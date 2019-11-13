16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2009   EUR  70,6724  

​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

И что она скажет, когда встретит Путина

Фото admhmao.ru
Фото admhmao.ru

Традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой длилась три часа и выявила несколько новых любопытных трендов в системе управления Югрой, а также дала настрой первого лица на ближайшую перспективу. Все самое главное с этого мероприятия – в материале СИА-ПРЕСС.

Заявка на третий срок

Пожалуй, самое важное политическое заявление Натальи Комаровой – это готовность к третьему губернаторскому сроку. Она подчеркнула, что если ей предложат остаться (а сделать это по закону может только президент), то в данный момент она согласится: «Останусь. С рабочим чувством. Меня же работать пригласят, не на другие мероприятия».

При этом губернатор апеллировала не только к президенту, который будет принимать окончательное решение о возможном продлении ее полномочий, но и к югорчанам, от одобрения которых во многом зависят ее политические перспективы. Так, например, она лично извинялась перед жителями поселка Хулимсунт за задержку строительства школы, в ходе очень эмоционального обсуждения трехлетия с момента трагического ДТП, в котором погибли нефтеюганские дети, признала, что чувствует свою вину за это (редко подобное услышишь от политика в России), а также в финале пресс-конференции сказала: «Я очень ценю возможность работать с вами, уважаемые югорчане, и стараюсь не подвести ваши ожидания».

Стоит отметить, что принципы работы Натальи Комаровой совпадают с критериями эффективности губернаторов в части открытости и работы с гражданами, которые транслируются из администрации президента. В ходе пресс-конференции губернатор неоднократно заявляла, насколько важно для нее поддерживать контакт с жителями региона («каждый выезд в муниципалитет – это экзамен не только для мэра, но и для губернатора»), что она сама читает обращения в соцсетях и на часть из них реагирует лично (другую часть, где вопросы технически понятные, отрабатывают профильные специалисты), и очень любит напрямую общаться с людьми во время рабочих поездок. Кроме того, в региональных перелетах пользуется эконом-классом, а в бизнес-класс переходит во время длинных перелетов с важными людьми.

Также Наталья Комарова указала на наличие ближайших планов развития округа, а также необходимость корректировать долгосрочную стратегию Югры-2030 в связи с последними крупными изменениями в жизни России и мира. «Где-то мы пошли быстрее, чем планировали, где-то не обратили внимания на какие-то усилия, которые должны предпринять. На мой взгляд, актуальна разработка инновационной части стратегии. Учитывая то, что произошло за эти 6 лет, обязательно нужно соответствующим образом настроить», – сказала она.

Путь к децентрализации

Наталья Комарова продемонстрировала тренд на отказ от полного ручного управления ситуацией в регионе, о необходимости чего много писал СИА-ПРЕСС. Так, она предложила Сургуту самостоятельно обдумывать необходимость заключения концессии по теплу: «У вас все карты на руках, обсуждайте. Все зависит от решения муниципалитета. На мой взгляд, самый главной вопрос – если не брать во внимание соревнование бизнесов, – это необходимость учесть интерес граждан. Здесь важно, чтобы был прямой ответ, который устроит людей».

Не стала также высказываться по поводу герба, чтобы не воздействовать на чаши весов общественной дискуссии: «Я верю, что югорчане смогут договориться. И приму ту точку зрения, за которую проголосуют в большинстве».

То есть новый тренд в управлении регионом – максимальное решение локальных вопросов на местах с обязательным участием и учетом мнения граждан.

Погружение в повестку

Губернатор вновь показала, что хорошо знакома с повесткой не только Югры как региона, но и отдельных ее районов. Понятно, что пул примерных тем был собран заранее (сбор начался за чуть более неделю, а закончился за два рабочих дня до пресс-конференции, и в итоге некоторые журналисты спрашивали не о том, что писали в плане), но все же речь шла о 50 очень разных запросах от разных СМИ – от региональных до чуть ли не поселковых, и за время ответов на них Наталья Комарова ни разу не заглянула в кипу бумаг, лежащую перед ней на столе. Впрочем, это нормально для почти десять лет возглавляющего регион губернатора.

