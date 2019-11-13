​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

Традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой длилась три часа и выявила несколько новых любопытных трендов в системе управления Югрой, а также дала настрой первого лица на ближайшую перспективу. Все самое главное с этого мероприятия – в материале СИА-ПРЕСС.

Заявка на третий срок

Пожалуй, самое важное политическое заявление Натальи Комаровой – это готовность к третьему губернаторскому сроку. Она подчеркнула, что если ей предложат остаться (а сделать это по закону может только президент), то в данный момент она согласится: «Останусь. С рабочим чувством. Меня же работать пригласят, не на другие мероприятия».

При этом губернатор апеллировала не только к президенту, который будет принимать окончательное решение о возможном продлении ее полномочий, но и к югорчанам, от одобрения которых во многом зависят ее политические перспективы. Так, например, она лично извинялась перед жителями поселка Хулимсунт за задержку строительства школы, в ходе очень эмоционального обсуждения трехлетия с момента трагического ДТП, в котором погибли нефтеюганские дети, признала, что чувствует свою вину за это (редко подобное услышишь от политика в России), а также в финале пресс-конференции сказала: «Я очень ценю возможность работать с вами, уважаемые югорчане, и стараюсь не подвести ваши ожидания».

Стоит отметить, что принципы работы Натальи Комаровой совпадают с критериями эффективности губернаторов в части открытости и работы с гражданами, которые транслируются из администрации президента. В ходе пресс-конференции губернатор неоднократно заявляла, насколько важно для нее поддерживать контакт с жителями региона («каждый выезд в муниципалитет – это экзамен не только для мэра, но и для губернатора»), что она сама читает обращения в соцсетях и на часть из них реагирует лично (другую часть, где вопросы технически понятные, отрабатывают профильные специалисты), и очень любит напрямую общаться с людьми во время рабочих поездок. Кроме того, в региональных перелетах пользуется эконом-классом, а в бизнес-класс переходит во время длинных перелетов с важными людьми.

Также Наталья Комарова указала на наличие ближайших планов развития округа, а также необходимость корректировать долгосрочную стратегию Югры-2030 в связи с последними крупными изменениями в жизни России и мира. «Где-то мы пошли быстрее, чем планировали, где-то не обратили внимания на какие-то усилия, которые должны предпринять. На мой взгляд, актуальна разработка инновационной части стратегии. Учитывая то, что произошло за эти 6 лет, обязательно нужно соответствующим образом настроить», – сказала она.

Путь к децентрализации

Наталья Комарова продемонстрировала тренд на отказ от полного ручного управления ситуацией в регионе, о необходимости чего много писал СИА-ПРЕСС. Так, она предложила Сургуту самостоятельно обдумывать необходимость заключения концессии по теплу: «У вас все карты на руках, обсуждайте. Все зависит от решения муниципалитета. На мой взгляд, самый главной вопрос – если не брать во внимание соревнование бизнесов, – это необходимость учесть интерес граждан. Здесь важно, чтобы был прямой ответ, который устроит людей».

Не стала также высказываться по поводу герба, чтобы не воздействовать на чаши весов общественной дискуссии: «Я верю, что югорчане смогут договориться. И приму ту точку зрения, за которую проголосуют в большинстве».

То есть новый тренд в управлении регионом – максимальное решение локальных вопросов на местах с обязательным участием и учетом мнения граждан.

Погружение в повестку

Губернатор вновь показала, что хорошо знакома с повесткой не только Югры как региона, но и отдельных ее районов. Понятно, что пул примерных тем был собран заранее (сбор начался за чуть более неделю, а закончился за два рабочих дня до пресс-конференции, и в итоге некоторые журналисты спрашивали не о том, что писали в плане), но все же речь шла о 50 очень разных запросах от разных СМИ – от региональных до чуть ли не поселковых, и за время ответов на них Наталья Комарова ни разу не заглянула в кипу бумаг, лежащую перед ней на столе. Впрочем, это нормально для почти десять лет возглавляющего регион губернатора.

Наталья Комарова ответила на крайне некомплиментарные вопросы издания «Муксун.фм» журналисты которого заявили, что их присутствие на пресс-конференции «не согласовала служба безопасности». Они касались проблем с инфраструктурой поселка Высокий и дефицитного бюджета округа.

Часть вопросов губернатор приняла как обращения о проблемах (вплоть до покупки рентген-аппарата в одну из небольших поликлиник), по которым пообещала подготовить распоряжения и поставить их на контроль. На большую часть отвечала с указанием конкретных действий правительства, либо объясняла, почему то или иное в данный момент сделать не получается (например, почему нет и в ближайшей перспективе не будет железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска – этот вопрос стоит в повестке РЖД на десятилетие, но не прямо сейчас).

Когда один из журналистов спросил губернатора о том, не видит ли она в протестах молодых семей Югры из-за жилищных программ «политической акции», Комарова встала на сторону людей: «Каждая семья чувствует в этой ситуации свою проблему, а это значит, что эта ситуация – проблема государства. Я открыта для обсуждения и готова вырабатывать решение по каждому случаю».

Были и личные вопросы, которые касались авторитетных для губернатора людей («весь Север»), ее любимой музыки («Чайковский и Вагнер»), выборе между семьей и работой (спустя несколько секунд обдумывания – «Работа для семьи»), и классический вопрос блица, изобретенный Дудем: «Что скажете, когда встретитесь с Путиным?» – «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

Итого

Каждая подобная крупная пресс-конференция политического деятеля в России – это набор сигналов, направленные разным людям. Наталья Комарова в своем выступлении показала элитам, что готова продолжать работу губернатором и понимает, как это нужно делать. Конкретно муниципальным функционерам она дала понять, что им нужно, по ее примеру, больше работать с гражданами и самостоятельно решать локальные проблемы. А жителям Югры губернатор почти прямым текстом сказала, что они – такие же ее работодатели, как президент, и она готова их слушать и реагировать на все вопросы и замечания – нужно только их задавать и постоянно контактировать с властью.