинения о якобы незаконных субсидиях совхозу «Северное» заключается только во внутреннем взаимодействии в администрации Сургута, поэтому будет понятен слишком узкой прослойке читателей

Совхоз «Северное». Песок

Два эпизода рассматриваемого уголовного дела непосредственно связаны с деятельностью Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное».

Это предприятие всю свою историю было планово-убыточным, для возмещения затрат на производство продукции совхозу ежегодно выделялись субсидии из окружного и городского бюджета. За период 2000-2013 годы общий размер субсидий составил 864 млн 990 тыс. руб. (412 млн из округа и 452 млн из города).

Несмотря на предпринимаемые администрацией города Сургута меры по поддержке, с 2009 года результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия постоянно ухудшались, росла кредиторская задолженность и к 2013 году составляла уже более 100 млн рублей. Неоднократные обращения в думу города и правительство ХМАО о выделении дополнительных ассигнований на модернизацию производства и финансирование мероприятий по выходу из кризисной ситуации положительного результата не дали, в связи с чем куратором предприятия – департаментом имущественных и земельных отношений администрации города принято решение о ликвидации предприятия.

9 декабря 2013 года губернатор округа Н.В. Комарова провела видеоконференцию по ситуации в СГМУСП «Северное». Поводом для этого послужило коллективное обращение работников предприятия по вопросу невыплаты заработной платы. 18 декабря коллективное обращение аналогичного содержания поступило в адрес главы города, из которого следовало, что в случае непринятия действенных мер по выплате заработной платы работниками предприятия в ближайшее время будет организована забастовка.

Факт невыплаты заработной платы и социальных пособий 118 работникам в размере 11 450 116 руб. был также зафиксирован прокуратурой города при проведении проверки по соблюдению трудового законодательства, в следствие чего главе города объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

16 декабря 2013 гола в Сургуте по указанию губернатора заместителем губернатора округа Полукеевым С.М. при участии представителей окружного правительства и администрации города проведено совещание по ситуации в СГМУСП «Северное», по результатам которого администрации города поручено для погашения задолженности по зарплате в срок до 25 декабря 2013 года рассмотреть возможность получения кредитных ресурсов предприятием под муниципальные гарантии и в срок до 30 декабря 2013 организовать реализацию имущества ликвидируемого предприятия в объеме задолженности по заработной плате и выплат по сокращению, осуществить полный расчет уволенных сотрудников.

Таким образом, приоритетными задачами на первом этапе ликвидации СГМУСП «Северное» определены погашение задолженности по заработной плате и социальным выплатам, а также трудоустройство высвобождаемых работников.

18 декабря 2013 года в адрес Главы города поступило письмо ЗАО «Компания «КС» с просьбой согласовать продажу материальных запасов, переданных постановлением администрации города от 05 июня 2012 года №4232 СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» и СГМУСП «Северное» – грунта , расположенного в теле насыпи дамбы Сургутского водохранилища, ориентировочным объемом 1700 тыс. куб. метров, стоимостью 44,5 руб. за один куб. метр с НДС 18 процентов.

С учетом сложившейся ситуации, на основании имеющейся информации по данному вопросу, письмо было отписано мною моим заместителям Иванову А.Л. и Базарову В.В., которые курировали упомянутые муниципальные предприятия, с визой «Согласовано». Здесь необходимо отметить, что формулировки резолюций, используемых в документообороте, на уровне правовых актов администрации ничем не регламентированы. Виза «Согласовано» в данной ситуации исходила из текста самого письма и характеризовала мое отношение к полученному предложению. При этом даже с визой «Согласовано» письмо «Компании «КС» не является официальным документом, влекущим наступление гражданско-правовых отношений между МУПами и «Компанией «КС».

На момент получения указанного письма мне было известно, что дамба Сургутского водохранилища строилась в 1987-93 годах под перспективу увеличения мощностей Сургутской ГРЭС-2, но в связи с изменением собственника и корректировкой перспективных планов дальнейшего развития электростанции оказалась невостребованной как гидротехническое сооружение оформлена не была и числилась как объект незавершенного строительства. В 2009 году для снижения затрат по арендным платежам за земельный участок движимое имущество в виде 980 дорожных плит и песка объемом 2 026 618 метров кубических безвозмездно передано в муниципальную собственность.

Перед оформлением передачи произведена оценка рыночной стоимости песка, которая с учетом его качественных характеристик и 90-процентного функционального износа составила 36 руб. за метр кубический с учетом НДС, и именно по такой стоимости он был принят к бухгалтерскому учету.

Любопытно следующее. Постановлением №7149 от 14 сентября 2012 года на основании обращения СГМУСП «Северное» согласована крупная сделка по продаже 200 тыс. куб. метров песка по 42 рубля за куб.м для погашения кредиторской задолженности. Это постановление подписано мною и именно в момент его рассмотрения я детально ознакомился с историей дамбы Сургутского водохранилища.

Постановлением №7625 от 21 октября 2013 года СГМУП «Природа» согласована крупная сделка по продаже 100 тыс. куб. метров песка по 49 руб. 56 коп. за куб.м для приобретения технологического оборудования. Подписал постановление зам. главы Администрации Иванов А.Л.

К этим сделкам вопросов у следствия не возникло.

Справочно: находясь в должности главы с 2010 по 2016 согласовал 593 крупные сделки, и все они были проверены в ходе предварительного следствия на законность.

Необходимо обратить внимание также на то, что, по закону, именно решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия. Закон не предусматривает возможности и необходимости согласования условий такой сделки, а только решения о возможности ее совершения .

Возвращаясь к событиям декабря 2013 года необходимо отметить, что на этот период в администрации Сургута отсутствовал нормативно-правовой акт, специально регламентирующий процедуру согласования крупных сделок, в связи с чем дальнейшее движение письма Компании «КС» проходило в соответствии регламентом администрации и инструкцией по делопроизводству.

Указанными в резолюции моими заместителями Ивановым и Базаровым письмо было отписано по схеме подчиненности в структурные подразделения Администрации города – ДИЗО и УПиЭ, специалисты которых подготовили проекты постановлений о даче согласия на совершение крупных сделок. После прохождения всех необходимых согласований 09 января 2014 мною подписано Постановление №20 о даче согласия на совершение крупной сделки СГМУСП «Природа» и 13 января 2014 Постановление №119 об одобрении крупной сделки СГМУСП «Северное»,поскольку оно было дано после заключения Никитиным А.А. (на тот момент – председатель ликвидационной комиссии СГМУП «Северное» – прим. ред.) договора от имени МУП «Северное», что не противоречит действующему законодательству.

Необходимо подчеркнуть, что постановление о согласовании сделки, и только оно, является согласованием сделки в значении, предусмотренном ст. 11 Закона о МУП, поскольку никакое иное согласование (одобрение) не имеет юридической силы. Согласование дается от имени собственника имущества, то есть администрации города Сургута, а не от имени главы города. Администрация же, согласно Уставу города, совершает юридически значимые действия путем издания муниципальных правовых актов, и никаким иным способом. Слово «согласовано» на письме ЗАО «Компания КС» является всего лишь частью резолюции, с указанием исполнителей и указывает на то, что согласована возможность совершения юридически значимых действий, после исполнения всех предусмотренных законодательством процедур. Данное письмо подлежало проверке и согласованию всеми подчиненными структурами и должностными лицами, которым оно было отписано к исполнению, в том числе и заместителям главы администрации, что и было сделано.

Обвинение, по моему мнению, намеренно (или в силу неправильного толкования законодательства в данной сфере) смешивает часть резолюции, в которой применяется слово «согласовано» и юридически значимое согласование, предусмотренное законом о МУП.

Относительно предъявляемого размера ущерба могу сообщить следующее. В материалах дела имеются результаты пяти различных экспертиз по определению рыночной стоимости песка из дамбы Сургутского водохранилища с диапазоном значений от 36 до 153 руб. за куб.метр, при этом в окончательной редакции обвинения (всего за три года следствия таких редакций было десять) для определения ущерба используется заключение эксперта от 22 октября 2018 года, согласно которому стоимость песка определена в размере 153,36 руб. за метр кубический.