Наталья Комарова ответила на крайне некомплиментарные вопросы издания «Муксун.фм» журналисты которого заявили, что их присутствие на пресс-конференции «не согласовала служба безопасности». Они касались проблем с инфраструктурой поселка Высокий и дефицитного бюджета округа.

Часть вопросов губернатор приняла как обращения о проблемах (вплоть до покупки рентген-аппарата в одну из небольших поликлиник), по которым пообещала подготовить распоряжения и поставить их на контроль. На большую часть отвечала с указанием конкретных действий правительства, либо объясняла, почему то или иное в данный момент сделать не получается (например, почему нет и в ближайшей перспективе не будет железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска – этот вопрос стоит в повестке РЖД на десятилетие, но не прямо сейчас).

Когда один из журналистов спросил губернатора о том, не видит ли она в протестах молодых семей Югры из-за жилищных программ «политической акции», Комарова встала на сторону людей: «Каждая семья чувствует в этой ситуации свою проблему, а это значит, что эта ситуация – проблема государства. Я открыта для обсуждения и готова вырабатывать решение по каждому случаю».

Были и личные вопросы, которые касались авторитетных для губернатора людей («весь Север»), ее любимой музыки («Чайковский и Вагнер»), выборе между семьей и работой (спустя несколько секунд обдумывания – «Работа для семьи»), и классический вопрос блица, изобретенный Дудем: «Что скажете, когда встретитесь с Путиным?» – «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

Итого

Каждая подобная крупная пресс-конференция политического деятеля в России – это набор сигналов, направленные разным людям. Наталья Комарова в своем выступлении показала элитам, что готова продолжать работу губернатором и понимает, как это нужно делать. Конкретно муниципальным функционерам она дала понять, что им нужно, по ее примеру, больше работать с гражданами и самостоятельно решать локальные проблемы. А жителям Югры губернатор почти прямым текстом сказала, что они – такие же ее работодатели, как президент, и она готова их слушать и реагировать на все вопросы и замечания – нужно только их задавать и постоянно контактировать с властью.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:03, просмотров: 131, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом
Создание автовокзала на супер-загруженных улицах и транзитных коридорах окончательно заведет в тупик транспортную проблему северо-западной части города
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 15:25
130 1
​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой
И что она скажет, когда встретит Путина
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:03
130 0
Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм

Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм
Пусть лучше будет живая река с простыми берегами и естественной растительностью, чем большая влажная помойка с шикарными набережными
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» Сегодня в 09:56
531 3
Старые проблемы с новым вокзалом

Старые проблемы с новым вокзалом
Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона
Евгений Яровой, сургутянин 11 ноября в 21:40
1990 19
Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 10 ноября в 10:20
810 0
Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 10 ноября в 10:08
882 0
Занимательная ответственность

Занимательная ответственность
Если люди хотят обособленный вход в подвал, то УК готова этим заняться, конечно, за счет самих жителей.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 08 ноября в 17:15
1556 8
​Остановки плюс автобусы

​Остановки плюс автобусы
Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр? Получается, основной выбор – маршрутки
Альберт Исмагилов, сургутянин 08 ноября в 11:25
1002 13
​Война прошлого с будущим

​Война прошлого с будущим
Власть в России по большей части чудовищно несовременна. Она живет прошлым, своими воспоминаниями о молодости и СССР. Поэтому россияне свое руководство морально и технически переросли
Дмитрий Щеглов 07 ноября в 18:03
2016 59
​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов 07 ноября в 16:38
2398 9
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 07 ноября в 15:40
908 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин 07 ноября в 10:36
6185 18
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
2315 81
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1888 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2793 70
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1830 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика