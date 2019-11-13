​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом

Послушал часть прямой трансляции с заседания рабочей группы в администрации о строительстве автовокзала, куда никак не мог попасть из-за работы, поэтому решил высказаться в печати.

Считаю, что строить автовокзал на месте знаменитой развязки-бабочки – это урбанистический, транспортный и экономический бред.

Урбанистический бред – потому что не рассмотрены хорошие варианты размещения таких автовокзальных комплексов в городах Западной Европы. Где они там расположены, в каких частях города?

Транспортный бред – потому что создание автовокзала на супер-загруженных улицах и транзитных коридорах окончательно заведет в тупик транспортную проблему северо-западной части города. Город же не думал, когда строил высотные гетто. Дак хоть сейчас нужно подумать о людях.

Экономический бред – потому что есть другой прекрасный вариант строительства автовокзала, который позволяет максимально эффективно воспользоваться деньгами инвестора. Хотя знаете, после начала истории с инвестициями концессионера в местную ГТС, которые по большей части не являются инвестициями, а просто деньгами населения, я уже побаиваюсь этих «инвесторских» денег. Ну да ладно.

Если деньги со стороны действительно есть, то я предлагаю совместить автовокзал Сургута с Речным вокзалом и построить этот совмещенных комплекс на месте планируемого строительство водных ворот Сургута – то есть на Черном мысу, на берегу Оби. Прекрасный прецедент такого совмещения нам продемонстрировал Ханты-Мансийск еще в бытность бывшего губернатора.

Чем хорош такой вариант. Речной вокзал в нашем климате используется меньшую часть года. Даже по оптимистическим прогнозам услугами водного транспорта сургутяне пользуются с мая по октябрь, а по факту с июня по сентябрь. Да и пользуются этими услугами не такое большое количество народа. Но что ни говори речной вокзал нужен, его все равно придется строить.

Вот и надо построить одно хорошее и красивое здание под речной и авто- вокзалы. Это здание даже делить на части не нужно. Просто предусмотреть возможность отдельного размещения администраций двух вокзалов, а также одно-два окошка под продажу билетов на речные суда.

А в сегодняшнем варианте проект строительства автовокзала принимать нельзя. Если примем, повесим еще одну мега проблему себе на шею. В фильме «Ермак», боярам, возможно, в Сибири не жить… А нам-то всем этим пользоваться и чертыхаться, как минимум полвека.