Считаю данное доказательство недопустимым, соответствующие мотивированные возражения и замечания на результаты данной экспертизы были даны после ознакомления на стадии следствия, но были отклонены следователем по формальному признаку – «обвиняемый не обладает специальными знаниями в данной области судебной экспертизы». Могу пояснить, что для подготовки упомянутых замечаний специальных знаний не требовалось, было достаточно знаний русского языка, математики и основных навыков пользования компьютером. В своем заключении эксперт использовал сравнительный метод, при этом, не найдя ретроспективные данные за декабрь 2013 года, провел исследование информации 2018 года с сайта РосТендер по якобы объектам-аналогам.

Внимательно изучив размещенную на этом сайте конкурсную документацию, результаты проведенных торгов и условия заключенных контрактов по всем четырем используемым объектам, можно сделать вывод, что три из четырех сделок касались объектовз а пределами города Сургута (Лянтор, Сингапай и Пыть-Ях), а условия договора по четвертому объекту включали в стоимость песка затраты на его транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за счет Поставщика. И именно данные по этому объекту легли в основу отчета эксперта, в то время как конкретно поставленный вопрос касался стоимости песка без учета затрат на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.

Дополнительно могу сообщить, что в Арбитражном суде ХМАО четвертый год рассматривается иск окружной прокуратуры к «Компании КС» и совхозу «Северному» о признании сделки по продаже песка недействительной. В этом процессе я участвую как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. В материалах дела имеется заключение эксперта Сургутской ТПП, выполненное по определению Арбитражного суда ХМАО-Югры, в соответствии с которым рыночная стоимость одного куб. метра песка из дамбы Сургутского водохранилища составляет 16 руб. 70 коп. без НДС (с НДС 19,71 руб.) . Также в материалах арбитражного дела имеется информация из открытых источников о продаже в Сургуте конкурсным управляющим ООО «Ритм» посредством публичного предложения на электронных торгах гидронамывного грунта в объеме 320 тыс.м куб. по цене 24,31 руб. при начальной цене 48,60 руб. за куб. Сделка состоялась 11 ноября 2017 года (по сути это единственный аналог по размерам сделки).

На основании вышесказанного, считаю, что в моих действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Покупка билдинг-сада

По эпизоду о приобретении встроенно-пристроенных помещений по адресу г. Сургут, ул. Профсоюзов, 38, у ИП Самборского (квалифицируемому по ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Решающее значение при квалификации деяния по указанной статье Уголовного кодекса РФ имеет субъективная сторона преступления, поскольку конструкция состава предусматривает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности.

Обустройство детского сада по ул. Профсоюзов, 38, было предусмотрено Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». При этом детский сад был внесен в программу еще задолго до письма главы Сургута, положенного в основу доказательств обвинения по данному эпизоду.

Сам факт включения указанных объектов, срочность выделения денежных средств на их приобретение свидетельствуют о том, что целью осуществления всех указанных действий являлась именно реализация проекта «Билдинг-сад», а не моя личная заинтересованность или должностных лиц правительства ХМАО-Югры.

Направляя обращение в правительство ХМАО-Югры, я действовал не из желания оказать содействие предпринимателю Самборскому, а в целях реализации совместно с правительством ХМАО-Югры пилотного проекта «Билдинг-сад» согласно многочисленным устным и письменным настоятельным рекомендациям со стороны высших должностных лиц правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Кроме того, приобретение имущества у Самборского В.Т. не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, поскольку за выплаченные денежные средства муниципальное образование получило встречное исполнение в виде недвижимого имущества. В материалах уголовного дела среди вещественные доказательств имеются письма об отсутствии ущерба как окружному так и городскому бюджету, подписанные замгубернатора ХМАО Дюдиной В.А. и главой города Шуваловым В.Н.

Учитывая, что в результате сделки муниципальное образование приобрело имущество соответствующей стоимости, никакого ущерба интересам муниципального образования не причинено.

Таким образом, считаю что по данному эпизоду в моих действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 285 УК РФ.